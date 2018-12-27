Клиенты «Рокетбанка» из-за сбоя потеряли тысячи и нажили миллионы

Из-за ошибки в приложении «Рокетбанк» показывал клиентам, что при оплате покупок с их счетов списывались суммы, в сто раз превышающие реальную стоимость покупки. Банк сообщил, что на самом деле списывались правильные суммы, просто приложение неверно их отображало.

Ошибка в приложении

Клиенты виртуального банка «Рокетбанк» массово жалуются в интернете, что после оплаты услуг или покупок через банк с их счетов списываются суммы, в сто раз превышающие реальную стоимость услуги или покупки. Основной площадкой для публикации жалоб стала соцсеть Twitter.

«@rocketbank ребят, вы там ок? Отправила 230 рублей другу, ему пришло 230 р, а у меня сняли 23к! В поддержку написала, пока не ответили», — сообщает пользовательница с ником Давай, мелихова!

Банк ответил на это, что «списали все корректно. Проблема только с отображением баланса в приложении. Извините за неудобство».

«@rocketbank привет, у вас все ок? :) я тут пожертвовал фонду Адвита вашей картой, а оказалось, что пожертвовал в 100 раз больше :)))) нет, фонд конечно, хороший, но...», — пишет пользователь по имени Митя Алешковский.

Пользователь с ником А выложил фото сообщения об оплате покупки в мясной лавке, списание средств составило -69 тыс. руб. «Рокетбанк, как дела? Все хорошо? Я люблю кушать, но не до такой степени», — шутит пользователь.

В некоторых случаях после снятия оплаты, умноженной на сто, баланс на счету клиента остановился отрицательным. Следует отметить, что большая часть пользователей отреагировала на происходящее с юмором. Однако некоторые выражались и более резко. «А то @rocketbank , вы че там совсем обкурились? За место 576 рублей списывать 57.600?», — возмущается пользователь с ником Stepa V.

«Разбитые надежды»

Всем, кто оставил жалобу, банк отвечал, что с картами и счетами все в порядке, средства списались верно, однако из-за ошибки в приложении при просмотре баланса отображаются другие цифры.

«Сейчас многие могли столкнуться со сбоем, когда в приложении неверно отображались суммы по покупкам и переводам. Уже починили, просто перезайдите в приложение. Просим прощения за седые волосы и разбитые надежды», — написал банк.

Клиентам «Рокетбанка» пришлось пережить потерю тысяч рублей и приобретение миллионов

Примечателен случай пользователя по имени Dimitriy Pesyukov, у которого средства не снялись, а наоборот начислились в стократном размере.

«@rocketbank самый лучший банк) закинул на карту 9000 рублей, а зачислилось 900000 рублей. Снять правда эту сумму не успел, оперативно поправили...», — пишет пользователь.

«И не смогли бы снять, этих денег просто не было. Неверно отображали суммы. Извините за разбитые надежды :(», — ответил представитель банка.

Мрачная репутация

По мере распространения новости о сбое в приложении «Рокетбанку» начали припоминать и другие ситуации, негативно отразившиеся на его имидже.

«Рокетбанк списывает со счетов в сто раз больше, чем тратят пользователи. По странному стечению обстоятельств большинство финансовых компаний с которыми дружил Рокет погибали. Это касается группы Лайф, Интеркоммерца, Военно-Промышленного банка, банка Открытие (санация). Теперь Рокетбанк работает на Киви банк Сережи Солонина», — пишет Telegram-канал Банкста.

Напомним, «Рокетбанк» — это финансовый сервис, создававшийся фондом Runa Capital. Первоначально его клиентов обслуживал банк «Интеркоммерц». В 2014 г. у «Интеркоммерца» отозвали лицензию, после чего «Рокетбанк» перешел на обслуживание в банк «ФК Открытие». В 2016 г. «ФК Открытие», подконтрольный на тот момент группе «Открытие Холдинг», приобрел «Рокетбанк» у основателей сервиса и фонда Runa Capital.

В августе 2017 г. группа Qiwi договорилась с «ФК Открытие» о приобретении активов «Рокетбанка» и другого виртуального банка «Точка». Сумма сделки составила около 700 млн руб. В августе 2018 г. стало известно, что до конца года клиенты «Рокетбанка» будут переведены в Киви Банк.

В конце августа 2017 г. группа «Открытие Холдинг» потеряла контроль над банком «ФК «Открытие». В связи с тяжелой финансовой ситуацией Центробанк принял решение ввести временную администрацию в банке «ФК Открытие» и подверг банк санации с помощью Фонда консолидации банковского сектора.