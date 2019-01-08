Выпущен «самый производительный» ARM-процессор

Huawei представила процессор для дата-центров Kunpeng 920, на котором базируются ее новые сервера TaiShan. Разработчик утверждает, что это самый быстрый ARM-процессор в отрасли — производительность улучшена на 25%, энергоэффективность — на 30%.

Самый быстрый ARM-процессор

Компания Huawei представила серверный процессор Kunpeng 920, который называет самым производительным процессором в отрасли из всех, основанных на архитектуре ARM. На своем сайте Huawei пишет, что новый CPU должен поспособствовать развитию вычислений в сфере больших данных, распределенных хранилищ и сценариев нативных приложений ARM.

Kunpeng 920 выполнен по техпроцессу 7 нм. Разработкой занималась сама Huawei, используя лицензию ARMv8. Компания сообщает, что производительность процессора по тесту SPECint достигла 930 баллов, что на 25% выше принятого в отрасли стандарта. При этом энергоэффективность Kunpeng 920 на 30% выше, чем у аналогов, пишет производитель на сайте.

Процессор состоит из 64 ядер с максимальной частотой 2,6 ГГц. Имеется интегрированная восьмиканальная DDR4, пропускная способность памяти превосходит аналоги на 46%. Kunpeng 920 оснащен двумя портами 100G RoCE, поддерживает интерфейсы PCIe 4.0 и CCIX, общая пропускная способность достигает 640 гигабит в секунду.

Сервера TaiShan

Kunpeng 920 будет использоваться в только что представленных серверах TaiShan. В общей сложности Huawei представила три модели этих серверов: в первой акцент делается на хранилище, во второй — на высокой плотности, а в третьей — на их балансе. При использовании серверов для больших данных производитель обещает рост производительности на 20%.

Huawei представила серверный процессор Kunpeng 920

Ресурс CNBC поинтересовался у директора Huawei по маркетинговым стратегиям Уильяма Сюя (William Xu), не отразится ли негативно политическое давление со стороны США, которое испытывает компания, на продажах новых серверов. Сюй ответил, что компания намерена бороться за покупателей, повышая качество продукции и соблюдая при этом законы и ограничения, существующие на локальных рынках.

Облачные амбиции

Это не первый процессор Huawei, выполненный по техпроцессу 7 нм — у компании уже есть Kirin 980, который используется в ее собственных смартфонах, и Ascend 910, предназначенный для работы с приложениями на базе искусственного интеллекта в облаке. Ascend 910 тоже используется в ЦОДах, но у него иные функции, чем у Kunpeng 920.

Huawei разрабатывает собственные процессоры с целью избавиться от зависимости от американских технологий, в том числе полупроводниковых, пишет CNBC. Это должно помочь компании утвердиться на облачном рынке. Сюй отметил, что Huawei надеется попасть в первую пятерку лидеров этого рынка, которая сейчас состоит из Amazon, Microsoft, IBM, Google и Alibaba.

Huawei также отмечает на своем сайте, что несмотря на использование архитектуры британской компании ARM в Kunpeng 920, намерена продолжать многолетнее сотрудничество с Intel в сфере полупроводников. «Мы продолжим использовать Intel CPU в сферах, где их производительность лучше, и использовать CPU на базе ARM в таких сферах как облака и сервера, где они лучше», — пояснил Сюй.