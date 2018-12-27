Рассекречена серия самых дешевых смартфонов Xiaomi. Характеристики. Фото

В 2019 г. Xiaomi выпустит смартфоны серии Redmi 7 и вновь покажет всему миру, как надо делать дешевые телефоны с достойной начинкой и современным дизайном.

Трое из ларца

Китайский регулятор TENAA рассекретил целую серию пока не анонсированных смартфонов Xiaomi – Redmi 7, передает портал iGeekPhone. Линейка поначалу будет состоять из трех моделей, и им уготован статус самых дешевых смартфонов во всей линейке Xiaomi.

TENAA – это всегда последнее препятствие перед любой мобильной электроникой в Китае на пути к прилавкам магазинов, и он уже выдал Redmi 7 все необходимые разрешения и сертификаты. Тем не менее, дата анонса устройств пока не уточняется, хотя, если вспомнить, то смартфоны линейки Redmi 5 предстали на суд общественности в декабре 2017 г.

Состав линейки Redmi 7

В день анонса Xiaomi покажет три смартфона – непосредственно Redmi 7, его старшую версию Redmi 7 Pro, а также базовую модель Redmi 7A. Именно Redmi 7A станет самым доступным смартфоном модельного ряда Xiaomi образца 2019 г.

Предполагаемый дизайн Xiaomi Redmi 7

Немного позже, по традиции, «китайская Apple» явит миру более мощную версию Redmi 7 с названием Redmi 7X. Все подробности о ней засекречены, и регулятор TENAA пока не испытывал ее на соответствие требованиям.

Премиальный дизайн в бюджетном сегменте

Несмотря на гарантированно невысокую стоимость смартфонов Redmi 7, устаревшим дизайном они не обладают, как в свое время это было с поколением Redmi 4 – выпущенные в 2017 г., эти смартфоны уже сильно отличались от представителей среднего и тем более верхнего сегмента рынка.

В случае Redmi 7 ситуация иная: судя по предоставленным рендерам, смартфоны выглядят не хуже флагманского OnePlus 6T, располагая схожим каплевидным вырезом в экране. И уж точно их дизайн можно назвать более современным в сравнении с обликом флагмана Xiaomi Mi 8, вышедшего в марте 2018 г. – рамки экрана у Redmi 7 тоньше, и у него нет «моноброви». Сравнение с представленным в октябре 2018 г. Mi Mix 3 некорректно – это в первую очередь имиджевый смартфон, и лишь затем флагман.

Спереди Redmi 7 напоминает OnePlus 6T, а сзади он похож на Apple iPhone XS

Если смотреть на Redmi 7 сзади, то его очень легко спутать с подавляющим большинством смартфонов 2018 г., в том числе и с Apple iPhone XS – расположение элементов идентичное, включая двойную камеру. Разве что вспышку вынесли под модуль камеры. Обратим внимание, что сканер отпечатков пальцев здесь помещен на тыльную панель: сенсор, встроенный непосредственно в дисплей – это пока что прерогатива более дорогих моделей.

Оценить наполнение верхнего и нижнего торцов корпуса Redmi 7 пока не представляется возможным: на предоставленных рендерах они не изображены. Главный вопрос пока что – это наличие или отсутствие отдельного входа под наушники и выбор интерфейса зарядки, USB-C или microUSB 2.0.

Характеристики Redmi 7

TENAA предоставил подробную информацию об аппаратной начинке смартфона Redmi 7, но пока скрыл подробности о Redmi 7 Pro и Redmi 7A – эти модели будут рассекречены немного позже. Экран Redmi получит разрешение Full HD+ и соотношение сторон 19:9 при диагонали 5,8 дюйма. За счет тонких рамок смартфон окажется в меру компактным, а толщина выреза в его дисплее не превысит 7,8 миллиметра. В него поместят 8-мегапиксельную фотокамеру с функцией распознавания лиц.

Рамки экрана Xiaomi Redmi 7 едва заметны

Двойной тыльный модуль Xiaomi Redmi 7 соберут из сенсоров 12 и 5 Мп производства японской компании Sony. Им полагаются одинарная светодиодная вспышка и искусственный интеллект, алгоритмы которого нацелены на улучшение качества получаемых снимков. Будет ли он работать в паре с фронтальной камерой, не сообщается.

К основным характеристикам Redmi 7 относится процессор Qualcomm Snapdragon 710, представленный в первой половине 2018 г. и изначально заявленный в качестве чипа для смартфонов среднего ценового сегмента. Процессор располагает восемью ARM-ядрами с тактовой частотой до 2,3 ГГц и работает в паре с оперативной памятью объемом 3, 4 или 6 ГБ в зависимости от выбранной конфигурации. Емкость встроенного хранилища составит 32 или 64 ГБ.

Смартфон Redmi 7 будет функционировать под управлением мобильной ОС Google Android 9 Pie, дополненной фирменной прошивкой Xiaomi MIUI 10. Систему питания базируется на аккумуляторе емкостью 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной ускоренной зарядки.

Потомки Redmi 7

C учетом того, с какой скоростью Xiaomi обновляет свой модельный ряд, можно предположить, что выход смартфонов Redmi 8 тоже не за горами, хотя пока что они не фигурируют даже в инсайдерских слухах. В качестве примера возьмем упомянутую линейку Redmi 5 – смартфоны вышли в декабре 2017 г., а спустя ровно полгода, в июне 2018 г. на свет появилась серия Redmi 6. Не исключено, что Redmi 8 тоже прибудет летом следующего года.

Также в новом году Xiaomi представит флагманские смартфоны Mi 9, Mi Mix 3S и Mi Mix 4, фаблеты Mi Max 4 и Mi Note 4 и ряд промежуточных моделей начального и среднего ценового сегментов.