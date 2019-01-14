Если вы смените номер мобильника, WhatsApp покажет вашу переписку кому угодно

По каким-то причинам WhatsApp не всегда удаляет архив переписки после деактивации номера мобильного телефона. В результате, те, кто потом получает от мобильного оператора тот же номер, могут читать сообщения прежних его обладателей.

И кто видит мою историю?

Странная ситуация возникла в связи с мессенджером WhatsApp: пользователь Эбби Фуллер (AbbyFuller) написала в Twitter, что, когда она установила клиент WhatsApp на своем новом телефоне с новым номером, ей оказался доступен весь архив сообщений прежнего обладателя того же номера.

«Теперь мне интересно, как часто это происходит? Например, тот, у кого оказался мой прежний номер, он теперь видит мою историю сообщений?» — написала Фуллер.

Эбби Фуллер является техническим евангелистом AmazonAWS в Сиэттле; у ее аккаунта в твиттере почти 19 тысяч подписчиков, так что реакция на ее сообщение была довольно бурной.

Ей пришлось пояснить, что и устройство, которым она пользуется, и SIM-карта совершенно новые, не бывшие в употреблении. И что она уверена, что сообщения, «вывалившиеся» ей из свежеустановленного клиента WhatsApp, никакого отношения к ней не имеют.

WhatsApp выдает новым владельцам телефонных номеров переписку старых

И да, они все были незашифрованными. То есть, если предыдущий пользователь хотел сохранить свою переписку в тайне, то сейчас он стал невольной жертвой утечки данных.

Комментариев со стороны разработчиков WhatsApp пока не поступало.

Ваш архив сбежал из карантина

И, по-видимому, таких случаев много. Как отметил в комментариях к публикации Фуллер один из разработчиков Amazon Сэм Мэчин (SamMachin), проблема заключается в том, что WhatsApp не получает никаких извещений от сотовых операторов о прекращении действия того или иного номера. И хотя по идее операторы выдерживают каждый освободившийся номер в карантине в течение нескольких месяцев, WhatsApp продолжает хранить данные и может их восстановить, если номер снова активирован, не важно, кем именно.

На странице поддержки WhatsApp указывается, что после 45 дней вся информация старого аккаунта должна удаляться, то есть, если новый владелец активирует WhatsApp на новом телефоне после этого срока, вся переписка будет ликвидирована. Но Фуллер утверждает, что владеет новым номером уже больше 45 дней, а значит, информация так и не была удалена. В комментариях Эбби Фуллер несколько человек отметили, что сталкивались с чем-то подобными и ранее, то есть, случай не уникален.

«Это колоссальная брешь в конфиденциальности данных, — считает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SECConsultServices. — Очевидно, что речь идет о несоответствии заявленной и реальной функциональности WhatsApp по защите приватности. Возможность восстановить архив сообщений при смене аппарата и SIM-карты, естественно, задумывалась как удобство, но практическая реализация оказалась источником проблем.