Как выглядел планшет «Яндекса», о котором ходили слухи несколько лет. Фото

CNews обнаружил концепт-изображения замороженного «Яндексом» проекта планшета «Эрика». Сейчас перспективы этого проекта кажутся еще более туманными, чем четыре года назад, но с учетом неожиданной гаджет-экспансии компании всё может быть

Дизайн создавался, когда рынок планшетов был на подъеме

CNews нашёл концепт-изображения замороженного «Яндексом» проекта планшета «Эрика».

Заявка на промышленный образец планшетного компьютера в нескольких вариациях была подана еще в конце 2014 г., следует из данных Роспатента. Концепт стал доступен для просмотра в 2017 г. после регистрации, однако ранее эти изображения в прессе не публиковались.

Автором дизайна в базе Роспатента обозначен Константин Горский, директор по дизайну «Яндекса» — он покинул компанию в 2016 г. ради карьеры в ирландском офисе Intercom (компания разрабатывает корпоративные мессенджеры). В «Яндекс» Горский пришел в 2010 г. дизайнером «Яндекс.Почты», а после рисовал «Яндекс.Браузер».

Конкретно такого планшета не будет, говорит источник CNews, близкий к «Яндексу». Несколько лет назад были прототипы, не то чтобы очень шустрые, но жизнеспособные по тем временам. Однако, по словам источника, технически условия изменились — и многие элементы дизайна будут иными, если «Яндекс» вообще решится выпустить свой планшет. В любом случае концепт был утвержден руководством поисковика, а значит идея давно витает в офисе на Льва Толстого, и в каком-то виде элементы этого дизайна могут быть использованы позже.

Концепт «Яндекс.Планшета», источник: Роспатент

Зарегистрировано пять вариантов дизайна, они отличаются расположением фронтальной и задней камер:

Речь об устройстве с дисплеем формата 16:9, с двумя камерами (вторая окружность на передней панели, по всей видимости, датчик освещенности), тремя кнопками, разъемами для наушников, SIM-карты и довольно большим динамиком. Планшет напоминает продукцию Sony тех лет или, например, бренда Wexler.

Доводы в пользу планшета

Подобный гаджет с экраном 9-11 дюймов, приемлемым для просмотра видео, мог бы привлечь детскую аудиторию к использованию голосового робота «Алисы»: планшетами детям дают пользоваться чаще, чем телефонами («Яндекс.Телефон» выпущен в декабре 2018 г.). Кроме того, теоретически планшет мог бы улучшить продажи колонок «Яндекса».

По слухам, колонка «Яндекс.Станция» мощностью 50 Вт зашла на рынок довольно скромным тиражом. Когда в июле 2018 г. начались её продажи, «Яндекс» сообщал о 20 тыс. «заявок» на «Станцию» (поэтому отпускалось по две колонки в одни руки) — больше об успехах гаджета не сообщалось. В ноябре представлены маленькие колонки с голосовым поиском «Яндекса» от производителей Irbis и Dexp (Irbis A и Dexp Smartbox). Они втрое дешевле «Станции» (3290 руб.), компактнее (200 г против 3 кг), но и слабее: по 2-3 Вт мощности против 50 Вт у старшей «сестры».

Почему появление планшета «Яндекса» маловероятно

Дело в том, что мировой рынок планшетов падает уже несколько лет подряд, и успешно выйти на этот волатильный рынок сложно, предложив за вменяемые деньги хорошее качество. Среди оптимальных потребительских предпочтений сегодня — Huawei, Apple iPad, Samsung за 25 тыс. руб. Впрочем, средняя цена проданного планшета в России — около 10 тыс. руб.

Источник CNews подчеркнул, что команда, которая разрабатывала устройство, давно уволена, а проект был завязан на использование своей разновидности Android под названием «Яндекс.Кит» — эту разновидность Android «Яндекс» свернул в 2015 г. Издание РБК сообщало, что проект планшета под названием «Эрика» верстался в 2012-2013 гг. и что после резкого обвала курса рубля в 2014 г. планы были заморожены.