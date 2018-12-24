CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг
CNews Analytics в рамках обзора «Рынок ИТ-услуг 2018» подготовил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг в 2017 г. 45 крупнейших компаний – участников рейтинга заработали на ИТ-услугах более p285 млрд. Половину суммарной выручки участников рейтинга составляет выручка топ-5 его участников. Таким образом, именно они формируют российский рынок ИТ-услуг.
Российский рынок ИТ-услуг
45 компаний – участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков ИТ-услуг в 2017 г. заработали на ИТ-услугах более p285 млрд. Половину суммарной выручки участников рейтинга составляет выручка топ-5 его участников. Таким образом, именно они формируют российский рынок ИТ-услуг.
Крупнейшим поставщиком ИТ-услуг на российском рынке стала компания «Ланит» – ее выручка от этого направления по итогам 2017 г. составила p50,9 млрд, что на 25,6%, чем в 2016 г. На втором месте «Техносерв» с показателем p42,2 млрд, на третьем – Inline Technologies Group, которая заработала путем оказания ИТ-услуг почти p18 млрд. Четвертое место в рейтинге занимает компания «Компьюлинк» (p15,6 млрд), а на пятом расположился «Крок», чья выручка от оказания ИТ-услуг в 2017 г. составила p14,7 млрд.
|№ 2017
|Название
|Город
|Выручка от ИТ-услуг (договоры SLA, консалтинг, внедрение, обучение, аудит ), 2017 (₽тыс. с НДС)
|Выручка от ИТ-услуг (договоры SLA, консалтинг, внедрение, обучение, аудит ), 2016 (₽тыс. с НДС)
|Рост 2017/2016, %
|Доля выручки от ИТ-услуг в общем обороте, 2017 г.
|Ключевые клиенты 2017 г.
|1
|Ланит
|Москва
|50 941 821
|40 563 350
|25,6%
|37,2%
|Сбербанк, МОЭК, «Почта России», «Мосгорпарк», «Мосинжпроект»
|2
|Техносерв
|Москва
|42 177 756
|42 268 481
|-0,2%
|83,0%
|н/д
|3
|ITG (Inline Technologies Group)
|Москва
|17 970 920
|17 147 480
|4,8%
|47,0%
|Верховный суд, Минпромторг, ФССП, «Мосэнерго», ОЭК, «Транснефть», Росбанк, ВГТРК, «Ростелеком», ТВ Центр, Институт им. Н.Е. Жуковского, «ААК Прогресс им. Н. И. Сазыкина», «Редуктор-ПМ»
|4
|Компьюлинк
|Москва
|15 550 498
|15 953 341
|-2,5%
|77,3%
|н/д
|5
|Крок
|Москва
|14 726 602
|н/д
|н/д
|65,3%
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2018Перейти к полной таблице
Какие ИТ-услуги нужны заказчикам
Среди наиболее востребованных ИТ-услуг опрошенные CNews эксперты называют хостинг обслуживания и администрирования ПО. Помимо классических ИТ-компаний на этот рынок активно выходят телекоммуникационные компании и банки – у них в портфеле появляются CRM-системы для малого бизнеса, аутсорсинг бухучета, кадров и другие ИТ-сервисы.
Растет спрос на услуги по созданию и модернизации ИТ-инфраструктуры общественных зданий, объектов транспортной инфраструктуры, офисных комплексов, а также по комплексной автоматизации производственных площадок в промышленности и сельском хозяйстве. Наиболее востребованы интернет вещей, видеоаналитика, беспроводные сети, платформы для хранения, обработки и анализа данных.
В свете общей тенденции к снижению зависимости от иностранного ПО многие заказчики начинают проекты по вендорозамещению, переводя свои корпоративные системы на продукты отечественной разработки. Это дает толчок к развитию рынка системной интеграции. Настоящий подъем переживает рынок CRM-систем.
В последние годы наметился рост спроса на сложные, комплексные услуги, подразумевающие решение целого блока задач, связанных с эксплуатацией ИТ-инфраструктуры. Сегодня в формате сервиса может быть реализовано все: от аренды оборудования и вычислительных ресурсов до предоставления и поддержки ПО.
По-прежнему востребованы решения, автоматизирующие производство, управление жизненным циклом, мобильные и фронтальные системы, прикладные решения по модели SaaS, поддержка проектирования инфраструктуры. Активно развиваются интеллектуальные системы, помогающие с автоматизацией большинства задач ручного труда.