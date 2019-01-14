Искусственный интеллект испортит отношения между Китаем и США

Роль искусственного интеллекта в следующем году заметно вырастет. Аналитики предрекают увеличение числа внедрений масштабных проектов, что создаст миллионы новых рабочих мест, а также серьезное политическое противостояние из-за этой технологии

США и Китай продолжат технологическое противостояние

Напряженность в отношениях между США и Китаем будет расти в 2019 г., а причиной станут азиатские разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Такого мнения придерживаются аналитики Forbes, составившие свой список трендов, связанных с ИИ, на начавшийся год.

Эксперты отмечают, что Китай заметно активизировал деятельность собственных разработчиков на фоне эмбарго на поставку технологий из США, введенного Вашингтоном в этом году. В частности, Huawei объявил о планах разработки собственных чипов для работы с искусственным интеллектом, что снизит зависимость огромного рынка (как минимум – китайского, а в потенциале – общемирового) от таких производителей, как Intel и Nvidia.

Эксперты Forbes опасаются, что разделение мира на два лагеря приведет к тому, что скорость разработки технологий, связанных с ИИ, значительно снизится. А в странах с авторитарным правлением ИИ может быть использован для ограничений прав и свобод граждан.

Вместе с тем, в 2019 г. можно ожидать усиления тенденции к повышению прозрачности работы искусственного интеллекта, особенно в европейских странах, где был введен GDPR. Отдельные компании, например, IBM, уже представляют технологии, позволяющие отслеживать работу своих решений на предмет того, какие персональные данные используются, как они обрабатываются и как влияют на принимаемые решения. Все это потенциально приведет к увеличению доверия к ИИ.

Искусственного интеллекта станет больше и в бизнесе, и в жизни

Вместе с тем, стоит ожидать роста числа внедрений проектов с использованием искусственного интеллекта. По мнению аналитиков Forbes, бизнес окончательно освоится с методиками применения ИИ и начнет реализовывать действительно масштабные и инновационные идеи. В первую очередь, это коснется финансовых операций, ритейлеров и промышленных компаний. Также эксперты прогнозируют, что искусственный интеллект и решения на его базе будут внедряться оптом – на базе обкатанных в 2018 г. пилотов.

Фото: depositphotos.com Одним из трендов 2019 г. аналитики называют совершенствование интеллектуальных помощников, общение с которым станет более естественным

ИИ в основном будет брать на себя поддерживающее функции, вроде управления персоналом, оптимизации цепочек поставок, найма и увольнения сотрудников, решения базовых юридических вопросов. Также вырастет число компаний, использующих свои базы данных для получения дополнительных прибылей, например, продающих аналитические услуги в отдельных отраслях.

Все вместе это приведет к тому, что искусственный интеллект создаст больше рабочих мест, чем сократит. В доказательство Forbes приводит данные аналитиков Gartner, которые прогнозируют, что «жертвами» автоматизации станут 1,8 млн сотрудников. Но решения на базе ИИ дадут работу 2,3 млн человек, в основном – в сфере образования, здравоохранении и госсекторе. Впрочем, для финансовых компаний прогнозы мрачнее – здесь ожидаются серьезные сокращения бэкофисов.

Еще одним трендом 2019 г. названа растущая полезность интеллектуальных помощников, общение с которыми будет становиться все более естественным и осмысленным. Главным образом, роль ИИ-ассистентов значительно вырастет в обработке внешней информации и свершении повседневных дел. Эксперты считают, что к концу следующего года серьезно увеличится число людей, находящихся с ИИ-помощниками в практически непрерывном диалоге.