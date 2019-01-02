В России резко подорожали iPhone, MacBook и другая техника Apple. Цены

Новый 2019 год закрепил новые официальные цены на продукцию Apple в России. Рост цен по каждой позиции коррелирует с новым НДС 20%, к тому же, подорожало абсолютно все.

Был бы повод

С 1 января 2019 г. на русскоязычном зеркале официального онлайн-магазина Apple.com обновились цены на всю продукцию компании.

Подорожало абсолютно все – от спортивных ремешков для «умных» часов Apple Watch (рост 68 руб.) до систем Mac Pro (рост 4373 руб.).

Нынешний рост цен на продукцию Apple в России наиболее логично объясняем поднятием в стране НДС с 1 января 2019 г.– с прежних 18% до 20%. Именно эта ставка НДС уже фигурирует на сайте компании в виде примечания со сноской «Включая НДС и предписанные законодательством сборы» к каждому ценнику. В сноске, в свою очередь, отмечается: «Цены включают НДС (20%), но не включают стоимость доставки, если не указано иное. *Сумма сборов приблизительная и может меняться со временем».

Скачок цен: тотальный, но не фатальный. Бывало хуже

Однородная корреляция цен на технику Apple просматривается практически по всем позициям и в среднем составляет 1,7%. Так, для смартфона iPhone Xs увеличение цены на 1491 руб. (до 89481 руб.) составило 1,69%, для ноутбука MacBook Pro 15 подорожание на 3 474 руб. (до 208 464 руб.) также вылилось в 1,69%, для ремешка под Apple Watch – в 1,70%.

Цена на 31 декабря 2018 г. Цена на 1 января 2019 г. Смартфоны iPhone iPhone Xs От 87 990 руб. От 89 481 руб. iPhone Xs Max От 96 990 руб. От 98 634 руб. iPhone XR От 64 990 руб. От 66 092 руб. iPhone 8 Plus От 59 990 руб. От 61 007 руб. iPhone 8 От 51 990 руб. От 52 871 руб. iPhone 7 Plus От 49 990 руб. От 50 837 руб. iPhone 7 От 38 990 руб. От 39 651 руб. Планшеты iPad iPad Pro 2018 12,9'' От 81 990 руб. От 83 380 руб. iPad Pro 2018 11'' От 65 990 руб. От 67 108 руб. iPad Pro 10,5'' От 53 990 руб. От 54 905 руб. iPad 9,7'' От 24 990 руб. От 25 414 руб. iPad mini 4 От 29 990 руб. От 30 498 руб. Ноутбуки MacBook, MacBook Pro, MacBook Air MacBook Pro 15'' От 204 990 руб. От 208 464 руб. MacBook Pro 13'' От 109 990 руб. От 111 854 руб. MacBook 12'' От 109 990 руб. От 111 854 руб. MacBook Air От 104 990 руб. От 106 769 руб. Настольные системы iMac, iMac Pro, Mac Pro, Mac mini iMac Pro От 422 990 руб. От 430 159 руб. Mac Pro От 257 990 руб. От 262 363 руб. iMac 27'' От 149 990 руб. От 152 532 руб. iMac 21,5'' От 89 990 руб. От 91 515 руб. Mac mini От 68 990 руб. От 70 159 руб. Умные часы Apple Watch Apple Watch 4 40 мм От 31 990 руб. От 32 532 руб. Apple Watch 4 44 мм От 33 990 руб. От 34 566 руб. Apple Watch 3 38 мм От 22 990 руб. От 23 380 руб. Apple Watch 3 42 мм От 24 990 руб. От 25 414 руб. Аксессуары Apple Гарнитура AirPods От 13 490 руб. От 13 719 руб. Стилус Apple Pencil I поколения От 7 890 руб. От 8 024 руб. Стилус Apple Pencil II поколения От 10 790 руб. От 10 973 руб. ТВ-приставка Apple TV 4K От 13 490 руб. От 13 719 руб. ТВ-приставка Apple TV От 11 490 руб. От 11 685 руб. Ремешки для Apple Watch От 3 990 руб. От 4 058 руб.

Apple.com/ru

Нынешнее изменение не идет в сравнение со значительным взлетом цен в октябре 2018 г. Тогда CNews сообщал о том, что Apple на следующий день после официальной презентации нового Macbook Air подняла в России цены практически на всю свою продукцию. Особенно скачок цен затронул ноутбуки Air – в среднем на 15–17 тыс. руб., компьютеры iMac — на 10–21 тыс. руб., на планшеты iPad — на 7 тыс. руб.

Новая цена на iPhone Xs 512 ГБ

После октябрьского повышения цен техника Apple стала дороже в России в среднем на 10%. Например, базовая версия смартфона iPhone XS получила ценник 88 тыс. руб. вместо прежних 80 тыс. руб. хотя в большинстве других стран цена iPhone XS не превышает $1000.

Октябрьское подорожание в большей степени связывали с ослаблением рубля, поскольку последний раз до этого цены на ноутбуки и планшеты Apple корректировала в IV кв. 2017 г., когда официальный курс доллара составлял 55 руб. Курс доллара, последний раз установленный ЦБ перед новым годом (30 декабря), составил 69,47 руб.

«Налог на Google»: Apple против российских разработчиков

В начале декабря 2018 г. CNews также сообщал, что Apple закрыла доступ российским разработчикам к сервису Search Ads для продажи рекламы в поиске App Store. Тогда ввод ограничений в Apple объяснили новыми поправками к «налогу на Google», вступающими в силу также 1 января 2019 г.

В официальном письменном уведомлении Apple в адрес всех российских разработчиков о грядущих изменениях, в частности, упоминалось, что ограничения носят временный характер, однако сроки закрытия доступа не уточнялись.