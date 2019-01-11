Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта
5 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ-Аутсорсинг 2019».
5 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ-Аутсорсинг 2019».
Регистрация на мероприятие на сайте.
На данный момент участие в мероприятии подтвердили:
Сергей Емельченков, заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию новых продуктов ФГУП «Почта России»;
Игорь Бардинцев, CEO, Severstal Digital;
Николай Апасов, директор по ИТ-инфраструктуре, СК «Альфастрахование»;
Антон Пырялин, заместитель директора ЦИТ, ФГУП НПО «Техномаш»;
Дмитрий Суровец, вице-президент по ИТ FESCO;
Евгений Михалев, корпоративный ИТ-директор, «Май»;
Леонид Головин, CIO, «Новая перевозочная компания».
Приглашены к выступлению:
Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям, «Ингосстрах»;
Иван Козлов, директор по ИТ, Россия, METSÄ GROUP;
Дмитрий Бортновский, директор по IT, «Агентство страховых технологий»;
Дмитрий Захаров, руководитель группы развития ИСУ, «Лукойл»;
Элла Тетерина, начальник ОИТ, МКЖД;
Дмитрий Рыжонков, IT Director Otto Group Russia;
Мария Соколовская, заместитель директора ДСИТ, СК «ВТБ Страхование»;
Александр Горяинов, директор департамента информационных систем, СК «МАКС»;
Кирилл Алифанов, директор по ИТ, «Уралкалий»;
Дмитрий Лосев, директор по ИТ IEK;
Дмитрий Чернышов, начальник отдела информационных технологий, STADA CIS;
Сергей Алтухов, директор по информационным технологиям Simple;
Ирина Павлова, региональный директор обособленного подразделения в г. Санкт-Петербург, «Норникель – Общий центр обслуживания»;
Евгения Ерофеева, начальник Управления развития банковских систем Департамента банковских технологий и программного обеспечения, Nordea;
Сергей Горбунов, руководитель департамента развития E-commerce, «Снежная Королева»;
Алексей Волконский, IT Director , Фармкомпания «НоваМедика»;
Павел Андрианов, директор департамента развития ИТ, «Национальный расчетный депозитарий».
Основные вопросы к обсуждению:
- Как развивался рынок ИТ-аутсорсинга в 2018 г.?
- Как цифровая трансформация сказывается на рынке ИТ-аутсорсинга?
- Каким должен быть зрелый аутсорсинг?
- Как меняются требования заказчиков к аутсорсерам?
- Какие услуги наиболее востребованы?
- Какие функции заказчики пока не готовы доверить аутсорсеру?
- Всегда ли поставщики услуг готовы отвечать за их качество?
- Как изменилась стоимость аутсорсинговых услуг?
- Какие наиболее крупные аутсорсинговые проекты были реализованы в 2018 г.?
- Что ждет российский рынок ИТ-аутсорсинга в 2019 г.?
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.