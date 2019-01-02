В России резко подорожали iPhone, MacBook и другая техника Apple. Цены
Был бы повод
С 1 января 2019 г. на русскоязычном зеркале официального онлайн-магазина Apple.com обновились цены на всю продукцию компании.
Подорожало абсолютно все – от спортивных ремешков для «умных» часов Apple Watch (рост 68 руб.) до систем Mac Pro (рост 4373 руб.).
Нынешний рост цен на продукцию Apple в России наиболее логично объясняем поднятием в стране НДС с 1 января 2019 г.– с прежних 18% до 20%. Именно эта ставка НДС уже фигурирует на сайте компании в виде примечания со сноской «Включая НДС и предписанные законодательством сборы» к каждому ценнику. В сноске, в свою очередь, отмечается: «Цены включают НДС (20%), но не включают стоимость доставки, если не указано иное. *Сумма сборов приблизительная и может меняться со временем».
Скачок цен: тотальный, но не фатальный. Бывало хуже
Однородная корреляция цен на технику Apple просматривается практически по всем позициям и в среднем составляет 1,7%. Так, для смартфона iPhone Xs увеличение цены на 1491 руб. (до 89481 руб.) составило 1,69%, для ноутбука MacBook Pro 15 подорожание на 3 474 руб. (до 208 464 руб.) также вылилось в 1,69%, для ремешка под Apple Watch – в 1,70%.
|Цена на 31 декабря 2018 г.
|Цена на 1 января 2019 г.
|Смартфоны iPhone
|iPhone Xs
|От 87 990 руб.
|От 89 481 руб.
|iPhone Xs Max
|От 96 990 руб.
|От 98 634 руб.
|iPhone XR
|От 64 990 руб.
|От 66 092 руб.
|iPhone 8 Plus
|От 59 990 руб.
|От 61 007 руб.
|iPhone 8
|От 51 990 руб.
|От 52 871 руб.
|iPhone 7 Plus
|От 49 990 руб.
|От 50 837 руб.
|iPhone 7
|От 38 990 руб.
|От 39 651 руб.
|Планшеты iPad
|iPad Pro 2018 12,9''
|От 81 990 руб.
|От 83 380 руб.
|iPad Pro 2018 11''
|От 65 990 руб.
|От 67 108 руб.
|iPad Pro 10,5''
|От 53 990 руб.
|От 54 905 руб.
|iPad 9,7''
|От 24 990 руб.
|От 25 414 руб.
|iPad mini 4
|От 29 990 руб.
|От 30 498 руб.
|Ноутбуки MacBook, MacBook Pro, MacBook Air
|MacBook Pro 15''
|От 204 990 руб.
|От 208 464 руб.
|MacBook Pro 13''
|От 109 990 руб.
|От 111 854 руб.
|MacBook 12''
|От 109 990 руб.
|От 111 854 руб.
|MacBook Air
|От 104 990 руб.
|От 106 769 руб.
|Настольные системы iMac, iMac Pro, Mac Pro, Mac mini
|iMac Pro
|От 422 990 руб.
|От 430 159 руб.
|Mac Pro
|От 257 990 руб.
|От 262 363 руб.
|iMac 27''
|От 149 990 руб.
|От 152 532 руб.
|iMac 21,5''
|От 89 990 руб.
|От 91 515 руб.
|Mac mini
|От 68 990 руб.
|От 70 159 руб.
|Умные часы Apple Watch
|Apple Watch 4 40 мм
|От 31 990 руб.
|От 32 532 руб.
|Apple Watch 4 44 мм
|От 33 990 руб.
|От 34 566 руб.
|Apple Watch 3 38 мм
|От 22 990 руб.
|От 23 380 руб.
|Apple Watch 3 42 мм
|От 24 990 руб.
|От 25 414 руб.
|Аксессуары Apple
|Гарнитура AirPods
|От 13 490 руб.
|От 13 719 руб.
|Стилус Apple Pencil I поколения
|От 7 890 руб.
|От 8 024 руб.
|Стилус Apple Pencil II поколения
|От 10 790 руб.
|От 10 973 руб.
|ТВ-приставка Apple TV 4K
|От 13 490 руб.
|От 13 719 руб.
|ТВ-приставка Apple TV
|От 11 490 руб.
|От 11 685 руб.
|Ремешки для Apple Watch
|От 3 990 руб.
|От 4 058 руб.
Apple.com/ru
Нынешнее изменение не идет в сравнение со значительным взлетом цен в октябре 2018 г. Тогда CNews сообщал о том, что Apple на следующий день после официальной презентации нового Macbook Air подняла в России цены практически на всю свою продукцию. Особенно скачок цен затронул ноутбуки Air – в среднем на 15–17 тыс. руб., компьютеры iMac — на 10–21 тыс. руб., на планшеты iPad — на 7 тыс. руб.
После октябрьского повышения цен техника Apple стала дороже в России в среднем на 10%. Например, базовая версия смартфона iPhone XS получила ценник 88 тыс. руб. вместо прежних 80 тыс. руб. хотя в большинстве других стран цена iPhone XS не превышает $1000.
Октябрьское подорожание в большей степени связывали с ослаблением рубля, поскольку последний раз до этого цены на ноутбуки и планшеты Apple корректировала в IV кв. 2017 г., когда официальный курс доллара составлял 55 руб. Курс доллара, последний раз установленный ЦБ перед новым годом (30 декабря), составил 69,47 руб.
«Налог на Google»: Apple против российских разработчиков
В начале декабря 2018 г. CNews также сообщал, что Apple закрыла доступ российским разработчикам к сервису Search Ads для продажи рекламы в поиске App Store. Тогда ввод ограничений в Apple объяснили новыми поправками к «налогу на Google», вступающими в силу также 1 января 2019 г.
В официальном письменном уведомлении Apple в адрес всех российских разработчиков о грядущих изменениях, в частности, упоминалось, что ограничения носят временный характер, однако сроки закрытия доступа не уточнялись.