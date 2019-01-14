DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники

Знаменитый петербургский ритейлер техники «Кей» покинет рынок и отдаст свои магазины, права на свой бренд и аренду площадей в торговых комплексах преуспевающей федеральной сети DNS.

Магазины «Кей» перейдут под контроль DNS

Часть магазинов старейшего ритейлера техники Санкт-Петербурга «Кей» будет закрыта к марту 2019 г., а оставшиеся торговые площади перейдут под контроль крупной российской розничной сети DNS со штаб-квартирой во Владивостоке. Кроме того, «Кей» переуступит DNS права аренды в торговых комплексах и лишится права на собственный бренд. Сумма сделки не раскрывается. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на неназванный источник.

В качестве причины, побудившей владельцев «Кей» к совершению сделки, эксперты, которых опросило издание, назвали невозможность конкурировать с крупными федеральными игроками, которые способны добиться более выгодных условий от поставщиков за счет большого объема закупок. Другим фактором, усложняющим ведение бизнеса мелкими региональными ритейлерами, является развитие трансграничной торговли.

Это не первое приобретение DNS на петербургском рынке. В 2014 г. компания купила сеть «Компьютерный мир», в рамках сделки переуступив права аренды помещений 19 магазинов в Санкт-Петербурге, еще двух в Колпино, а также 11 в других городах Северо-Западного федерального округа.

К марту 2019 г. «Кей» покинет рынок, уступив место DNS

Сеть магазинов «Кей» основана в 1991 г. По данным официального сайта компании, на сегодняшний день в торговую сеть входит 20 магазинов, расположенных в Санкт-Петербурге, девять торговых точек в регионах, а также несколько пунктов выдачи заказов в Москве и Ленинградской области.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, владельцами ООО «КЕЙ» являются Михаил Иващенко, доля которого в уставном капитале фирмы составляет 74%, и Елена Терентьева, владеющая 26% компании. Директором значится Виктор Дирбинский. В 2017 г. выручка ритейлера составила 4,5 млрд руб., чистая прибыль – 11 млн руб.

Несколько слов о DNS

DNS основана в 1998 г. 10 жителями Владивостока, имевшими за плечами опыт сборки и продажи компьютеров, а также системной интеграции. На сегодняшний день компания не только торгует компьютерной техникой в России. Помимо этого, она владеет предприятием по выпуску компьютеров и ноутбуков под Владивостоком и сборочными производствами в Подмосковье и Новосибирске.

По информации с официального сайта, компания сейчас располагает 62 магазинами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области под брендами DNS и «DNS гипер», а также двумя точками «Технопоинт». Всего сеть насчитывает свыше 1,5 тыс. магазинов в более чем 500 городах России.

По данным РБК, выручка предприятия в 2017 г. составила 198 млрд руб. В 2016 г. этот показатель равнялся 153 млрд руб.

В начале января 2019 г. основатель сети Дмитрий Алексеев опубликовал запись на своей странице в социальной сети Facebook, в которой назвал DNS «крупнейшей сетью на российском рынке бытовой техники и электроники» и похвастался 30% ростом компании. Он также отметил положительную динамику отрасли в целом – в рублях, по его подсчетам, она выросла на 10% за прошедший 2018 г.

«Да, конечно, группа "Сафмар", владея одновременно и "М.видео", и "Эльдорадо", а также переварив Mediamarkt, суммарно больше, но как отдельная сеть мы теперь №1 на российском рынке», – написал Алексеев.

«Сафмар» скупает продавцов электроники

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева в последние годы действительно проявляет заметный интерес к российским (и не только) ритейлерам потребительском электроники.

В июне 2018 г. немецкая компания Ceconomy, владеющая торговой маркой MediaMarktSaturn и являющаяся главным акционером компании по продаже потребительской электроники Media-Saturn-Holding, подписала сделку о приобретении доли в 15% в российском ритейлере электроники и бытовой техники «М.Видео» у группы «Сафмар». В дополнение к этому весь российский бизнес MediaMarktSaturn должен был перейти к «Сафмар». Стоимость сделки была заявлена на уровне 258 млн евро.

В марте 2018 г. «М.Видео» сообщила приобретении 100% сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. В ходе сделки «М.Видео» и «Эльдорадо» стали одним юридическим лицом, однако каждая компания сохранила за собой собственный бренд.

Ранее CNews сообщал, что «Сафмар» выкупает контрольный пакет ритейлерской сети «М.Видео» при оценке компании более чем в $1 млрд.

В декабре 2016 г. инвесторы, связанные с «Сафмар», выкупили у чешских компаний PPF Group N.V. и EMMA Capital сеть «Эльдорадо». Покупателям отошло 100% акций ритейлера, условия сделки не разглашаются.

Осенью 2016 г. в СМИ появилась информация, что близкие к «Сафмар» структуры взяли под контроль еще одну сеть по продажам электроники – «Техносилу». Однако при этом сеть до сих пор официально не входит в состав группы.

Финансовая группа «Сафмар», ранее известная как группа «БИН», управляет активами семьи Гуцериевых-Шишханова. В ее состав входят группы компаний «Интеко» и «А101», банковская группа «БИН», компании «Европлан» и «Моспромстрой», негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» и другие бизнес-единицы.