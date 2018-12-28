Названы ИТ-специальности, на которые в 2019 г. будет бум

Аналитики ресурса SuperJob.ru назвали ИТ-специальности, на которые в 2019 г. ожидается рост спроса. В список попали разработчики iOS и Android, UI/UX-дизайнеры, тестировщики/QA и аналитики данных.

Рынок ИТ-труда в 2019 году

В 2019 г. на российском рынке труда ожидается рост спроса на разработчиков приложений для iOS и Android, связанный с бурным развитием мобильных приложений. Сейчас на одну такую вакансию претендует в среднем чуть менее двух специалистов. Средняя зарплата разработчика iOS и Android по Москве составляет 130-140 тыс. руб., максимальная зарплата достигает 300 тыс. руб.

К таким выводам пришли аналитики ресурса SuperJob.ru, составившие список специальностей в сфере ИТ, на которые в 2019 г. увеличится спрос.

Ожидается также рост спроса на UI/UX-дизайнеров, то есть специалистов по пользовательским интерфейсам и опыту взаимодействие с ними. Сейчас в этом сегменте на одну вакансию претендует 2,5 соискателя. В Москве специалисты данного профиля получают в среднем 110-120 тыс. руб., максимальная зарплата достигает 250 тыс. руб.

Поскольку рынок требует все более качественных программных продуктов, ожидается рост спроса на специалистов по тестированию и обеспечению качества (QA). Работодатели будут искать как молодых специалистов для последующего их обучения в компании, так и опытных тестировщиков, способных работать со сложными продуктами.

В следующем году в России будут востребованы разработчики iOS и Android, UI/UX-дизайнеры, тестировщики/QA и аналитики данных

Сейчас на одну такую вакансию претендует примерно 2,5 специалиста. В Москве тестировщики в среднем получают 80-90 тыс. руб., максимальная зарплата достигает 250 тыс. руб.

В 2019 г. ожидается также продолжение роста спроса на аналитиков данных. Специалисты данного профиля востребованы в ИТ-компаниях и банках, а также в сфере продаж и услуг. На одну такую вакансию в среднем претендует 4,5 соискателя. Больше всех получают аналитики больших данных — их усредненная зарплата составляет в Москве 140-150 тыс. руб., максимальная достигает 250 тыс. руб.

Зарплата в различных сегментах

В августе 2018 г. компания Ward Howell представила сводку, в которой сравнила зарплаты айтишников по России, от тестировщика до руководителя продукта, в компаниях различного профиля — в банках, телеком-компаниях, интернет-холдингах, системных интеграторах и в сфере электронной коммерции.

Выяснилось, что разработчик Android или iOS в банке получает 150-230 тыс. руб., в телекоме — 160-200 тыс. руб., в интернет-холдинге — 150-350 тыс. руб., в e-commerce — 160-250 тыс. руб. Цифры приведены без учета бонусов.

Тестировщики autoQA с опытом работы 2-3 года получают в российских банках 150-200 тыс. руб. в месяц, в телекоме — 100-250 тыс. руб., в интернет-холдингах — 130-200 тыс. руб., а в компаниях-интеграторах — 150-180 тыс. руб.

Тестировщик manual с аналогичным опытом работы в банке может рассчитывать на 90-130 тыс. руб., в телекоме — на 50-100 тыс. руб., в интернет-холдинге — на 90-130 тыс. руб., в системном интеграторе — на 70-120 тыс. руб., в e-commerce — на 100-120 тыс. руб.

UX/UI дизайнеру в банке платят порядка 130-350 тыс. руб., в телекоме — 110-250 тыс. руб., в интернет-холдинге — 100-120 тыс. руб., в системном интеграторе — 150-200 тыс. руб., в e-commerce — 100-140 тыс. руб.

Аналитик Big Data с опытом работы от трех лет в банке получает 170-300 тыс. руб., в телекоме — 150-300 тыс. руб., в интернет-холдинге — 130-270 тыс. руб., в системном интеграторе — 150-300 тыс. руб., в e-commerce — 150-250 тыс. руб.