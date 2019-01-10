Власти предлагают хранить переписку абонентов по «Закону Яровой» строго на отечественном оборудовании
Изменение в подзаконном акте к «Закону Яровой»
Минкомсвязи разработало проект изменений в постановление правительства, регламентирующее обязанности операторов связи по исполнению требований антитеррористического законодательства по хранению содержимого сообщения своих абонентов. Соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru.
Речь идет об изменении подзаконного акта к антитеррористическому пакету законов, принятых в 2016 г. и получившего у общественности название «Закона Яровой» по имени одного из разработчиков законопроекта - депутата Ирины Яровой. Закон обязывает операторов связи с 1 июля 2018 г. хранить содержимое сообщений своих абонентов на территории России сроком до полугода.
Подписывая данный закон, Президент России Владимир Путин дал поручение Минкомсвязи и Минпромторгу обеспечить его выполнение на основе российского оборудования. Постановление правительства, регламентирующее требования к операторам связи по исполнение данного закона, появилось только весной 2018 г.
Операторов телефонной связи обязали хранить записи переговоров абонентов в течение полугода. Операторов передачи данных обязали выделить емкости, необходимые для хранения трафика их абонентов, переданного за месяц, предшествующий дате сдачи оператором соответствующей системы в эксплуатацию. Ежегодно эта емкость должна увеличиваться на 15%.
Хранить переписку абонентов можно будет только на отечественном оборудовании
Теперь Минкомсвязи предлагает обязать операторов связи использовать технические средства накопления информации, применяемые для взаимодействия с системой оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), при наличии у них заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории России.
Оборудование должно соответствовать требованиям, предъявляемым к системам хранения данных (СХД) постановлением правительства от 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». В случае принятия предлагаемых изменений они будут действовать только в отношении оборудования, приобретенного уже после вступления соответствующих изменений в силу.
В пояснительной записке к проекту нормативного акта говорится, что он направлен на «обеспечение информационной безопасности российской инфраструктуры связи в условиях санкционной политики, проводимой западными странами в отношении России, а также компьютерных атак с использованием уязвимостей иностранного оборудования». Кроме того, предлагаемые изменения должны позволить оказать поддержку отечественным производителям радиоэлектронной продукции и повысить их конкурентоспособность.
Отметим, что в России нет полноценного производства жестких дисков. В 2018 г. GS Group запустила в Калининграде производство твердотельных SSD-накопителей. Эти накопители обладают большей емкостью, чем традиционные жесткие диски, но и их цена значительно выше.
Эксперты пытаются понять, кто выиграет от предлагаемых изменений
Гендиректор компании «Ордерком» Дмитрий Галушко отрицательно относится к предлагаемым изменениям, поскольку, по его мнению, они направлены на дальнейшее ограничение конкуренции на рынке СОРМ.
«Сейчас на рынке осталось три поставщика решений для СОРМ: холдинг «Цитадель» (принадлежит партнеру Алишеру Усманова Антону Черепенникову), «Специальные технологии» и «Норси-Транс», - говорит Галушко. – В случае принятия предлагаемых изменений операторы связи не смогут самостоятельно закупать СХД: они будут приобретать их у названных поставщиков. Те же, в свою очередь, будут закупать иностранные жесткие диски, упаковывать их в отечественны корпуса и делать соответствующие наценки».
Автор Telegram-канала «За Телеком» Михаил Климарев считает, что принятие указанных изменений, наоборот, поможет телекоммуникационной отрасли. «Поскольку в России не производиться жестких дисков, то и отечественных решений для исполнения указанных требований не будет, - говорит Климарев. - В связи с этим операторы связи смогут обосновать невозможность исполнения требований Закона Яровой».
Российский СХД может быть построен на зарубежных носителях данных
Пресс-служба GS Group отметила, что наиболее сложным и дорогостоящим элементом СХД являются носители памяти. Согласно упомянутому постановлению Правительства «О признании промышленной продукции произведенной на территории России», до конца 2019 г. СХД будет считается произведенной в России, если совокупная стоимость иностранных комплектующих в ней не будет превышать 45%.
Этот предел будет снижаться и к началу 2025 г. составит не более 15%. Однако при определении стоимости СХД не будет учитываться стоимость носителей памяти – жестких дисков, твердотельных накопителей, магнитных лент. То есть российские СХД могут быть построены на накопителях, построенных «где угодно», резюмируют в GS Group.
В «Ростелекоме» заявили, что компания уже использует отечественные решения для хранения трафика абонентов. Конкретных производителей в компании не стали называть. В «Вымплекоме» и МТС от комментариев относительно предлагаемых изменений отказались.