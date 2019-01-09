Mail.Ru Group выделит бесплатную облачную инфраструктуру для благотворительных фондов

Mail.Ru Cloud Solutions и cервис Добро Mail.Ru запустили новый проект, который позволит благотворительным организациям получить бесплатный доступ к облачным ресурсам. Для участия в проекте нужно подать заявку на официальном сайте сервиса.

Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) и cервис Добро Mail.Ru объявили о старте проекта «Облако для благотворительных фондов», благодаря которому надежные некоммерческие организации смогут бесплатно получить ресурсы облачной платформы MCS. Цель инициативы – избавить фонды от рутины и расходов, связанных с закупкой и обслуживанием физической ИТ-инфраструктуры. Бесплатный доступ к облачным ресурсам MCS позволит направить часть административных расходов на более актуальные нужды. Кроме того, простота управления инфраструктурой заметно освободит время сотрудников фондов и позволит повысить эффективность основной деятельности фондов.

Облачная ИТ-инфраструктура позволит развернуть собственный сайт, хранить и раздавать большой объём данных (фотографии, документы, видеофайлы), разворачивать в облаке CRM-систему или приложения «1C». Сотрудники фондов получат быстрый доступ к сервисам и данным с любого устройства, что особенно важно для слаженной работы территориально распределенных команд. Помимо этого, сотрудники фондов смогут вместе работать над общими проектами в облаке независимо от своего местонахождения.

Для участия в проекте НКО необходимо заполнить заявку и пройти дополнительную проверку сервиса Добро Mail.Ru, которая может занять до 2 месяцев. Если благотворительная организация нуждается в более мощных облачных ресурсах, их предоставление будет обсуждаться в индивидуальном порядке. В рамках проекта облачную инфраструктуру уже получил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

«Благодаря предоставленному облачному хранилищу Mail.Ru Cloud Solutions у нас появилась возможность хранить все необходимые материалы упорядоченно и в одном месте. Мы спокойны за то, что они никуда не денутся, и не сомневаемся, что хранилище будет надежным. Спасибо компании за бесплатный и абсолютно необходимый для “Лиза Алерт” сервис», – комментирует Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Каждый фонд, участвующий в проекте, бесплатно получит: виртуальные машины (4 vCPU, RAM 32 GB, 1 TB, Ubuntu); облачное хранилище объемом до 500 GB; канал связи до 1 Гбит/с с неограниченным объемом трафика; 5 выделенных IP-адресов; SLA 99,95% (доступность выделенных ресурсов в 99,95% времени); помощь специалистов платформы в конфигурации системы и планировании нужных мощностей; обучающие материалы и круглосуточную техническую поддержку.