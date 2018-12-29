Xiaomi готовит сверхдешевый смартфон с топовыми характеристиками. Фото

Смартфон Pocophone F2 лишен имиджевой составляющей, что и позволило Xiaomi наделить его флагманской начинкой при сохранении цены на уровне бюджетных моделей Samsung.

Второе пришествие

Компания Xiaomi, которую называют «китайской Apple», практически завершила разработку своего сверхдоступного смартфона Pocophone F2. Сегодня моноблок показался на качественном рендере, что свидетельствует о скором анонсе, а вчера он был успешно протестирован в синтетическом тесте GeekBench. Изображение распространил портал TrendingLeaks.

Это уже вторая попытка Xiaomi выпустить доступный флагманский смартфон – предыдущая носит название Pocophone F1. Данная модель оказалась настолько успешной, что Xiaomi потребовалось всего лишь несколько секунд, чтобы распродать две первых партии.

Даже в России, мобильный рынок которой славится большими наценками на все виды товаров, смартфон Pocophone F1 на момент релиза в конце лета 2018 г. предлагался за 24 тыс. руб. в комплектации с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Версия со 128-гигабайтным накопителем оценивалась в 26 тыс. руб.

Xiaomi Pocophone F2 - предварительный дизайн смартфона

Первый Pocophone, несмотря на минимальную для своего класса стоимость, содержит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, на базе которого построены практически все топовые смартфоны 2018 г. – Samsung Galaxy Note 9 и Galaxy S9+, OnePlus 6T, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition и Mi Mix 3 и многие другие. Добиться снижения стоимости разработчикам удалось без удешевления внутренних компонентов: камеры взяты у Xiaomi Mi 8, емкость аккумулятора увеличена до 4000 мАч, а встроенная память основана на скоростном модуле UFS 2.1. В бенчмарке AnTuTu Pocophone первого поколения набрал 290 тыс. баллов. Но вернемся к грядущему Pocophone F2.

Внешний вид

Рендер, источник которого остается неизвестным, демонстрирует наличие у Pocophone F2 каплевидного выреза в экране, как у упомянутого OnePlus 6T. Xiaomi не стала устанавливать экран с тонкими рамками и круглым отверстием под камеру, так как это неизбежно привело бы к росту рекомендуемой стоимости, и в результате дисплей располагает рамками по всему периметру, включая широкий нижний «подбородок». В этом плане смартфон напоминает устройства 2018 г. среднего ценового сегмента, но все же вырез под камеру у него заметно меньше, чем у оригинального Pocophone F1 – тот располагает «монобровью» в стиле современных смартфонов Apple.

Xiaomi Pocophone F1 - самый доступный флагман 2018 г.

Задняя панель Pocophone F2, как и у предшественника, отлита из пластика. Расположение и наполнение элементов практически не поменялось. Основная камера по-прежнему двойная и вертикальная, и размещена она по центру панели, непосредственно над сканером отпечатков пальцев слегка вытянутой формы. Над модулем камеры различима двойная светодиодная вспышка в первом поколении она находилась справа от камер. Никаких дизайнерских изысков у смартфона нет – все минималистично и максимально утилитарно.

Спецификации, цена и дата премьеры

По данным источника, из коробки Pocophone F2 работает под управлением ОС Google Android 9 Pie. Она дополнена фирменной оболочкой Xiaomi MIUI 10 с расширенным набором функций и настроек. Двойной модуль камеры будет состоять из двух 12-мегапиксельных матриц вместо 12+5 Мп у первого Pocophone, а разрешение фронтальной камеры пока не сообщается.

Результаты тестирования Xiaomi Pocophone F2 в бенчмарке GeekBench

Базовая версия смартфона поставляется с 6 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X. В устройстве, позиционируемом как флагман 2019 г., вполне ожидаемо встретить анонсированный в начале декабря процессор Qualcomm Snapdragon 855. Однако в инженерном образце, протестированном в GeekBench, обнаружился уже не самый актуальный Snapdragon 845. Впрочем, не исключена вероятность, что к официальному релизу «сердце» все же заменят на самое современное – в противном случае, отличий от Pocophone F1 у второго поколения практически не останется.

Анонс и старт продаж второго бюджетного флагмана Xiaomi запланированы на первую половину 2019 г. Точные сроки пока не установлены. В конце зимы или начале весны компания также планирует выпустить полноценный флагман Mi 9, уже точно на Qualcomm Snapdragon 855. Стоимость Pocophone F2, по предварительным данным, составит от $290.

Идеология бренда

Секрет низкой цены флагманов линейки Pocophone кроется в предназначении суббренда. Это именно бренд, а не просто линейка устройств, как в случае Galaxy от Samsung.

Фактически, Pocophone создавался в качестве ответа китайской Huawei с ее суббрендом Honor, очень популярным и востребованным повсеместно, включая Россию. Логотип Honor можно встретить даже на топовых смартфонах, но они стоят значительно дешевле их аналогов под маркой Huawei.

И Pocophone, и Honor лишены имиджевой составляющей, что позволяет не платить за громкое имя на коробке. При этом качество наполнения остается на высоком уровне, и разве что материалы корпуса уже не премиальные.

В итоге, идеология обои китайских суббрендов проста: внешняя простота, достойная начинка и низкая цена. Объемы продаж смартфонов Pocophone и Honor могут свидетельствовать об их успешности и востребованности на рынке.