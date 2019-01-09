В России резко подорожали смартфоны Samsung

Вслед за Apple компания Samsung подняла цены на свою технику в связи с повышением ставки НДС. Ассортимент подорожал избирательно — цена на флагманский смартфон выросла, но цены на бытовую технику и телевизоры остались без изменений.

Samsung поднимает цены

В связи с увеличением ставки НДС в России Samsung поднял цены на технику для россиян. Цены были изменены в интернет-магазине компании 1 января 2019 г., сообщила пресс-службы Samsung. Напомним, с 1 января 2019 г. НДС в России вырос с прежних 18% до 20%.

Например, цена Galaxy Note 9 с объемом постоянной памяти 128 ГБ выросла на 2,1% и сейчас составляет 71,49 тыс. руб. Цены на флагман поднялись также в интернет-магазинах МТС, «Мегафона», «Билайна», «М.видео» и «Связного».

При этом компания поясняет, что цены были подняты не на всю продукцию, а лишь на часть ассортимента. В частности, цены на бытовую технику и телевизоры не изменились, как и расценки на услуги в сервисных центрах Samsung, пишет РИА «Новости».

Напомним, по итогам IV кв. 2018 г. Samsung впервые за два года ожидает снижение прибыли, причем одной из причин, наряду со спадом спроса на чипы памяти со стороны дата-центров, компания называется усиливающуюся конкуренцию на рынке смартфонов.

Действия Apple

Напомним, Apple также увеличила с 1 января цены на свою технику в России. Подорожало абсолютно все — от спортивных ремешков для «умных» часов Apple Watch (рост 68 руб.) до систем Mac Pro (рост 4373 руб.). В сносках к ценникам компания поясняет, что новые цены включают НДС в размере 20%.

Samsung избирательно поднял цены на свою технику в России

Изменение цен на технику Apple просматривается практически по всем позициям и в среднем составляет 1,7%. Так, для смартфона iPhone Xs увеличение цены на 1491 руб. (до 89481 руб.) составило 1,69%, для ноутбука MacBook Pro 15 подорожание на 3474 руб. (до 208 464 руб.) также вылилось в 1,69%, для ремешка под Apple Watch — в 1,70%.

Цены на Huawei

Издание «Коммерсант» пишет, что повышение НДС в конечном счете приведет к росту цен на технику и других производителей. Однако пока что в пример можно привести только увеличение цены на Huawei Mate 20 Pro на 20 руб., о котором сообщает МТС. Одновременно ритейлер заявил, что некоторые устройства Apple и Huawei у него наоборот подешевели.

Также отмечается, что цены на серию Mate 20 снизились с 57,77 тыс. руб. до 47,77 тыс. руб. Напомним, по итогам третьего квартала 2018 г. Huawei является лидером по продажам смартфонов в России с долей 28,3%, за ней следуют Samsung и Apple с долей 24,8% и 11,7% соответственно.

Предыдущие подорожания

До этого последним значительным взлетом цен на смартфоны было подорожание техники Apple в октябре 2018 г. На следующий день после официальной презентации нового Macbook Air компания подняла в России цены практически на всю свою продукцию. Особенно скачок цен затронул ноутбуки Air — в среднем на 15-17 тыс. руб., компьютеры iMac — на 10-21 тыс. руб., и планшеты iPad — на 7 тыс. руб.

После октябрьского повышения цен техника Apple стала дороже в России в среднем на 10%. Например, базовая версия смартфона iPhone XS получила ценник 88 тыс. руб. вместо прежних 80 тыс. руб. хотя в большинстве других стран цена iPhone XS не превышает $1000. Октябрьское подорожание в большей степени связывали с ослаблением рубля.