Российская мобильная ОС получила смартфон в защищенном корпусе. Видео

Линейка устройств под управлением отечественной операционной системы Sailfish Mobile OS RUS пополнилась защищенным смартфоном. Дистрибьютор рассчитывает, что это устройство заинтересует производственные компании, персонал которых работает в непростых климатических условиях либо в непосредственной близости от оборудования.

Смартфон в доспехах

Экосистема отечественной операционной системы пополнилась ударо- и пылевлагозащищенным устройством. Компании Elko и «Открытая мобильная платформа» заключили соглашение о дистрибуции смартфонов BlackView BV6000s под управлением Sailfish Mobile OS RUS.

Аппарат выполнен в металлическом ударопрочном корпусе, степень пылевлагозащиты соответствует стандарту IP68. Базой устройству служит четырехъядерный процессор MediaTek MT6737t с частотой ядра до 1.5 ГГц. Смартфон оснащен 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной. Устройство рассчитано на две SIM-карты. Поддерживаются стандарты связи 2G/3G/4G. Возможно подключение по Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 Ghz/5Ghz, Bluetooth 4.1 и NFC. Спутниковая навигация – GPS, ГЛОНАСС. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Корпус оснащен дополнительными клавишами: «Камера», PTT (push-to-talk), SOS. Габариты составляют 81 мм × 152.3 мм × 16.6 мм при весе 247 г.

Как указывает дистрибьютор, устройство будет интересно в первую очередь производственным компаниям, где есть потребность в мобилизации линейного персонала. Целевой аудиторией могут стать сотрудники, находящиеся в непосредственной близости к оборудованию, а также работающие под открытым небом. Высокая степень пылевлагозащиты смартфона позволит действовать в сложных погодных условиях, в том числе под проливным дождем.

Смартфон Blackview BV6000s под управлением Sailfish Mobile OS RUS

Российские интеграторы разрабатывают или уже имеют в своих портфолио решения для сотрудников выездных бригад, осмотрщиков, обходчиков и инспекторов, доступные на платформе Sailfish Mobile OS RUS. Так в 2017 г. «Почта России», ЕСН и «Открытая мобильная платформа» подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий. Согласно документу, «Почта России» обеспечивает свой персонал мобильными устройствами на базе Sailfish Mobile OS RUS, а также принимает участие в работах по созданию экосистемы на базе этой платформы.

Видео: BlackView BV6000s под управлением Sailfish Mobile OS RUS

В прошлом месяце «Открытая мобильная платформа» представила комплексное решение, позволяющее реализовать доверенное мобильное рабочее пространство как для офисных сотрудников, так и для линейного персонала, действующего в «полях». «Корпоративное мобильное рабочее место», созданное на базе российской мобильной операционной системы и ряда отечественных программных продуктов, позволяет управлять выездными бригадами, обеспечивать мгновенные внутрикорпоративные коммуникации и безопасный доступ к внутрикорпоративным информационным сервисам.

Требования закона и реестр российского ПО

Напомним, согласно постановлению Правительства РФ от 07.03.2018 № 234, начиная с января 2019 г. все мобильные офисные приложения из реестра российского ПО должны будут работать под управлением мобильной операционной системы, сведения о которой также включены в этот реестр. На текущий момент времени Sailfish Mobile OS Rus – единственная платформа, отвечающая этим требованиям. Данные о системе были внесены в Единый реестр в 2016 г. В конце того же года Sailfish Mobile OS RUS получила сертификат Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющим гостайну. В настоящее время система проходит сертификацию ФСТЭК.

Чуть подробнее о поставщике

ELKO Group – международный дистрибьютор ИТ-продукции и бытовой техники, представляющий более 500 производителей, среди которых Acer, Asus, AMD, Intel, Lenovo, Microsoft, NVIDIA, Western Digital и др. Компания образована в 1993 г. Штаб-квартира располагается в г. Рига, Латвия. В настоящее время ELKO Group представлена 17 офисами в 12 странах Европы и Центральной Азии. Российское представительство ELKO Group ведет деятельность с 1995 г. Штаб-квартира представительства находится в Москве, региональные офисы в Санкт-Петербурге и Красноярске. Интересы группы в России представляют компании ELKO Rus (ИТ-продукция) и Торговый дом «Абсолют» (бытовая техника).