Xiaomi готовит сверхдешевый смартфон с топовыми характеристиками. Фото
Второе пришествие
Компания Xiaomi, которую называют «китайской Apple», практически завершила разработку своего сверхдоступного смартфона Pocophone F2. Сегодня моноблок показался на качественном рендере, что свидетельствует о скором анонсе, а вчера он был успешно протестирован в синтетическом тесте GeekBench. Изображение распространил портал TrendingLeaks.
Это уже вторая попытка Xiaomi выпустить доступный флагманский смартфон – предыдущая носит название Pocophone F1. Данная модель оказалась настолько успешной, что Xiaomi потребовалось всего лишь несколько секунд, чтобы распродать две первых партии.
Даже в России, мобильный рынок которой славится большими наценками на все виды товаров, смартфон Pocophone F1 на момент релиза в конце лета 2018 г. предлагался за 24 тыс. руб. в комплектации с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Версия со 128-гигабайтным накопителем оценивалась в 26 тыс. руб.
Первый Pocophone, несмотря на минимальную для своего класса стоимость, содержит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, на базе которого построены практически все топовые смартфоны 2018 г. – Samsung Galaxy Note 9 и Galaxy S9+, OnePlus 6T, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition и Mi Mix 3 и многие другие. Добиться снижения стоимости разработчикам удалось без удешевления внутренних компонентов: камеры взяты у Xiaomi Mi 8, емкость аккумулятора увеличена до 4000 мАч, а встроенная память основана на скоростном модуле UFS 2.1. В бенчмарке AnTuTu Pocophone первого поколения набрал 290 тыс. баллов. Но вернемся к грядущему Pocophone F2.
Внешний вид
Рендер, источник которого остается неизвестным, демонстрирует наличие у Pocophone F2 каплевидного выреза в экране, как у упомянутого OnePlus 6T. Xiaomi не стала устанавливать экран с тонкими рамками и круглым отверстием под камеру, так как это неизбежно привело бы к росту рекомендуемой стоимости, и в результате дисплей располагает рамками по всему периметру, включая широкий нижний «подбородок». В этом плане смартфон напоминает устройства 2018 г. среднего ценового сегмента, но все же вырез под камеру у него заметно меньше, чем у оригинального Pocophone F1 – тот располагает «монобровью» в стиле современных смартфонов Apple.
Задняя панель Pocophone F2, как и у предшественника, отлита из пластика. Расположение и наполнение элементов практически не поменялось. Основная камера по-прежнему двойная и вертикальная, и размещена она по центру панели, непосредственно над сканером отпечатков пальцев слегка вытянутой формы. Над модулем камеры различима двойная светодиодная вспышка в первом поколении она находилась справа от камер. Никаких дизайнерских изысков у смартфона нет – все минималистично и максимально утилитарно.
Спецификации, цена и дата премьеры
По данным источника, из коробки Pocophone F2 работает под управлением ОС Google Android 9 Pie. Она дополнена фирменной оболочкой Xiaomi MIUI 10 с расширенным набором функций и настроек. Двойной модуль камеры будет состоять из двух 12-мегапиксельных матриц вместо 12+5 Мп у первого Pocophone, а разрешение фронтальной камеры пока не сообщается.
Базовая версия смартфона поставляется с 6 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X. В устройстве, позиционируемом как флагман 2019 г., вполне ожидаемо встретить анонсированный в начале декабря процессор Qualcomm Snapdragon 855. Однако в инженерном образце, протестированном в GeekBench, обнаружился уже не самый актуальный Snapdragon 845. Впрочем, не исключена вероятность, что к официальному релизу «сердце» все же заменят на самое современное – в противном случае, отличий от Pocophone F1 у второго поколения практически не останется.
Анонс и старт продаж второго бюджетного флагмана Xiaomi запланированы на первую половину 2019 г. Точные сроки пока не установлены. В конце зимы или начале весны компания также планирует выпустить полноценный флагман Mi 9, уже точно на Qualcomm Snapdragon 855. Стоимость Pocophone F2, по предварительным данным, составит от $290.
Идеология бренда
Секрет низкой цены флагманов линейки Pocophone кроется в предназначении суббренда. Это именно бренд, а не просто линейка устройств, как в случае Galaxy от Samsung.
Фактически, Pocophone создавался в качестве ответа китайской Huawei с ее суббрендом Honor, очень популярным и востребованным повсеместно, включая Россию. Логотип Honor можно встретить даже на топовых смартфонах, но они стоят значительно дешевле их аналогов под маркой Huawei.
И Pocophone, и Honor лишены имиджевой составляющей, что позволяет не платить за громкое имя на коробке. При этом качество наполнения остается на высоком уровне, и разве что материалы корпуса уже не премиальные.
В итоге, идеология обои китайских суббрендов проста: внешняя простота, достойная начинка и низкая цена. Объемы продаж смартфонов Pocophone и Honor могут свидетельствовать об их успешности и востребованности на рынке.