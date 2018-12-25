Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард

100% акций «Крымтелекома» выкупила местная строительная компании УКИП, заплатив за пакет 998 млн руб. УКИП реализует ряд инвестиционных проектов в Крыму и принадлежит экс-главкому Ракетных войск Владимиру Зарицкому.

Власти Крыма продали «Крымтелеком»

Министерство имущественных и земельных отношений республики Крым провело аукцион по продаже 100% акций оператора связи «Крымтелеком». Победителем аукциона стала зарегистрированное в Симферополе (столица Крыма) ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП).

ООО УКИП заплатит за пакет акций «Укретелекома» 998 млн руб. Это меньше номинальной стоимости проданного актива – 1,3 млрд руб. По данным агентства «Интерфакс», другим участником аукциона было ООО «Сарыч» из Севастополя.

Кто стоит за покупателем «Крымтелекома»

Покупатель «Крымтелекома» компания УКИП – занимается строительной деятельностью. Компания на 95% принадлежит генерал-полковнику Владимиру Зарицкому, который с 2001 г. по 2008 г. руководил Ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России.

Генерал-полковник Владимир Зарицкий, экс-главком Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России

УКИП реализует ряд инвестиционных проектов на полуострове Крым. В числе прочего компания осуществляет застройку санатория «Жемчужина» и реконструкцию аэропорта Бельбек в Севастополе. Минувшим летом УКИП купила у государства за 1,5 млрд руб. крымские санатории «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри». Недавно власти США ввели санкции в отношении УКИП из-за работы в Крыму.

Как появился «Крымтелеком»

«Крымтелеком» был создан властями Республики Крым в 2014 г. после присоединения полуострова Крым к России. Предприятие работает на базе национализированного оборудования, принадлежавшего ранее украинским операторам «Укртелеком» (основной провайдер фиксированной связи на Украине) и «Киевстар» (вместе с российским оператором «Вымпелком» входит в группу Veon).

«Крымтелеком» оказывает услуги фиксированной и мобильной связи в стандартах GSM/UMTS (3G). Отметим, что помимо республики Крым, на территории полуострова Крым есть другой субъект федерации – город Севастополь. Здесь не работает «Крымтелеком», его место занимает созданная местными властями компания «Севастополь-телеком».

В 2017 г. «Крымтелеком» составила 768 млн руб., валовая прибыль – 63 млн руб., чистый убыток – 74 млн руб. Перед продажей «Крымтелеком» был акционирован и преобразован из госпредприятия в акционерное общество.

Проблемы в сети «Крымтелеком»

Отметим, что с ноября 2018 г. мобильная сеть «Крымтелекома» испытывает серьезные проблемы. Абоненты жалуются на трудности с дозвоном, USSD-запросы, перебои в работе мобильного интернета и невозможность регистрации в сети.

Компания называет причиной происходящего модернизацию сети. Источники CNews говорят, что истинная причина перебоев состоит в долгах «Крымтелекома» перед поставщиками оборудования – китайскими Huawei и ZTE.