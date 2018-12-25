Создан миникомпьютер на российском процессоре. Не «Эльбрус». Не «Байкал»

Модуль «Элвиса» на базе его процессора семейства «Мультикор» усилиями компании «Микромакс» был интегрирован в одноплатный компьютер, который рассчитан на использование в поездах РЖД.

Простейший компьютер на «Мультикоре»

Российская компания «Микромакс системс» (MicroMax) создала одноплатный компьютер для железнодорожной автоматики на отечественном процессоре 1892ВМ14Я из серии «Мультикор» научно-производственного центра «Элвис». Об этом сообщили пресс-службы обеих упомянутых организаций.

В основу разработки лег процессорный модуль «Салют-ЭЛ24ПМ», выпущенный «Элвисом» в марте 2018 г. Как пояснили CNews в «Элвисе», в «Микромаксе» модуль разместили на так называемой объединительной плате, которая позволяет устанавливать ряд физических портов и разъемов на основе реализованных ранее в «Салюте» интерфейсов ввода-вывода. В таком виде изделие можно использовать во встраиваемых бортовых системах управления и автоматики.

Простейший компьютер, получивший название MM-CBE выполнен в форм-факторе PC/104. Доступные интерфейсы включают GigabitEthernet, USB 2.0, HDMI, CAN, GPIO, RS 232/422/485 и аудио. Объединительная плата оснащается разъемами с фиксацией, выдерживающими вибрационные нагрузки. Компьютер может работать под управлением ОС семейства Linux и QNX 6.5.0.

Для РЖД создан простейший компьютер на процессорах «Мультикор»

MM-CBE будет доступен для заказа с I квартала 2019 г. Его цена не уточняется. Но отметим, что в отношении положенного в его основу модуля «Салют» в «Элвисе» в момент его выпуска говорили о цене в районе 50 тыс. руб., выражая надежду на ее существенное уменьшение при серийных поставках.

Для кого компьютер

В официальном сообщении разработчиков говорится, что устройство ориентировано на широкий круг отраслей с суровыми условиями эксплуатации. Однако в «Микромаксе» уточнили для CNews, что создавался он все же непосредственно для нужд «Российских железных дорог» (РЖД).

В каком формате планируется сотрудничество с железнодорожным монополистом, в компании не уточнили. В организации заверяют, что другие ее разработки уже используются во всех поставляемых в Россию поездах Siemens («Ласточка» и «Сапсан») в критически важных подсистемах локомотива, отвечающих за безопасность. При этом, по данным «Контур.фокуса», за организацией прямых контрактов с РЖД не числится.

Некоторые факты о «Микромаксе»

На своем сайте «Микромакс» сообщает, что ведет деятельность с 1991 г. проектируя, производя и поставляя системы для бортового применения, рассчитанные на тяжелые условия эксплуатации.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Микромакс системс» было зарегистрировано в Москве, в декабре 2003 г. Стопроцентным учредителем заявлен Самуэл Джэкоб Абарбанел. Гендиректором выступает Александр Клоков. Среднесписочная численность сотрудников в 2017 г., по данным ФНС, составила 21 человека.

По информации «Контур.фокус», по итогам 2017 г. компания продемонстрировала выручку в 187,2 млн руб. с ростом этого показателя на 40% по сравнению с предыдущим годом при чистой прибыли в 17,2 млн руб.

Несколько слов о процессоре 1892ВМ14Я

Процессор 1892ВМ14Я выпускается с 2015 г. Непосредственное производство осуществляется на Тайване на фабрике TSMC по нормам 40 нм. В России производство по таким технологическим нормам пока невозможно, — поясняют в компании. — При этом по классификации Минпромторга данный процессор подпадает под определение “российская микросхема второго уровня”. Второго — именно потому, что производится на зарубежной фабрике».

Изделие содержит двухядерный центральный процессор Cortex-A9 с частотой до 816 МГц, цифровой сигнальный двухъядерный процессор ELcore-30M (с частотой до 672 МГц), графический процессор Mali-300 (250 млн. пикселей/с) и аппаратный ускоритель для сжатия изображений по стандарту JPEG. В нем использован видеокодек VELcore-01: Full HD (1920х1080), стерео-поток c частотой следования не менее 30 кадров/с.