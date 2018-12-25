Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля

21 февраля 2019 г. CNews проведет в Москве конференцию «Искусственный интеллект 2019»

Понятие искусственного интеллекта зародилось еще в 70-х годах прошлого века как общее название компьютерных алгоритмов, способных производить действия, доступные до этого лишь человеку: распознавать образы и звуки, анализировать и принимать решения и так далее. Одним из направлений развития систем искусственного интеллекта стало машинное обучение – наделение компьютера возможностью самосовершенствования в процессе выполнения определенной функции.

Искусственный интеллект и машинное обучение могут применяться в самых разных сферах. Это обработка текстовой информации – распознавание, автоматический перевод, редактирование и даже понимание т.д. Это работа с образами – распознавание документов, предметов, их анализ, извлечение информации и т.д. Это распознавание и понимание речи, обработка и анализ информации, выдача экспертных рекомендаций. И, конечно, робототехника – создание андроидов, готовых взять на себя функции, которые до этого выполнял человек.

Новая волна интереса к искусственному интеллекту возникла недавно – около 5 лет назад на фоне активно развивающейся цифровизации и появления реальной возможности использовать такие технологии для повышения прибыльности бизнеса. Сегодня среди самых популярных кейсов в этой области – чат-боты и голосовые помощники, системы распознавания и извлечения информации из самых разных источников, системы, автоматизирующие выполнение рутинных операций, а также постепенно завоевывающие рынок беспилотные автомобили.

Что входит в понятие искусственного интеллекта?

Какое влияние он уже оказывает на деятельность человека?

Какие технологии уже нашли себе применение?

Какова их эффективность?

Какие технологии будут наиболее активно развиваться в ближайшие годы?

Какие отрасли могут сделать огромный скачок в развитии благодаря искусственному интеллекту?

В каких направлениях роботы смогут полностью заменить человека?

Можно ли полностью доверять искусственному интеллекту?

Есть ли предел машинному обучению?

Какие кейсы с использованием ИИ уже успешно работают?

Какие новые сферы применения ИИ могут появиться в будущем?

Существует ли риск «восстания машин»?





Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Искусственный интеллект 2019».

Докладчики и участники:

Сергей Черкасов, руководитель Департамента директ-маркетинга блока почтового бизнеса ФГУП «Почта России»;

Ильдар Бикташев, руководитель отдела по развитию каналов сбора данных и Центрального хранилища данных почтовых адресов Департамента директ-маркетинга Блока почтового бизнеса, ФГУП «Почта России»;

Юрий Сирота, руководитель департамента Искусственного интеллекта и анализа данных, «Уралсиб»;

Анджей Аршавский, директор, анализ данных и математическое моделирование, НЛМК;

Владимир Трофименко, генеральный директор представительства группы компаний Mankiewicz;

Александр Соколовский, Chief Technology Office, Леруа Мерлен Восток;

Ярослав Шуваев, руководитель направления развития перспективных продуктов «Ак Барс цифровые технологии»;

Михаил Комстачев, директор департамента эксплуатации и ИТ сервиса, Росбанк;

Александр Гогленков, директор по стратегии – начальник управления, управление стратегических проектов, Ингосстрах;

Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;

Кирилл Алифанов, директор по информационным технологиям, «Уралкалий»;

Андрей Кравченко, директор по цифровой трансформации ДИТ, «Банк ВТБ»;

Антон Мясин, управляющий директор, Газпромбанк;

Михаил Потапкин, ИТ директор, MSD;

Денис Яфясов, директор по сопровождению информационных систем, «Страховой дом ВСК»;

Олег Чевкота, начальник отдела ИТ, «Мосэнерго»;

Олеся Смирнова, начальник управления, СК «Росгосстрах»;

Николай Хмелевский, начальник Управления ИТ, «Газпромнефть Бизнес-сервис».

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.