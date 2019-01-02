Названы самые опасные в мире смартфоны. Список

Уровень SAR-излучения любых современных смартфонов гораздо ниже допустимых пределов – на пути к рознице им не миновать регуляторов. Однако разброс этого параметра у разных моделей по-прежнему в разы.

Лидеры и аутсайдеры SAR-рейтинга 2018

Несмотря на то, что так называемое «SAR-излучение» (Specific absorption rate, удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения тканями человека) современных смартфонов весьма далеко от уровней, жестко регламентированных национальными регуляторами, ежегодно на рынке появляются модели с разбросом этого параметра в разы.

Степень поглощения электромагнитного излучения организмом человека может зависеть от множества факторов, таких как мощность излучения смартфона (максимальная и средняя), расстояние и расположение аппарата относительно головы или тела пользователя, габариты и форма смартфона и антенны, замеряемые частоты и др.

В связи с этим, уровень SAR оценивают несколькими способами, например, для головы, тела, в режиме одновременной передачи в разных частотных диапазонах (одновременное излучение, широкополосное излучение) и др.

SAR-излучение современных смартфонов отличается в разы

Вот так выглядят различные уровни SAR ряда современных смартфонов согласно официальной базе данных Федерального агентства по связи США (в алфавитном порядке брендов).

SAR-уровни популярных смартфонов 2018 года

Смартфон SAR: голова SAR: тело SAR: Max (ST) Apple iPhone XS Max 1,00 Вт/кг 1,00 Вт/кг 1,52 Вт/кг Apple iPhone XS 0,90 Вт/кг 0,99 Вт/кг 1,53 Вт/кг Apple iPhone XR 0,90 Вт/кг 1,10 Вт/кг 1,59 Вт/кг Honor 7X 1,11 Вт/кг 1,11 Вт/кг 1,43 Вт/кг Huawei Mate 20 Pro 0,58 Вт/кг 0,81 Вт/кг 1,53 Вт/кг HTC U12+ 0,66 Вт/кг 0,53 Вт/кг 1,33 Вт/кг Google Pixel 3 XL 1,35 Вт/кг 1,19 Вт/кг 1,59 Вт/кг Google Pixel 3 1,34 Вт/кг 1,34 Вт/кг 1,59 Вт/кг LG V40 1,27 Вт/кг 1,28 Вт/кг 1,59 Вт/кг LG G7 0,22 Вт/кг 1,06 Вт/кг 1,59 Вт/кг Motorola Moto Z3 0,79 Вт/кг 1,18 Вт/кг 1,58 Вт/кг OnePlus 6T 1,34 Вт/кг 1,19 Вт/кг 1,59 Вт/кг OnePlus 6 1,26 Вт/кг 0,90 Вт/кг 1,53 Вт/кг Samsung Galaxy Note 9 0,27 Вт/кг 0,76 Вт/кг 1,59 Вт/кг Samsung Galaxy S9 Plus 0,36 Вт/кг 0,79 Вт/кг 1,59 Вт/кг Samsung Galaxy S9 0,35 Вт/кг 0,96 Вт/кг 1,59 Вт/кг vivo NEX 1,06 Вт/кг 0,29 Вт/кг - Xiaomi Pocophone F1 0,72 Вт/кг 0,75 Вт/кг -

Источник: FCC

Если оценивать SAR-излучение только по влиянию на голову, безусловным лидером рейтинга с минимальным воздействием на пользователя является смартфон LG G7. За ним следует группа смартфонов Samsung Note 9, S9 и S9+ (и «затесавшийся» между vivo NEX).

Максимальное SAR-излучение «на голову» из рассматриваемой группы оказывают смартфоны семейство Google Pixel 3, OnePlus 6 и, как ни странно, LG V40, «отличившийся» по всем параметрам. Смартфоны Apple iPhone идут «плотной группой» с результатами в целом выше среднего: до критического уровня еще, безусловно, далеко, но также не близко от минимальных показателей.

По максимальному единовременному излучению многие смартфоны показывают уровень более 1,5 Вт/кг и выше, включая все новые модели Apple iPhone, Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9/S9 и другие. Похоже, что FCC ограничивает максимальное излучение смартфонов именно по этому параметру.

Что такое SAR и как его оценивают

Стандарт SAR и методика его измерения, разработанные еще в 1996 г., часто являются объектами критики, однако до сих пор остаются одним из немногих численных методов оценки потенциального влияния излучения смартфона на человека. Тем не менее, для пользователей, желающих подстраховаться исключить любые непонятные факторы воздействия на свое здоровье, больший или меньший уровень излучения SAR может стать решающим фактором при выборе смартфона.

Под уровнем SAR-излучения подразумевают скорость поглощения электромагнитной энергии тканями тела человека. В Европе и США принято измерять размерность SAR в ваттах на килограмм (за секунду), в России излучаемая мощность измеряется в ваттах на кв. см.

Наука до сих пор не представила доказательств, однозначно увязывающих излучение сотового телефона с проблемами со здоровьем, и особенно указывающих на излучение как на решающий фактор каких-либо заболеваний.

Значение SAR смартфона определяется показателями его работы на максимальной мощности, хотя в практических условиях мощность передачи зависит от множества условий. Как правило, чем лучше качество связи в точке местонахождения абонента, тем меньше мощность излучения, при этом уровень мощности передатчика смартфона управляется с базовой станции.

Ученые до сих пор не нашли связи между воздействием излучения смартфонов на ткани человека с разрушением молекул ДНК или ионизацией тканей. Общепринятая точка зрения гласит, что организм человека, состоящий из молекул воды на 70%, может преобразовывать энергию ВЧ-излучения в тепловую энергию, при этом изменение температуры тканей мозга более чем на 1°С считается критичным для здоровья.

В Европе по стандарту IEC 62209-1 допустимое значение излучения составляет 2 Вт/кг для 10 граммов тканей головы и 4 Вт/кг для других частей тела. При таких условиях температура тканей растет не более чем на 0,3°С, что считается безвредным для организма.

В США Федеральное агентство по связи (FCC) сертифицирует мобильные устройства с уровнем SAR не более 1,6 Вт/кг для 1 грамма тканей.

В России, согласно постановлению СаНПиН от 09 июня 2003 г., допустимое излучение не должно превышать 10 мкВт/кв. см. Несмотря на невозможность прямой конвертации SAR в стандарты нашей страны, эксперты отмечают, что в России требования к нормам излучения более жесткие, чем в Европе и США.