Huawei сурово наказала сотрудников, разместивших в сети поздравление с iPhone

Huawei понизила в должности сотрудников, опубликовавших новогоднее поздравление компании в Twitter с iPhone, а также урезала им зарплату. Скандальное поздравление было опубликовано на фоне противостояния Huawei с американскими властями и связанного с этим запрета iPhone в крупных китайских компаниях.

Строгое наказание

Руководство Huawei сурово наказало сотрудников, опубликовавших на странице компании в Twitter официальное новогоднее поздравление с помощью iPhone. Наказанию подверглись два человека — тот работник, который разместил скандальный твит, и директор по цифровому маркетингу.

Оба сотрудника были понижены в должности на одну ступень, зарплата каждого была уменьшена на 5 тыс. юаней ($728). Вдобавок, их ежегодная оценка как работников не может теперь быть выше, чем «B», то есть «хорошо». Также в ближайшие 12 месяцев эти сотрудники не могут рассчитывать на повышение в должности или на прибавку к зарплате. Помимо этого, оба получили выговоры и предупреждения.

Скандальное поздравление

Вечером 31 декабря в 23:31 на официальной странице Huawei в Twitter появилось новогоднее поздравление, адресованное покупателям от лица всех сотрудников компании. Под поздравлением стояла метка Via Twitter for iPhone, означавшая, что сообщение было отправлено с iPhone.

Поздравление очень быстро удалили, но пользователь Twitter под ником Marques Brownlee успел сделать и выложить скриншот, который распространился далее по сети. Инцидент получил широкий резонанс в китайских и международных новостных изданиях.

Запрет на iPhone в китайских компаниях

В декабре китайские СМИ писали, что крупные китайские компании массово запрещают своим сотрудникам использовать iPhone в качестве рабочего телефона. При этом в качестве альтернативы предлагается использовать как раз смартфоны Huawei.

Huawei сурово наказала сотрудников, использовавших iPhone для публикации новогоднего поздравления

Чтобы поощрить сотрудников к переходу на Huawei, некоторые компании готовы обеспечить их новым смартфоном за свой счет или хотя бы компенсировать 10-20% его стоимости. В случае же, если работники будут продолжать пользоваться iPhone, им грозит несвоевременная выплата зарплаты, отсутствие премии или даже увольнение из компании.

В частности, компания Shanghai Youluoke Electronic and Technology выразила готовность бесплатно предоставить каждому сотруднику целых два смартфона Huawei. Одновременно компания Shenzhen Yidaheng Technology пообещала компенсировать 18% от стоимости самостоятельно купленного смартфона Huawei или ZTE. Если же сотрудники продолжат пользоваться iPhone, эта же компания пообещала оштрафовать нарушителей на стоимость их iPhone. Компания Fuchun Technology также пообещала выплатить компенсацию за самостоятельную покупку устройства Huawei в размере до 500 юаней.

Конфликт Huawei с американскими властями

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) известен своей нелюбовью к Huawei — он при любой возможности обвиняет ее то в пособничестве Ирану, то в слежке за гражданами и чиновниками США в пользу правительства Китая. В августе 2018 г. он официально запретил всем американским чиновникам пользоваться гаджетами Huawei и попутно ZTE, а уже в ноябре 2018 г. призвал союзные страны полностью отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei, в том числе от базовых станций для сетей 5G. В обоих случаях это было мотивировано возможностью шпионажа в пользу Китая, но в действительности призыв отказаться от устройств 5G Huawei проистекает из стремления США стать лидером на рынке оборудования для сетей пятого поколения.

Следующим шагом может стать запрет на использование в смартфонах Huawei американской ОС Google Android, но на этот случай у компании уже есть альтернатива: она ведет активную разработку собственной платформы Kirin OS, факт существования которой Huawei подтвердила 30 ноября 2018 г.

В начале декабря по запросу США власти Канады задержали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу (Meng Wanzhou) по подозрению в нарушении санкции против Ирана. Это стало началом очередного витка противостояния Huawei с американским правительством.