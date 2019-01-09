Microsoft раздает пользователям Github бесплатные репозитории для «секретных» проектов

Github предоставил бесплатную возможность работы с неограниченным числом приватных репозиториев, в которых могут храниться «секретные» проекты. Это первое существенное изменение в работе сервиса с момента его приобретения корпорацией Microsoft.

Github меняет тарифы

Крупнейший в мире онлайн-сервис для хранения и распространения исходного кода ИТ-проектов Github объявил об изменениях в сетке тарифных планов. Теперь пользователи бесплатного плана Github Free смогут создавать любое количество частных репозиториев, при этом максимальное число соавторов ограничено – не более трех разработчиков смогут получить доступ к одному репозиторию. Общедоступные хранилища исходного кода все так же можно создавать с безлимитным количеством соавторов-разработчиков. Запись с соответствующим анонсом опубликована в официальном блоге Github.

По мнению команды Github, многие разработчики нуждаются в приватных репозиториях для выполнения тестовых заданий при трудоустройстве, работы над сторонними проектами или просто для экспериментов с исходным кодом.

Ранее пользователи бесплатных учетных записей могли создавать только публичные репозитории, а приватные были доступны только пользователям тарифа Developer, стоимость подписки на который составляла $7 в месяц.

Крупнейший в мире репозиторий исходных кодов сделал жизнь своих пользователей немного проще

Помимо плана Github Free переработке подверглись коммерческие сервисы Enterprise Cloud и Enterprise Server, которые теперь объединены в единый тариф под названием Github Enterprise. Он предназначен для организаций, а его стоимость варьируется в зависимости от числа пользователей. Коммерческий тариф Developer переименован в Pro без изменений в условиях.

Поглощение Microsoft

Microsoft объявила о приобретении Github в июне 2018 г. Сумма сделки составила $7,5 млрд. На момент приобретения рыночная стоимость компании, по подсчетам аналитиков CNBC, составляла порядка $5 млрд, увеличившись на $3 млрд с 2015 г.

Новое подразделение в составе Microsoft возглавил вице-президент Microsoft Нэт Фридман (Nat Friedman).

По данным Bloomberg, переговоры между участниками сделки длились нескольких лет, а речь шла не о продаже компании, но о более плотном сотрудничестве. Сообщения о планах Microsoft по приобретению Github впервые появились в 2016 г., но руководство сервиса их систематически опровергало.

В июне 2018 г. топ-менеджер Google Диана Грин (Diana Green) заявила, что ее компания сама была бы не против приобрести Github, о покупке которого уже объявила Microsoft. Обе компании по-прежнему ищут возможности сплотить вокруг себя разработчиков в период перехода отрасли на облачную модель потребления ПО.



Несколько слов о Github

Github является крупнейшей в мире платформой для хранения и распространения программного обеспечения с открытым исходным кодом. Услугами платформы пользуются более 28 млн разработчиков ПО, которые хранят здесь свыше 80 млн проектов.

Услугами сервиса пользуются более 1,5 млн компаний, включая крупнейшие корпорации, такие как Apple, Amazon и Google. Microsoft является лидером по количеству разработчиков – участников репозитория Microsoft VSCode на Github.

До момента завершения сделки с Microsoft компания Github считалась убыточной. По итогам трех первых кварталов 2016 г. компания рапортовала о более $66 млн убытков при выручке в $98 млн.

В августе 2017 г. руководство Github начало поиск нового главы на замену сооснователю компании Крису Уэнстрату (Chris Wanstrath). В числе кандидатов на эту должность рассматривалась кандидатура вице-президента Google Шридхара Рамасвами (Sridhar Ramaswamy). Одновременно с этим сообщалось, что значительная часть обязанностей возложена на главного бизнес-директора Github Хулио Авалоса (Julio Avalos).