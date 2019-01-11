Тысячи отделений Сбербанка стали выдавать деньги по лицу и голосу

Сбербанк начал принимать от населения биометрические образцы изображения лица и голоса в 20% своих отделений. Их адреса можно найти на сайтах Сбербанка, Центробанка и ЕБС. Сдав один раз образцы в таком отделении, пользователь сможет в дальнейшем обслуживаться в банках и госорганах, не посещая их лично.

Сбор биометрии

Сбербанк обеспечил возможность сбора биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) и персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) в 20% своих отделений, обслуживающих физических лиц. Как сообщил банк CNews, это составляет более 2,7 тыс. отделений. Их адреса можно найти на сайтах Сбербанка, Банка России и ЕБС.

Напомним, Сбербанк поддержал инициативу Центробанка по удаленной идентификации клиентов и запустил сбор биометрических данных, о чем сообщил в декабре 2018 г. Тогда же был объявлен плановый показатель — оборудовать для сбора биометрии 20% отделений к концу года, что и было выполнено.

Сдав один раз образцы изображения лица и звука голоса в таком отделении, пользователь сможет в дальнейшем обслуживаться в банках и госорганах, не посещая их лично. Для этого нужно, чтобы шаблоны лица и голоса были размещены в ЕБС, и чтобы у пользователя был аккаунт в ЕСИА. Как поясняет заместитель министра связи и массовых коммуникаций Олег Пак, в настоящий момент к системе сбора биометрии подключено около 170 банков.

Через ЕСИА возможна авторизация на портале госуслуг и Российской общественной инициативы. Чтобы аккаунт в ЕСИА заработал, его нужно подтвердить в МФЦ, уполномоченных банках или удостоверяющих центрах с помощью паспорта и СНИЛС. Личное присутствие гражданина при этом обязательно.

Меры безопасности

Сбербанк отмечает, что данные, которые он передает в ЕБС, шифруются. Степень их защиты соответствует требованиям федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». Данные хранятся в защищенной базе «Ростелекома». Напомним, в октябре 2018 г. «Ростелеком» также представил мобильное приложение для удаленной идентификации граждан — «Ключ Ростелеком».

Директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров отмечает, что у Сбербанка самая большая сеть отделений в России, если говорить о территории покрытия. Это упрощает процесс сдачи биометрических образцов — пользователь может обратиться в ближайшее к его месту жительства отделение.

Сбербанк ведет сбор биометрических образцов граждан в 20% отделений

В процессе сбора, обработки и передачи данных в ЕБС соблюдается определенный регламент. Например, при сборе данных в пакет информации включается СНИЛС сотрудника, который их принял. Пакет удостоверяется квалифицированной электронной подписью банка.

В Сбербанке отмечают эффективность биометрической идентификации в борьбе с мошенничеством — если она проводится одновременно по лицу и голосу, то ее невозможно подделать.

Единая биометрическая система

Единая биометрическая система для удаленной идентификации клиентов банков создается с 2016 г. Затраты на ее создание оцениваются в 247,6 млн руб., не считая расходов самих банков на оборудование. Тестирование системы должно было начаться летом 2017 г., однако для реализации проекта потребовалось больше времени, чем предполагалось. В итоге тестирование началось в декабре 2017 г. в ограниченном количестве банков.

По всей России система начала работать с 30 июня 2018 г., поскольку для этого необходимо было внести поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, касающиеся идентификации клиентов в банках. На первом этапе к системе будут подключены только банки. Участие в проекте первыми подтвердили 12 банков: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Почта-банк, «Хоум кредит», Россельхозбанк, банк «Ак-барс», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, СКБ-банк и Райффайзенбанк.

Для идентификации пользователей будут использоваться два биометрических показателя: изображение лица и образцы голоса. В будущем возможно подключение других биометрий, в частности, радужной оболочки глаз и рисунков вен.

В феврале 2018 г. «Ростелеком» объявил, что при первичной записи биометрии никаких взаиморасчетов между участниками процесса производиться не будет, но затем, при каждой идентификации банком гражданина, банк будет платить «Ростелекому» 200 руб. Из них 100 руб. уйдет банку, записавшему данную биометрию, остальные 100 руб. будут разделены между «Ростелекомом», порталом госуслуг и вендорами биометрических технологий, сообщал оператор.