Рассекречены три iPhone, которые выйдут в 2019 году

В планы Apple не входит сокращение модельного ряда смартфонов, несмотря на неудачу, постигшую ее с iPhone 2018. Но урок усвоен, и свои новые устройства она в значительной степени осовременит и, быть может, удешевит.

«Яблочное» трио

Компания Apple, несмотря на откровенно слабые продажи смартфонов 2018 модельного года, планирует в 2019 г. выпустить также три смартфона. В 2019 г. она покажет два флагманских и один бюджетный iPhone, сообщает The Wall Street Journal.

Фактически, в этом году Apple предложит полный аналог прошлогодней линейки с точки зрения количества гаджетов и их позиционирования, но сами устройства получат более современное оснащение.

Наименования смартфонов Apple 2019

Как пишет издание, новые смартфоны Apple выйдут под названиями iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XR 2019, Где XI Max – новый флагман всей линейки и потомок нынешнего XS Max. iPhone XI придет на смену iPhone XS, тогда как iPhone XR, который, несмотря на сокращение объемов производства, Apple называет самым продаваемым в линейке 2018 г., заменят на XR 2019. Названия на данный момент не утверждены и могут измениться к предварительно назначенному на сентябрь 2019 г. анонсу.

Отличительные особенности

В отличие от iPhone XS и XS Max, практически полностью скопированных с iPhone X двухлетней давности, новые iPhone XI и XI Max получат больше отличий от предшественников. Согласно имеющимся данным, старший iPhone XI Max укомплектуют тройной основной камерой, которая, впрочем, есть даже у Huawei P20 Pro, дебют которого состоялся в марте прошлого года. Третий сенсор оснастят сверхширокоугольной оптикой. Основой экрана вновь станет матрица OLED, судьба «моноброви» пока остается неизвестной.

Модуль тыльной камеры в iPhone XI будет сочетать лишь два сенсора, как у iPhone X и XS, но разрешение обоих вырастет. Экран используют OLED, потенциально тоже без выреза под фронтальную камеру.

Смартфоны Apple 2018 модельного года: iPhone XS, XS Max и XR

Сильнее всех изменится значительно переоцененный iPhone XR, в 2018 г. предложивший характеристики и дизайн Android-смартфона среднего класса по цене двух флагманов Xiaomi Mi 8. Ожидаемый iPhone XR 2019 откажется от IPS-дисплея в пользу матрицы OLED, да и одинарную камеру Apple оставит в прошлом – именно она вызвала больше нареканий пользователей, чем даже сверхширокие рамки экрана. Вместо нее установят полноценный двойной модуль.

Рекомендуемая стоимость

О ценах на новые iPhone 2019 говорить пока рано – до их анонса еще три четверти года. Между тем, можно ожидать, что удорожания на этот раз не будет: именно заоблачные цены на линейку 2018 г., преодолевшие все мыслимые психологические барьеры, и стали основной причинойпадения продаж компании. На момент релиза iPhone XS стоил от $1000, а XS Max – и вовсе от $1100 на фоне $550 за флагманские OnePlus 6T и $500 за оригинальный вертикальный слайдер Xiaomi Mi Mix 3.

Из-за снижения спроса на смартфоны, приносящих значительную часть дохода, Apple впервые за 16 лет снизила собственный прогноз по выручке, и притом сразу на 9%. Масла в огонь подливают торговая война с Китаем и патентные споры с Qualcomm, что тоже негативно отражается на продажах iPhone. В КНР, к примеру, многие компании стали штрафовать и даже увольнять сотрудников за пользование смартфонами Apple, и, наоборот, субсидировать им покупку смартфонов китайских брендов.

Следствием всего этого стало грядущее 10-процентное сокращение производства всех смартфонов 2018 модельного года. Это тоже больно ударит по прибыли компании, и в итоге совокупность всех факторов может вынудить ее предложить новые iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XR 2019 по конкурентоспособным ценам.