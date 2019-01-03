iPhone и Android подорожают по всему миру. Почему?

В новом году смартфоны станут еще дороже. На рост цен влияют несколько факторов, и известность бренда – далеко не самый последний из них.

Влияние Apple и Samsung

Новый год принесет мировой общественности, помимо всего прочего, и новые цены на смартфоны. Исследователи Cnet уверены в росте цен на премиальные модели смартфонов по всему миру. В первую очередь это будет связано с трендами, установленными лидерами рынка.

Флагманские смартфоны никогда не стоили дешево – само их позиционирование предполагало более высокую цену в сравнении с моделями среднего класса. Но лишь сравнительно недавно их стоимость стала расти не по дням, а по часам: к примеру, iPhone 5, вышедший в 2012 г., на момент релиза стоил в пределах $500, а в 2018 г. за новый iPhone XS просили уже не меньше $1000. Психологическая отметка в $1000 была пройдена, и в этом же году свет увидел iPhone XS Max стоимостью уже $1350 в максимальной комплектации.

Тренд на повышение стоимости топовых моделей, заданный Apple, подхватила и южнокорейская Samsung – ее самый актуальный на данный момент флагман Galaxy Note 9 стоит $1000, тогда как за Galaxy Note 5 2015 г. просили от $700. Китайский вендор Huawei тоже не отстает от основных конкурентов.

Apple iPhone XS и iPhone XS Max - одни из самых дорогих смартфонов 2018 г.

Цены растут и на продукцию менее крупных компаний с мировым именем. Так, смартфон OnePlus 6T, вышедший осенью 2018 г., на 3,8% дороже OnePlus 6 образца лета 2018 г., хотя отличий между устройствами практически нет. В сравнении со смартфонами OnePlus двухлетней давности актуальный OnePlus 6T и вовсе стоит на 37,6% дороже.

В бюджетном сегменте тоже наблюдается рост стоимости смартфонов. Другими словами, дорожают все смартфоны без исключения: по данным исследовательской компании IDC, средняя стоимость смартфона в 2018 г. составила $345. Для сравнения, в 2017 г. ее размер был в пределах $313, то есть всего за год рост средней стоимости достиг 10,3%.

Смартфон как гаджет всей жизни

На рост стоимости смартфонов влияет и позиционирование этих устройств на глобальном рынке гаджетов. Изначально, еще с момента анонса самого первого iPhone 2G в 2007 г., смартфоны преподносились как универсальные гаджеты, способные заменить собой классические телефоны, фотоаппараты, мобильные интернет-устройства (Mobile Internet Device, MID) и др.

С развитием технологий смартфонам стали приписывать и другие возможности – теперь это не только фотоаппарат, мобильник и средство потребления контента, но также удобный кошелек, рабочий инструмент, игровая консоль, электронная книга и т.д. Растущая универсальность смартфонов позволяет производителям просить за них больше денег, и объясняют они это отсутствием необходимости покупать дополнительные гаджеты и носить их с собой.

Рост цен на комплектующие

Любой смартфон состоит из множества компонентов – процессора, экрана, модулей памяти и других. Каждый из них производится отдельно, и каждый может дешеветь или дорожать.

Традиционно самыми дорогими комплектующими смартфона считаются дисплей, процессор и память, как оперативная, так и встроенная. Экраны, получая более высокое разрешение, увеличиваясь в размерах и приобретая новые матрицы, регулярно дорожают. Процессоры же, наоборот, постепенно дешевеют по мере морального устаревания. С памятью все не так однозначно – ее цены колеблются из года в год, и на 2019 г. спрогнозировано ее сильное удешевление. Но смартфоны при этом дешевле все же не станут – снижение цен на память и процессоры будет нивелировано ростом цен на те же экраны и производственными издержками.

Новые технологии

В стоимость смартфонов заложены, в том числе, расходы компании на разработку новых технологий. К примеру, Apple iPhone X, в сентябре 2017 г. предложенный покупателям за $1000, содержал технологию 3D-сканирования лиц Face ID для идентификации личности, разработанную самой Apple.

В 2019 г. на рынок могут хлынуть смартфоны с гибкими дисплеями – Samsung, в частности, уже весной планирует выпустить анонсированный в ноябре 2018 г. Galaxy F с большим сгибающимся экраном. Стоимость гаджета составит в пределах $1800 за минимальную комплектацию, и покупателям придется заплатить за несколько лет исследований и разработок – первый прототип гибкого экрана Samsung показала в 2010 г.

Qualcomm Snapdragon 855 - самый мощный мобильный процессор первой половины 2019 г. с интегрированной поддержкой сотовых сетей 5G

Интеграция поддержки сотовых сетей 5G тоже спровоцирует рост цен: в этом случае компании-производители будут платить разработчикам 5G-модемов за использование их технологий), и покрывать их расходы будут, опять же, покупатели. Любые другие нововведения, в той или иной степени расширяющие список возможностей смартфонов, тоже будут влиять на их стоимость.

Влияние экономических факторов

На рост стоимости смартфонов в отдельно взятых странах могут влиять локальные экономические реалии. Так, в России в 2019 г. гарантированно подорожают все смартфоны без исключения, как премиальные, так и дешевые. Это напрямую связано с продолжающимся падением курса рубля и вступившим в силу с 1 января 2019 г. законе о повышении налога на добавочную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

Первой на изменения в российском законодательстве отреагировала Apple – еще в конце 2018 г. она дважды заранее подняла цены, а 2 января 2019 г. она сделала это в третий раз.

Доступные смартфоны не исчезнут

Новые технологии и современные комплектующие, как правило, интегрируют сперва в топовые модели – резкое повышение стоимости смартфонов среднего и бюджетного сегментов за счет все того же модема 5G приведет к не менее резкому падению их продаж.

Это отчетливо прослеживается на примере все той же Face ID: трехмерное сканирование лиц с применением специальных сенсоров и дополнительных камер сейчас доступно в крайне ограниченном количестве смартфонов, тогда как в доступных устройствах используется обычная фронтальная камера.

Медленная миграция нововведений из премиального сегмента в бюджетный и сохранит покупателям возможность приобретать недорогие аппараты и не переплачивать за новые технологии, не используемые ими. Производители не станут прекращать производство устройств с базовыми функциями – во всем мире спрос на них не слабеет из года в год.