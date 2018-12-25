«Большая четверка» создаст в России единого оператора 5G

C целью минимизации финансовых вложений в создание 5G-инфраструктуры операторы «Большой четверки» планируют запустить единого оператора сотовой связи по всей стране. Диапазоны частоты для этого уже выделены.

Договоренность достигнута

Российские операторы сотовой связи «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 после серии переговоров пришли к предварительной договоренности о совместном развитии в стране сотовых сетей пятого поколения (5G). Соглашение предусматривает объедение усилий всех четырех компаний, в том числе и создание нового единого оператора связи.

О достижении договоренности между операторами связи заявил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов после встречи с представителями компаний. На прошедшем мероприятии, по данным агентства РИА «Новости», была рассмотрена концепция развития сотовых сетей 5G, разработанная специалистами ФГУП «НИИР» (Научно-исследовательский институт «Радио»). Она тоже подразумевает создание единого оператора связи в качестве наиболее оптимального варианта развития, поскольку, если каждый из представителей «Большой четверки» захочет строить собственную сеть 5G, то выделенных на Россию частот всем может не хватить.

Помощь государства

Государственная комиссия по радиочастотам (ГРКЧ) тоже принимает активное участие в развитий сотовых сетей нового поколения. На прошедшем в минувший понедельник заседании комиссии было принято решение о выделении отдельных полот радиочастот для реализации так называемых «пилотных» зон сетей 5G. Частоты были выделены в диапазонах 4800-4990 МГц и 27,1-27,5 ГГц неограниченному кругу лиц.

Инфраструктура современных сотовых сетей

По словам Олега Иванова, решение ГРКЧ выделить частоты именно неограниченному кругу лиц имеет очень важное значение. Это своего рода запасной вариант на случай, если операторам «Большой четверки» не удастся прийти к окончательному соглашению, и каждый в итоге решит строить свою сеть 5G.

Иначе говоря, решение ГРКЧ дало операторам возможность не зависеть от того решения, к которому они придут. Сети пятого поколения в России появятся в любом случае. Но, по информации агентства ТАСС, изначально планировалось выделить значительно более широкий диапазон частот: 25,25-29,5 ГГц, 3400-4200 МГц 4400-4900 МГц. От первоначального плана пришлось отказаться, поскольку некоторые диапазоны уже заняты, и по ним нудно проводить конверсию.

Олег Иванов не исключает, что в будущем количество диапазонов для российских сетей 5G увеличится, но точных сроков не называет. В Минкомсвязи будет создана отдельная рабочая группа, основной задачей которой станет поиск диапазонов частот, потенциально возможных к освобождению.

Реакция операторов связи

Представители «Большой четверки» в целом приняли предложение о создании единого оператора сотовой связи. Об этом сообщил представитель МТС, добавив, что все стороны пришли к решению о рассмотрении возможности освобождения частот в диапазоне 3400-3800 МГц.

Пресс-служба Tele2 отметила, что в идее основания единого оператора 5G есть смысл в первую очередь с точки зрения оптимизации затрат на строительство сетей. Привлечение средств от всех четырех участников проекта позволит сократить итоговый объем инвестиций в развитие инфраструктуры. Это, подчеркнули в пресс-службе, очень важно в реалиях российского рынка связи, с учетом низкой стоимости услуг сотовых операторов.

В «Мегафоне» тоже сделали акцент на финансовой стороне вопроса, подметив, что стоимость строительства сетей пятого поколения неизмеримо выше по сравнению даже с LTE, не говоря уже про 3G и GSM. Помимо этого, «Мегафон» тоже считает, что вопрос с высвобождением частот 3400-3800 МГц нужно решать только сообща.

Стоимость и дислокация сетей 5G

Концепция «НИИР» включает в себя не только идею по созданию единого оператора, но и, в том числе, предварительный подсчет стоимости вложений в 5G-инфраструктуру в масштабах страны. В документе учитываются оба варианта развития событий – и основание единого оператора 5G, и строительство собственных сетей нового поколения каждым из представителей «Большой четверки» по отдельности.

Второй вариант предусматривает совокупные капитальные и операционные расходы в размере 163 млрд руб. и 39 млрд руб. соответственно, притом для каждого из четырех операторов. В то же время, если операторы окончательно решат объединить усилия, то их совокупные затраты составят уже 73 млрд руб. и 17 млрд руб. (капитальные и операционные соответственно).

Отметим также, что вне зависимости от решения «Большой четверки» сети пятого поколения не заработают единовременно по всей стране. Первые сети появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе, Казани, Альметьевске, Арске, Екатеринбурге, Набережных Челнах, Калуге, Ульяновске, Калининграде, Полярных Зорях, Томске, Дербенте, Кемерово и Междуреченске.