В России в продажу вернулись дешевые восстановленные iPhone X

Apple продолжает развивать практику продаж бывших в употреблении устройств в новых корпусах. Перед Новым годом она предложила россиянам купить дешевый восстановленный флагман 2017 г. iPhone X.

Дешевле нового

Компания Apple официально сообщила о возобновлении продаж в России восстановленных смартфонов iPhone X. Устройства с пометкой «как новые» комплектуются фирменной гарантией и возможностью ремонта в авторизованных сервисных центрах, но при этом не могут считаться полностью новыми, поэтому стоят значительно дешевле обычных – свыше 25%.

Немаловажно, что это уже вторая попытка Apple вывести на российский рынок восстановленные iPhone X. Первая состоялась в июле 2018 г., но после выхода обновленной линейки в сентябре 2018 г. продажи были прекращены.

Восстановленные устройства по умолчанию получают новые корпуса и аккумуляторы, а замена прочих комплектующих зависит от степени их износа. Производитель может также поменять дисплей, системную плату или модульные компоненты.

В чем выгода

Целевая аудитория восстановленных iPhone X – это в первую очередь адепты Apple, по разным причинам не располагающие средствами на покупку полностью нового дорогого устройства. Так, в России доступны комплектации с 64 и 256 ГБ встроенной памяти по цене, соответственно, 59 тыс. руб. и 69 тыс. руб. На момент старта продаж осенью 2017 г. оригинальный iPhone X стоил от 82 тыс. руб., то есть покупатель, смирившись с присутствием внутри его смартфона ряда бывших в употреблении компонентов, может сэкономить 23 тыс. руб. Аналогичным будет размер скидки и при покупке 256-гигабайтной версии (стоимость нового – 92 тыс. руб.).

Apple iPhone X

Летом этого года восстановленные iPhone X стоили 61,5 тыс. руб. за 64 ГБ и 69,3 тыс. руб. за 256 ГБ. Можно заметить, что на тот момент они были немного дешевле, чем сейчас. Разница в цене обусловлена падением курса рубля и грядущим ростом НДС до 20%. По этой причине, кстати, Apple повысила стоимость практически всей линейки продуктов.

Да и в целом выпуск восстановленных гаджетов в России и по всему миру – вполне стандартная практика для Apple. Ежегодно она предлагает уцененные часы, смартфоны и планшеты с пометкой «как новый». А в этом году в ее ассортименте появилось и вовсе беспрецедентное предложение: флагманский планшет iPad Pro 2018 с погнутым корпусом по цене полностью нового устройства (от 66 тыс. руб.).

Сравнение с модельным рядом 2018 г.

В сентябре 2018 г. Apple прекратила производство iPhone X в стремлении расчистить место дл новой линейки, на тот момент из его прямого предшественника iPhone XS и фаблета с большим экраном iPhone XS Max. В России стоимость XS с 64 ГБ памяти составляет 88 тыс. руб, при незначительных отличиях в технических характеристиках, а XS Max стоит от 97 тыс. руб.

В ноябре 2018 г. Apple выпустила третьего представителя обновленной линейки – «бюджетный» iPhone XR с одной камерой, экраном IPS с широкими рамками и алюминиевым корпусом. В базовой комплектации с накопителем на 64 ГБ смартфон стоит 65 тыс. руб. на официальном сайте производителя. В сравнении с ним покупка официально восстановленного iPhone X выгодна не только по цене, но и по возможностям смартфона – несмотря на год разницы, iPhone X располагает экраном OLED с более тонкими рамками, стальным корпусом и двойной основной камерой с портретным режимом. В плане программного обеспечения все актуальные смартфоны Apple идентичны – на них сейчас установлена прошивка iOS 12.

Добавим, что высокая стоимость моделей 2018 г. повлекла низкий спрос на них в масштабах всей планеты, что вынудило Apple сперва сократить объемы их производства, а затем вернуть на конвейер прошлогодний iPhone X, так что возможность купить этот смартфон полностью новым, без приставки «как», сохраняется, в том числе и в России.

Спецификации iPhone X

Аппаратная начинка прошлогоднего смартфона Apple, если сравнивать его с новой линейкой, своей актуальности не утратила. В ее состав входит в первую очередь шестиядерный процессор Apple A11 Bionic с частотой до 2,39 ГГц.

Вместе с ним смартфон располагает 3 ГБ оперативной памяти, экраном AMOLED производства Samsung с диагональю 5,8 дюйма и разрешением 2436х1125 точек, фронтальной 12-мегапиксельной камерой с записью видео в 4К-формате и фронтальной камерой 7 Мп, совмещенной с системой распознавания лиц Face ID. Емкость аккумулятора с поддержкой беспроводной зарядки Qi достигла 2716 мАч. Стальной корпус смартфона защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP67.