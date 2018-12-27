Гендиректора и соучредителя Depo Computers выпустили из-под стражи

Алексей Ирисов, гендиректор и соучредитель Depo Computers, переведен под домашний арест после двухмесячного содержания под стражей. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве при выполнении госконтракта с Минобороны — завышении цен на технику и поставку продукции из запрещенной страны.

Домашний арест

Гендиректор и соучредитель российского производителя компьютерной техники Depo Computers Алексей Ирисов переведен под домашний арест. Напомним, предприниматель был взят под стражу в октябре и должен был провести под этой мерой как минимум два месяца, до 24 декабря 2018 г.

Как сообщил адвокат Ирисова Дмитрий Григориади изданию «Коммерсант», ходатайство о переводе его подопечного под домашний арест было подано Следственным департаментом МВД. Ходатайство основывалась на том, что Ирисов и Depo Computers активно сотрудничают со следствием, предоставляя необходимые данные и документы.

Кроме того, суд принял во внимание тот факт, что в СИЗО состояние здоровья Ирисова начало ухудшаться. В настоящий момент предприниматель уже воссоединился со своей семьей и чувствует себя хорошо, насколько это возможно после пребывания в СИЗО.

В чем обвиняют Ирисова

Напомним, Ирисову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Адвокат предпринимателя уточнил, что следствие ведется в отношении контракта Минобороны с ООО «Антей», заключенного в 2016 г. Предметом контракта были поставки компьютерной техники в Минобороны. Depo Computers в данном случае выступала поставщиком ООО «Антей».

Гендиректор и соучредитель российского производителя компьютерной техники Depo Computers Алексей Ирисов

По словам Григориади, контракт был исполнен своевременно и в полном объеме, претензий со стороны заказчика не было. Однако следствие полагает, что стоимость поставленной техники была завышена, а по одной из позиций произведенного оборудования не были соблюдены условия по стране производства.

Защита Ирисова настаивает, что следствие учло не все необходимые документы, а также не приняло во внимание пробелы и нестыковки в законах, определявших на тот момент страну производства продукции. Адвокат также отмечает, что Ирисов фактически не имеет отношения к госконтракту, поскольку хоть и является гендиректором производителя поставленной техники, но сам договор был заключен другой компанией.

Григориади также отметил, что его подопечного изначально не имели права помещать под стражу, поскольку обвинения были предъявлены в области предпринимательской деятельности, носящей экономический характер, соответственно, здесь полагалась иная мера пресечения.

Чем занимается Depo Computers

Компания Depo Computers, основанная в 1995 г., занимается разработкой и производством ИТ-оборудования. По данным ЕГРЮЛ действующее юрлицо компании — ООО «Депо электроникс» — было зарегистрировано 2 июня 2008 г. в подмосковном Красногорске. Главным соучредителем компании выступает Сергей Эскин с долей в 99%. Оставшийся 1% записан на героя этого материала Алексея Ирисова.

По информации «Контур.фокус», по итогам 2017 г. выручка «Депо» составила 5,8 млрд руб. при годовом росте этого показателя в 30%. Чистая прибыль компании за указанный год составила 156,8 млн руб.

За организацией числится 679 госконтрактов на сумму в 10,0 млрд руб. Ее заказчиками в последнее время становились «Роснефть», «Газпром», «Интер РАО», Первый казачий университет и входящий в «Ростех» проблемный Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления.

Крупнейшие контракты компании за последний год относятся к поставке оборудования и ПО для ПАКа ИТ-инфраструктуры запущенного ФНС с 1 октября 2018 г. единого госреестра ЗАГСов на 280 млн руб., поставке Фонду социального страхования АРМов для работы с персональными данными на 264 млн руб. и поставке ДИТу Москвы программно-технических средств для образовательных организаций столицы (третья очередь) на 2,18 млрд руб.

По данным IDC, по итогам II квартала 2018 г. компания заняла пятое место по поставкам компьютеров в России. В крупных судебных разбирательствах «Депо» в последние несколько лет не участвовала.