Apple выпустит iPhone с «дырявым» экраном

В новых моделях iPhone Apple откажется от фирменного выреза в экране и даже может пожертвовать Face ID ради соответствия трендам, заданным его основными конкурентами. Помимо этого, он готовится внедрить в смартфоны поддержку 5G.

«Дырявый» iPhone

Компания Apple собирается изменить дизайн смартфонов iPhone и отказаться от «моноброви» – выреза в верхней части экрана. Вместо нее он предпочтет аккуратное круглое отверстие прямо в матрице.

Но, если в случае «моноброви» Apple задал тренд всему рынку смартфонов, выпустив в 2017 г. модель iPhone X, а затем еще три модели в 2018 г., то переход на круглый вырез станет адаптацией чужой идеи.

Первыми компаниями, представившими смартфоны с «дырявыми» экранами, стали корейская Samsung (модель Galaxy A8s) и китайская Huawei (модели View 20 и Nova 4). Все три устройства поступят в продажу в январе 2019 г.



Вырез в iPhone немного задержится

Между тем, Apple не станет спешить с выводом на рынок новых iPhone – по информации из микроблога инсайдера Ice universe, компания собирается сделать этот шаг лишь в 2020 г., не раньше. Тогда же она выпустит и свой первый смартфон с поддержкой сотовых сетей 5G, тогда как другие крупные производители начнут реализацию своих 5G-флагманов уже в первой половине 2019 г. К примеру, Xiaomi уже показала собственный смартфон с 5G-модемом – им стал слайдер Mi Mix 3 в максимальной комплектации.

Предположительный дизайн Apple iPhone образца 2020 г.

Уточним, почему Apple, в отличие от прямых конкурентов, не станет спешить с интеграцией модуля 5G в свои смартфоны. Сотовые сети пятого поколения, на данный момент существующие лишь в тестовом виде и практически повсеместно не готовые к вводу в масштабную коммерческую эксплуатацию, в 2019 г. только начнут запускаться, и то не во всех странах. К 2020 г. ситуация должна улучшиться. Другими словами, пользы от модуля 5G в смартфонах в 2019 г. практически не будет. В России, заметим, развитием сетей пятого поколения займется единый оператор связи, созданный «МТС», «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2.

Прощай, Face ID?

Прежде, чем полностью отказаться от выреза в экране, Apple предстоит решить вопрос с системой распознавания лиц Face ID. «Монобровь» появилась именно «благодаря» ей: она состоит из нескольких сенсоров, занимающих довольно большую часть лицевой панели, и в круглом вырезе под камеру она точно не уместится.

Инсайдер также высказал предположение, что в iPhone 2020 г. Apple все же откажется от Face ID в пользу сканера отпечатков пальцев в экране. Такая технология существует на рынке с декабря 2017 г., и на сегодняшний день дактилоскопические сенсоры, встроенные в дисплей, можно встретить в устройствах OnePlus, Xiaomi, Oppo, Vivo и ряда других крупных китайских производителей смартфонов.

Преимущество «дырявого» экрана перед экраном с «монобровью»

Отказ от выреза в экране в пользу небольшого отверстия – это реакция производителей на преимущественно негативные отзывы в адрес «моноброви». Такое решение отъедает значительную часть полезной площади дисплея, что в результате приводит к уменьшению количества контента, отображаемого на нем. Apple это тоже понимает – в рекламе своих новых iPhone 2018 г. она визуально уменьшила размеры выреза, что не осталось незамеченным для мировой общественности.

Круглому же отверстию под камеру требуется меньше места на лицевой панели, и производителям даже не потребуется отказываться от разговорного динамика. Та же Xiaomi в своем Mi Mix 3 доказала, что динамик вполне можно разместить в рамке толщиной не более 1,5 мм, незаметной для глаза.

Samsung Galaxy A8s - один из первых смартфонов с круглым отверстием в экране

Отметим, что сейчас нет единого стандарта на размеры отверстий, и они не обязательно должны быть круглыми. К примеру, диаметр отверстия в Samsung Galaxy A8s составляет 6 мм, тогда как в Huawei V20 и Nova 4 он меньше – всего 4,5 мм. А в еще не анонсированном флагмане Samsung Galaxy S10 Plus, премьера которого ожидается 20 февраля 2019 г., вырез и вовсе получит вытянутую форму. В него будет установлено два сенсора, параметры которых не раскрываются.

Альтернативные решения вопроса безрамочности

И все же, не все производители смартфонов готовы перейти к использованию «дырявых» экранов в своей продукции. Xiaomi, Oppo и Vivo пошли другим путем и полностью убрали фронтальную камеру с лицевой панели. Смартфоны Xiaomi Mi Mix 3 и Oppo Find X превратились из моноблоков в слайдеры, и камеру вместе со всеми сенсорами переместили именно на выдвижную часть. Vivo Nex сохранил моноблочный форм-фактор, а его камера скрыта в верхнем торце корпуса и появляется автоматически при запуске соответствующего приложения или активации функции распознавания лица.