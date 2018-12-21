Как в России поделены частоты между МТС, «Билайном», «Мегафоном» и Tele2

CNews подготовил расширенную карту использования радиочастот для сотовой связи в российских регионов. Теперь, помимо частот в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц, карта включает и частоты для технологии EGSM.

ГКРЧ хотел сделать обобщенное решение по распределению частот для EGSM

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на одном из своих последних заседаний должна была рассмотреть вопрос о введении принципа технологической нейтральности в диапазоне частот, использующихся для технологии E-GSM. Решение не было принято, однако материалы комиссии, имеющиеся в распоряжении CNews, позволили ознакомиться с распределением частот для данной технологии.

В 2016 г. CNews , также на основе материалов ГКРЧ, подготовил карту распределения сотовых радиочастот в российских регионах. Тогда в карте указывались частоты в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц. В обновленной карте, подготовленной CNews, также учитываются частоты для EGSM.

Как появилась технология EGSM

Исторически технология второго поколения сотовой связи GSM развивалась в диапазоне 900 МГц. Речь идет о полосах 890-915 МГц и 935-960 МГц, которые используются для технологии Primary GSM (P-GSM).

Затем для технологии GSM стал использоваться второй диапазон – 1800 МГц. Также, с начала 2000-х годов, начала применяться технология Extended GSM (E-GSM). Это разновидность технологии GSM в диапазоне 900 МГц, которую использует иные полосы частот - 880-890 МГц и 925-935 МГц.

Распределение частот между российскими сотовыми операторами в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц

Оператор МТС - 900 МГц МТС – 1800МГц "Вымпелком" - 900 МГц «Вы мпе лко м» - 1800МГц "Мегафон" - 900 МГц «Мега фон»- 1800МГц Tele2 - 900 МГц Tele2– 1800МГц Остальные операторы - 900 МГц Остал ьные– 1800МГц Белгородская область 888,3-894,2/933,3-939,2910,2-913,6/955,2-958,6 1757,4- 1772/1852,4-1867 894,2-900,6/939,2-945,6904-905,2/949-950,2 1710- 1725/180 5-1820 900,6-904/945,6-949905,2-910,2/950,2-955,2913,6-915/958,6-960 1725-1740/1820-1835 1740- 1757,4/1835-1852,41772- 1785/186 7-1880 Брянская область 890-894,2/935-939,2904,8-905,4/949,8-950,4906,8-907,6/951,8-952,6909,6-911,2/954,6-956,2912,4-913,2/957,4-958,2914,6-915/959,6-960 1759-1773,6/1854- 1868,6 894,2-901,4/939,2-946,4 1710- 1725/180 5-1820 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935901,4-904,8/946,4-949,8905,4-906,8/950,4-951,8907,6-909,6/952,6-954,6911,2-912,4/956,2-957,4913,2-914,6/958,2-959,6 1725-1739,8/1820- 1834,8 1739,8-1759/183 4,8-18541773,6-1785/186 8,6-1880 Владими рская область 889,7-894,6/934,7-939,6 904-908,2/949-953,2 1757,6- 1772,2/1852, 6-1867,2 894,6-904/939,6-949 1710- 1725/180 5-1820 880,1-881,7/925,1-926,7888,1-889,5/933,1-934,5908,2-915/953,2-960 1725-1739,8/1820- 1834,8 1739,8-1757,6/1834,8-1852,61772,2-1785/186 7,2- 1880 Воронежская область 890-895,8/935-940,8905,4-906/950,4-951911,4-912,6/956,4-957,6914,6-915/959,6-960 1763-1777,6/1858- 1872,6 895,8-904/940,8-949 1710- 1725/180 5-1820 880,1-880,5/925,1-925,5888,1-890/933,1-935904-905,4/949-950,4 906-911,4/951-956,4912,6-914,6/957,6-959,6 1747,8- 1763/1842,8-1858 1725- 1747,8/1820-1842,81777,6-1785/187 2,6-1880 Ивановск ая область 888,3-889,5/933,3-934,5890-894,2/935-939,2896,6-901/941,6-946 904-905/949-950 906,6-907/951,6-952907,6-910,4/952,6-955,4 1740-1751/1835-18461755,2- 1758,8/1850, 2-1853,81758,8- 1773,8/1853, 8-1868,8 894,2-896,6/939,2-941,6901-904/946-949 1710- 1725/180 5-1820 880,1-881,9/925,1-926,9889,7-890/934,7-935905-906,6/950-951,6 907-907,6/952-952,6910,4-915/955,4-960 1725-1740/1820-1835 1751- 1755,2/1846-1850,21773,8-1785/186 8,8-1880 Калужска я область 890-895/935-940 913-915/958-960 1755-1770/1850-1865 880,1-881,7/925,1-926,7888,3-890/933,3-935895-899,8/940-944,8906,2-913/951,2-958 1710- 1725/1805-1820 899,8-906,2/944,8-951,2 1725-1739,8/1820- 1834,8 1770- 1785/1865-18801739,8-1755/183 4,8-1850 Костромская область 889,3-894,2/934,-939,2912,4-915/957,4-960 1755-1770/1850-1865 894,2-896,8/939,2-941,8899,4-903,2/944,4-948,2 1710- 1725/180 5-1820 880,1-881,9/925,1-926,9887,9-889,1/932,9-934,1903,2-912,4/948,2-957,4 1725-1740/1820-1835 896,8-899,4/941,8-944,4 1740- 1755/183 5-18501770- 1785/186 5-1880 Курская область 890-894,2/935-939,2 907-907,6/952-952,6908,2-908,8/953,2-953,8910-912,8/955-957,8 1756,6- 1771,2/1851, 6-1866,2 894,2-900,6/939,2-945,6 1710- 1725/180 5-1820 888,1-890/933,1-935900,6-907/945,6-952907,6-908,2/952,6-953,2908,8-910/953,8-955 1725-1740/1820-1835 912,8-915/957,8-960 1740- 1756,6/1835-1851,61771,2-1785/186 6,2-1880 Липецкая область 889,3-894,2/934,3-939,2902,2-904/947,2-949910,2-911,4/955,2-956,4912,8-913,8/957,8-958,8 1763,2- 1778,2/1858, 2-1873,2 894,2-896,6/939,2-941,6898-902,2/943-947,2 1710- 1725/180 5-1820 880,1-880,5/925,1-925,5888,3-889,1/933,3-934,1896,6-898/941,6-943904-910,2/949-955,2911,4-912,8/956,4-957,8913,8-915/958,8-960 1725-1740/1820-1835 1740- 1763,2/1835-1858,21778,2-1785/187 3,2-1880 Московская область 890-894,8/935-939,8904,8-910/949,8-955913-915/958-960 1760,2- 1785/1855,2-1880 894,8-904,8/939,8-949,8 1710-1730,2/1 805-1825,2 887,3-890/932,3-935910-913/955-958 1730,2-1760,2/1825, 2-1855,2 Орловская область 888,3-894,2/933,3-939,2 913-915/958-960 1756,6- 1771,2/1851, 6-1866,2 894,2-901,6/939,2-946,6 1710- 1725/180 5-1820 901,6-913/946,6-958 1725-1739,8/1820- 1834,8 1739,8-1756,6/1834,8-1851,61771,2-1785/186 6,2-1880 Рязанская область 1759,8- 1774,4/1854, 8-1869,4 1710- 1725/180 5-1820 1725-1740/1820-1835 1740- 1759,8/1835-1854,81774,4-1785/186 9,4-1880 Смоленск ая область 889,5-894,2/934,5-939,2907,2-908,2/952,2-953,2909,4-912,6/954,4-957,6 1755-1770/1850-1865 880,1-881,7/925,1-926,7888,1-889,3/933,1-934,3894,2-897,2/939,2-942,2902,4-907,2/947,4-952,2908,2-909,4/953,2-954,4912,6-915/957,6-960 1710- 1725/180 5-1820 897,2-902,4/942,2-947,4 1725-1740/1820-1835 1740- 1755/183 5-18501770- 1785/186 5-1880 Тамбовская область 888,3-889,5/933,3-934,5905-910,6/950-955,6 1755-1770/1850-1865 894,2-899,2/939,2-944,2910,6-911,4/955,6-956,4 1710- 1725/1805-1820 880,3-880,5/925,3-925,5889,7-890/934,7-935899,2-904/944,2-949911,4-915/956,4-960 1740-1755/1835-1850 890-894,2/935-939,2 904-905/949-950 1725- 1740/1820-18351770- 1785/186 5-1880 Тверская область 889,7-894,2/934,7-939,2904,8-907,4/949,8-952,4 1759-1773,6/1854- 1868,6 894,2-904,8/939,2-949,8 1710- 1725/180 5-1820 880,1-881,5/925,1-926,5888,3-889,5/933,3-934,5907,4-915/952,4-960 1725-1739,8/1820- 1834,8 1739,8-1759/183 4,8-18541773,6-1785/186 8,6-1880 Тульская область 889,7-894,2/934,7-939,2 910-911,4/955-956,4912,8-915/957,8-960 1759,4- 1773,8/1854, 4-1868,8 894,2-902,2/939,2-947,2 1710- 1725/180 5-1820 880,9-881,9/925,9-926,9888,1-889,5/933,1-934,5902,2-910/947,2-955911,4-912,8/956,4-957,8 1725-1740/1820-1835 1740- 1759,4/1835-1854,41773,8-1785/186 8,8-1880 Ярославс кая область 888,3-889,3/933,3-934,3903,2-908,2/948,2-953,2 1760-1774,6/1855- 1869,6 894,2-901,2/939,2-946,2902,6-903,2/947,6-948,2 1710- 1725/180 5-1820 880,1-881,9/925,1-926,9 889,5-894,2/934,5-939,2901,2-902,6/946,2-947,6908,2-915/953,2-960 1725-1740/1820-1835 «Ярославь – GSM»(«дочка»«Мег афона») - 1740- 1755/183 5-1850 г.Москва 890-894,8/935-939,8904,8-910/949,8-955 913-915/958-960 1760,2- 1785/1855,2-1880 894,8-904,8/939,8-949,8 1710- 1730,2/1805-1825,2 880,1-890/925,1-935910-913/955-958 1730,2- 1760,2/1825,2-1855,2 Республика Карелия 888,3-889,3/933,3-934,3894,2-906,6/939,2-951,6 1755-1769,8/1850- 1864,8 1710- 1725/180 5-1820 880,1-888,1/925,1-933,1889,5-890,1/934,5-935,1890-894,2/935-939,2906,6-915/951,6-960 1740-1755/1835-1850 1769,8-1785/186 4,8-1880 Республика Коми 889,5-896,8/934,5-941,8 906-907,8/951-952,8 1725-1740/1820-1835 907,8-915/952,8-960 1740- 1755/183 5-1850 880,1-882,1/925,1-927,1887,9-889,3/932,9-934,3896,8-906/941,8-951 1710-1725/1805-1820 1755- 1785/185 0-1880 Архангельская область 888,3-890/933,3-935896,2-903/941,2-948 905-908,6/950-953,6 1755-1770/1850-1865 1770- 1785/186 5-1880 890-896,2/935-941,2 903-905/948-950 908,6-915/953,6-960 1740-1755/1835-1850 1710- 1740/180 5-1835 Вологодская область 888,3-890/933,3-935897,8-910/942,8-955 1755-1769,8/1850- 1864,8 1710- 1725/180 5-1820 890-897,8/935-942,8 910-915/955-960 1740-1755/1835-1850 1725- 1740/182 0-18351769,8-1785/186 4,8-1880 Калининградская область 888,9-889,5/933,9-934,5904,8-906/949,8-951906,6-909/951,6-954910,8-915/955,8-960 1714,4- 1733,6/1809, 4-1828,6 889,7-894,2/934,7-939,2 906-906,6/951-951,6 909-910,8/954-955,8 1710- 1714,4/18 05-1809,41733,6-1748,6/18 28,6-1843,6 888,3-888,7/933,3-933,7894,2-904,8/939,2-949,8 1748,6- 1766,8/1843, 6-1861,8 1766,8-1785/186 1,8-1880 Ленинградская область 888,3-890/933,3-935894,8-903/939,8-948 1737,8- 1744,2/1832, 8-1839,21755-1767,2/1850- 1862,2 903-907,6/948-952,6 1725- 1737,8/18 20-1832,81776,8-1779/187 1,8-1874 890-894,8/935-939,8907,6-915/952,6-960 1744,2- 1755/1839,2-18501767,2- 1776,8/1862, 2-1871,8 1710- 1725/180 5-18201779- 1785/187 4-1880 Мурманская область 894,2-907,2/939,2-952,2 1755-1770/1850-1865 1725- 1739,8/18 20-1834,8 880,1-894,2/925,1-939,2907,2-915/952,2-960 1710-1725/1805-1820 1739,8-1755/183 4,8-18501770- 1785/186 5-1880 Новгородская область 902-915/947-960 1755-1770/1850-1865 1725,2-1740/182 0,2-1835 890-902/935-947 1740-1755/1835-1850 1710- 1725,2/18 05-1820,21770- 1785/186 5-1880 Псковская область 890-894/935-939 906,2-915/951,2-960 1770-1785/1865-1880 1710- 1724,8/18 05-1819,8 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935894-906,2/939-951,2 1740-1755/1835-1850 1724,8-1740/181 9,8-18351755- 1770/1850-1865 г.Санкт- Петербург 888,3-890/933,3-935894,8-903/939,8-948 1737,8- 1744,2/1832, 8-1839,21755-1767,2/1850- 1862,2 903-907,6/948-952,6 1725- 1737,8/18 20-1832,81776,8-1779/187 1,8-1874 890-894,8/935-939,8907,6-915/952,6-960 1744,2- 1755/1839,2-18501767,2- 1776,8/1862, 2-1871,8 1710- 1725/180 5-18201779- 1785/187 4-1880 Ненецкий АО 896,2-903/941,2-948 905-906,2/950-951,2 1755-1769,8/1850- 1864,8 906,2-907,4/951,2-952,4 1710- 1724,8/18 05-1819,8 890-896,2/935-941,2 903-905/948-950 908,6-915/953,6-960 1740-1755/1835-1850 907,4-908,6/952,4-953,6 1724,8-1740/181 9,8-1835 Республи ка Адыгея (Адыгея) 889,7-894,2/934,7-939,2904,8-905,2/949,8-950,2906,2-909,4/951,2-954,4910,6-912,8/955,6-957,8 1740-1755/1835-1850 894,2-900,4/939,2-945,4909,4-910,6/954,4-955,6 1710- 1724,8/18 05-1819,8 888,3-889,5/933,3-934,5900,4-904,8/945,4-949,8905,2-906,2/950,2-951,2912,8-915/957,8-960 1740-1755/1835-1850 1755- 1785/185 0-1880 Республика Дагестан 890-894,2/935-939,2900,4-902,2/945,4-947,2910,4-915/955,4-960 1725-1740/1820-1835 894,2-900,4/939,2-945,4 1755- 1769,8/18 50-1864,8 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935902,2-910,4/947,2-955,4 1710-1725/1805-1820;1740,0- 1755,0/1835, 0-1850 1769,8-1785/186 4,8-1880 Республика Ингушетия 901,4-911,6/946,4-956,6 1740-1755/1835-1850 894,2-901,4/939,2-946,4 1710- 1725/180 5-1820 888,3-894,2/933,3-939,2911,6-915/956,6-960 1725-1740/1820-1835 1769,8-1785/186 4,8-1880 Кабардино- Балкарская Республика 912,4-915/957,4-960 1740-1754,8/1835- 1849,8 890-898,4/935-943,4904,8-910/949,8-955 1725- 1740/182 0-1835 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935898,4-904/943,4-949 910-912,4/955-957,4 1710-1725/1805-1820 904-904,8/949-949,8 1770- 1785/186 5-1880 Республика Калмыкия 888,3-892/933,3-937909-914/954-959 1755-1770/1850-1865 894,2-901,4/939,2-946,4914-915/959-960 1710- 1725/180 5-1820 892-894,2/937-939,2901,4-909/946,4-954 1725-1739,8/1820- 1834,8 1739,8-1755/183 4,8-1850 «СМ АРТС-Элиста» («дочка»«Вымпелкома»)- 1770- 1785/1865-1880 Карачаево- Черкесск ая Республи ка 903-905,4/948-950,4911,8-914,6/956,8-959,6 1740-1755/1835-1850 890-897,4/935-942,4905,4-911,8/950,4-956,8914,6-915/959,6-960 1768,8-1785/186 3,8-1880 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935897,4-903/942,4-948 1725-1740/1820-1835;1755,0- 1768,8/1850, 0-1863,8 1710- 1725/180 5-1820 Республика Северная Осетия - Алания 890-894,2/935-939,2912,8-915/957,8-960 1740-1748,2/1835- 1843,21755-1764,6/1850- 1859,6 894,2-902/939,2-947 1725- 1740/182 0-1835 880,1-881,5/925,1-926,5888,3-890/933,3-935905,2-912,8/950,2-957,8 1710-1725/1805-1820;1748,2- 1755,0/1843, 2-1850,01764,6- 1769,8/1859, 6-1864,8 902-905,2/947-950,2 1769,8-1785/186 4,8-1880 Чеченская Республика 907-909,6/952-954,6 1740-1755/1835-1850 894,2-900,2/939,2-945,2 1710- 1725/180 5-1820 890-894,2/935-939,2909,6-915/954,6-960 1725-1740/1820-1835 900,2-907/945,2-952 1755- 1785/185 0-1880 Краснодарский край 890-894,2/935-939,2904,8-905,2/949,8-950,2906,2-909,4/951,2-954,4910,6-912,8/955,6-957,8 1740-1755/1835-1850 894,2-900,4/939,2-945,4909,4-910,6/954,4-955,6 1710- 1725/180 5-1820 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935900,4-904,8/945,4-949,8905,2-906,2/950,2-951,2912,8-915/957,8-960 1725-1740/1820-1835 1755- 1785/185 0-1880 Ставропольский край 904,8-906/949,8-951907,4-909/952,4-954 911-913,6/956-958,6 1740-1755/1835-1850 890-898,6/935-943,6 906-907,4/951-952,4 909-911/954-956 1723,8-1740/181 8,8-1835; 1710,1-1723,8/18 05,1-1818,8 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935898,6-904,8/943,6-949,8913,6-915/958,6-960 1755-1770/1850-1865 1770- 1785/186 5-1880 Астрахан ская область 903,4-908,4/948,4-953,4 1716,8- 1725/1811,8-18201765,8- 1772,6/1860, 8-1867,6 897,8-903,4/942,8-948,4 1725- 1740/182 0-1835 880,1-881,9/925,1-926,9 888,1-897,8/933,1-942,8908,4-915/953,4-960 1710-1716,8/1805- 1811,81774,8- 1785/1869,8-1880 «Астрахань- GSM»(«дочка»«Ме афона») -- 1752- 1765,8 /1847-1860,8«СМ АРТС-Астрахань» («до чка»«Вымпелкома»)- 1752- 1765,8/1847-1860,8 Волгоградская область 1740-1755/1835-1850 894,2-899,2/939,2-944,2 1725- 1740/182 0-1835 880,3-881,9/925,3-926,9888,1-890/933,1-935899,2-905/944,2-950911,4-912/956,4-957 1710-1725/1805-1820 890-894,2/935-939,2 905-911,4/950-956,4 912-915/957-960 1755- 1770/185 0-1865 «СМ АРТС-Волгоград»«(дочка»«Мег афона») - 1770- 1785/1865-1880 Ростовская область 890-894,2/935-939,2908,6-910,6/953,6-955,6912,8-915/957,8-960 1725-1740/1820-1835 894,2-899,2/939,2-944,2906,4-908,6/951,4-953,6 1710- 1725/180 5-1820 899,2-906,4/944,2-951,4910,6-912,8/955,6-957,8 1751,4- 1767,2/1846, 4-1862,2 888,3-890/933,3-935 1740- 1751,4/18 35-1846,41767,2-1785/186 2,2-1880 Республика Башкортостан 890-894,2/935-939,2(за исключением Белорецкого и Абзелиловского р-нов)906-911/951-956 1710-1740/1805-18351770,2- 1785/1865,2-1880 894,2-899,2/939,2-944,2911-913/956-958 1755- 1770,2/18 50-1865,2 880,1-882,1/925,1-927,1887,9-890/932,9-935 899,2-906/944,2-951 913-915/958-960 1740-1755/1835-1850 890-894,2/935-939,2 (Белорецкий и Абзелиловский р-ны) Республика Марий Эл 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935902,2-907,6/947,2-952,6 1755-1770/1850-1865 896,2-902,2/941,2-947,2 1710- 1725/180 5-1820 907,6-915/952,6-960 1725-1740/1820-1835 890-896,2/935-941,2 1740- 1755/183 5-1850 "СМАРТС- Йошкар-Ола" ("дочка" МТС)- 1770- 1785/1865-1880 Республика Мордовия 897,4-900,2/942,4-945,2904-907,8/949-952,8 1725-1740/1820-1835 894,2-897,4/939,2-942,4900,2-904/945,2-949 1755- 1770/185 0-1865 890-894,2/935-939,2907,8-915/952,8-960 1740-1755/1835-1850 1710- 1725/180 5-1820 "СМАРТС -Саранск" ("дочка" "Мегафона") - 1770- 1785/1865-1880 Республика Татарстан (Татарстан) 890-894,2/935-939,2 910-911/955-956 911,8-915/956,8-960 1755-1770/1850-1865 894,2-899,2/939,2-944,2904,8-907,4/949,8-952,4 1710- 1725/180 5-1820 880,1-882,1/925,1-927,1887,9-890/932,9-935899,2-904,8/944,2-949,8907,4-910/952,4-955 911-911,8/956-956,8 1725-1740/1820-1835 1740- 1755/183 5-1850 ТМТ(«дочка»«Таттелеком»)1770- 1785/1865-1880 Удмуртская Республика 888,3-894,2/933,3-939,2 906-908,6/951-953,6 1755-1770,2/1850- 1865,2 909,8-915/954,8-960 1740- 1755/183 5-1850 894,2-901/939,2-946 1770,2- 1785/1865,2-1880 901-906/946-951 908,6-909,8/953,6-954,8 1710- 1740/180 5-1835 Чувашская Республика- Чувашия 910-915/955-960 1755-1770/1850-1865 896,2-902,4/941,2-947,4 1710- 1725/180 5-1820 890-896,2/935-941,2902,4-910/947,4-955 1740-1755/1835-1850 1725- 1740/182 0-1835 «СМ АРТС-Чебоксары» («дочка» "Мега фона") -1770- 1785/1865-1880 Кировская область 888,3-890/933,3-935897-906/942-951 1755-1770/1850-1865 907,8-915/952,8-960 1740- 1755/183 5-1850 890-897/935-942 906-907,8/951-952,8 1725-1740/1820-1835 1710- 1725/180 5-1820 1770- 1785/186 5-1880 Нижегородская область 888,3-889,3/933,3-934,3899,2-903,6/944,2-948,6 1755-1770/1850-1865 894,2-899,2/939,2-944,2 1740- 1755/183 5-1850 880,1-881,9/925,1-926,9889,5-890/934,5-935903,6-908/948,6-953912,4-915/957,4-960 1725-1740/1820-1835 890-894,2/935-939,2 908-912,4/953-957,4 1710- 1725/180 5-18201770- 1785/186 5-1880 Оренбург ская область 888,7-890/933,7-935895,2-897,6/940,2-942,6904,2-907,6/949,2-952,6 1755-1770/1850-1865;1725,0- 1727,8/1820, 0-1822,81748,4- 1755,0/1843, 4-1850,0 897,6-904,2/942,6-949,2 1727,8-1748,4/18 22,8-1843,4 880,1-881,5/925,1-926,5881,7-881,9/926,7-926,9 888,1-888,5/933,1-933,5907,6-915/952,6-960 1770-1785/1865-1880 890-895,2/935-940,2 1710- 1725/180 5-1820 Пензенская область 890-894,2/935-939,2896,2-898,6/941,2-943,6902,4-904/947,4-949905,2-906,4/950,2-951,4908-910,6/953-955,6 1725-1740/1820-1835 894,2-896,2/939,2-941,2898,6-902,4/943,6-947,4 1710- 1725/180 5-1820 880,3-881,9/925,3-926,9888,1-890/933,1-935904-905,2/949-950,2906,4-908/951,4-953910,6-915/955,6-960 1755-1770/1850-1865 1740- 1755/183 5-1850 "СМАРТС - Пенза"("дочка" "Мегафона") - 1770- 1785/1865-1880 Пермский край (за исключением территории Коми- Пермяцкого округа) 888,3-889,5/933,3-934,5894,2-900/939,2-945 1751,8- 1769/1846,8-1864;1727,0- 1735,0/1822, 0-1830,0; 1750,0- 1751,8/1845, 0-1846,8; 1769,0- 1770,0/1864, 0-1865,0 1770- 1785/186 5-1880 880,1-882,1/925,1-927,1883,9-884,1/928,9-929,1 885,9-886,1/930,9-931,1887,9-888,1/932,9-933,1 889,7-890/934,7-935900-908,8/945-953,8 910-911,8/955-956,8 1710-1727/1805-1822 890-894,2/935-939,2908,8-910/953,8-955911,8-915/956,8-960 1735- 1750/183 0-1845 Самарская область 888,3-889,3/933,3-934,3904-904,8/949-949,8907,4-911,8/952,4-956,8 1746-1759,6/1841- 1854,61760,8- 1762,4/1855, 8-1857,4 894,2-898,6/939,2-943,6 1725- 1746/182 0-1841 889,5-894,2/934,5-939,2898,6-904/943,6-949904,8-907,4/949,8-952,4911,8-915/956,8-960 1770-1785/1865-1880 1762,4-1770,0/18 57,4-1865,0 «Мобиком - Волга» («дочка»«Мегафона»)-1710- 1725/1805-18201759,6-1760,8/1854,6-1855,8 Саратовская область 888,3-890/933,3-935900,2-904,8/945,2-949,8909,4-910,2/954,4-955,2911,4-914,2/956,4-959,2 1725-1740/1820-1835 894,2-900,2/939,2-945,2914,2-915/959,2-960 1710- 1725/180 5-1820 890-894,2/935-939,2904,8-909,4/949,8-954,4910,2-911,4/955,2-956,4 1740-1755/1835-1850 1770- 1785/186 5-1880 «СМАРТС-Саратов» («дочка»«Вымпелкома») - - 1755- 1770/1850-1865 Ульяновская область 903,8-907,8/948,8-952,8910-910,8/955-955,8914,4-915/959,4-960 1710-1725/1805-1820 894,2-900,8/939,2-945,8 1725- 1740/182 0-1835 880,9-881,9/925,9-926,9888,1-890/933,1-935900,8-903,8/945,8-948,8910,8-914,4/955,8-959,4 1755-1770/1850-1865 890-894,2/935-939,2907,8-910/952,8-955 1740- 1755/183 5-1850 "СМАРТС - Ульяновск" ("дочка" "Мегафона") - 1770- 1785/1865-1880 Коми - Пермяцкий округ Пермского края 888,3-890/933,3-935895-896,8/940-941,8 905-910/950-955 1755,2- 1769/1850,2-1864;1769,0- 1770,0/1864, 0-1865,0 910-915/955-960 1770- 1785/186 5-1880 880,1-881,9/925,1-926,9 896,8-905/941,8-950 1710-1725/1805-1820 890-895/935-940 1735- 1750/183 0-1845 Курганская область 888,3-888,9/933,3-933,9901,6-906,6/946,6-951,6 1727,2- 1741/1822,2-18361769-1770/1864-1865 906,6-911,6/951,6-956,6914-915/959-960 1710- 1725/180 5-1820 880,1-881,9/925,1-926,9889,1-890/934,1-935894,2-901,6/939,2-946,6 1770-1785/1865-1880 890-894,2/935-939,2911,6-914/956,6-959 1754- 1769/184 9-1864 «Екатеринубург- 2000»- 1725- 1727,2/1820-1822,21741- 1754/1836-1849 Свердловская область. 890-894,2/935-939,2 907-911/952-956 911,4-915/956,4-960 1740-1763,2/1835- 1858,2 901,6-907/946,6-952911-911,4/956-956,4 1772,8-1785/186 7,8-1880 889,1-890/934,1-935894,2-901,6/939,2-946,6 1725-1740/1820-1835 888,3-888,9/933,3-933,9 1763,2-1772,8/18 58,2-1867,8 «Екатеринубр г- 2000» - 1710- 1725/1805-1820 Тюменская область 888,3-890/933,3-935901,6-906,2/946,6-951,2909,4-912/954,4-957 1751,4- 1753,2/1846, 4-1848,21760,2- 1775,2/1855,2- 1870,2 1753,2-1760,2/18 48,2-1855,21775,2-1785/187 0,2-1880 894,2-901,6/939,2-946,6912-915/957-960 1710-1725/1805-18201749,8- 1751,4/1844, 8-1846,4 890-894,2/935-939,2906,2-909,4/951,2-954,4 1725- 1749,8/18 20-1844,8 Челябинская область 889,1-890/934,1-935894,2-899,6/939,2-944,6909,6-911/954,6-956 1740-1752,4/1835- 1847,41778,6- 1781,2/1873, 6-1876,2 1740- 1752,4/18 35-1847,41778,6-1781,2/18 73,6-1876,2 880,1-882,1/925,1-927,1887,9-888,9/932,9-933,9899,6-909,6/944,6-954,6 1710-1725/1805-1820 890-894,2/935-939,2 911-915/956-960 1725- 1740/182 0-18351752,4-1763,8/18 47,4-1858,81781,2-1785/187 6,2-1880 Ханты - Мансийский АО - Югра 888,3-890/933,3-935909,6-915/954,6-960 1760,4- 1775,2/1855, 4-1870,2 1740- 1755,2/18 35-1850,2 894,2-905/939,2-950 1710-1725/1805-1820 890-894,2/935-939,2 905-909,6/950-954,6 1725- 1740/182 0-1835 «Екатеринубрг – 2000» -1755,2-1760,4/1850,2-1855,41775,2-1785/1870,2-1880 Ямало - Ненецкий АО. 888,3-890/933,3-935901,6-905/946,6-950908,4-910/953,4-955 1770-1785/1865-1880 910-915/955-960 1740- 1755/183 5-1850 894,2-901,6/939,2-946,6 1710-1725/1805-1820 890-894,2/935-939,2 905-908,4/950-953,4 1725- 1740/182 0-1835 «Екатеринубрг – 2000» - 1725- 1740/1820-1835 Республика Алтай 880,1-890/925,1-935906,2-915/951,2-960 1740-1755/1835-1850 895-901,4/940-946,4 1770- 1785/186 5-1880 890-895/935-940 901,4-906,2/946,4-951,2 1725-1740/1820-1835 1710- 1725/180 5-18201755- 1770/185 0-1865 Республика Бурятия 906,8-915/951,8-960 1740-1755/1835-1850 1755,0-1768,6/18 50,0-1863,6;1769,6-1770,0/18 64,6-1865,0 880,1-890/925,1-935894,2-904,8/939,2-949,8 1710-1725/1805-1820 890-894,2/935-939,2904,8-906,8/949,8-951,8 1725- 1740/182 0-18351768,6-1769,6/18 63,6-1864,61770- 1785/186 5-1880 Республи ка Тыва 880,1-890/925,1-935906,2-915/951,2-960 1755-1769,8/1850- 1864,8 890-897/935-942 1710- 1725/180 5-1820 897-903,8/942-948,8 1725-1740/1820-1835 903,8-906,2/948,8-951,2 1740- 1755/183 5-18501769,8-1785/186 4,8-1880 Республика Хакасия 880,1-890/925,1-935902-904,2/947-949,2 910-915/955-960 1770-1785/1865-1880 895-900/940-945 1710- 1725/180 5-1820 890-895/935-940900-902/945-947 1725-1739,8/1820- 1834,8 904,2-910/949,2-955 1739,8-1770/183 4,8-1865 Алтайский край 880,1-888,1/925,1-933,1 889,3-894,2/934,3-939,2911,4-915/956,4-960 1740-1755/1835- 1850 894,2-902,8/939,2-947,8 1770- 1785/1865-1880 888,3-889,1/933,3-934,1902,8-911,4/947,8-956,4 1725-1740/1820-1835 1710- 1725 /180 5-18201755- 1770/185 0-1865 Красноярский край ( за исключением территории Таймырского Долгано- Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов) 880,1-888,1/925,1-933,1889,3-890/934,3-935905,2-906,4/950,2-951,4910,4-915/955,4-960 1770-1785/1865-1880 894,2-899,2/939,2-944,2 1729- 1741,2/18 24-1836,21767,8-1770/186 2,8-1865 888,3-889,1/933,3-934,1899,2-904,8/944,2-949,8 1710-1725/1805-1820 890-894,2/935-939,2904,8-905,2/949,8-950,2906,4-910,4/951,4-955,4 1725- 1729/182 0-18241741,2-1767,8/18 36,2-1862,8 Иркутска я область (за исключением территории Усть- Ордынского Бурятского округа) 901,4-907,8/946,4-952,8910-915/955-960 1740-1755/1835-1850 888,3-890/933,3-935 1710- 1725/180 5-1820 894,2-901,4/939,2-946,4 1755-1770/1850-1865 890-894,2/935-939,2907,8-910/952,8-955 1770- 1785/186 5-18801725- 1740/182 0-1835 Кемеровская область 904,8-910,4/949,8-955,4 1755-1770/1850-1865 894,2-899,2/939,2-944,2 1710- 1713,2/18 05-1808,21733- 1745,2/18 28-1840,2 899,2-904,8/944,2-949,8910,4-913,4/955,4-958,4 1770-1785/1865-1880 888,3-894,2/933,3-939,2913,4-915/958,4-960 1713,2-1733/180 8,2-18281745,2-1755/184 0,2-1850 Новосибирская область 890-894,2/935-939,2904,8-912,6/949,8-957,6913-914/958-959 1745-1760,2 /1840- 1855,2 894,2-899,4/939,2-944,4 1710 - 1724,8/18 05-1819,8 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935899,4-904,8/944,4-949,8912,6-913/957,6-958 914-915/959-960 1770-1785/1865-1880 1724,8-1745/181 9,8-18401760,2-1770/185 5,2-1865 Омская область 890-894,2/935-939,2905,2-906,6/950,2-951,6910,2-915/955,2-960 1726,2- 1727,8/1821, 2-1822,81770-1785/1865-1880 894,2-900,8/939,2-945,8 1727,8-1744/182 2,8-1839 880,1-881,9/925,1-926,9887,9-890/932,9-935900,8-905,2/945,8-950,2906,6-910,2/951,6-955,2 1710-1726,2/1805- 1821,2 1744- 1770/183 9-1865 Томская область 890-898,6/935-943,6903,6-904,6/948,6-949,6 1725-1739,8/1820- 1834,8 907,8-915/952,8-960 1710- 1725/180 5-1820 880,1-882,1/925,1-927,1887,9-890/932,9-935898,6-903,6/943,6-948,6904,6-907,8/949,6-952,8 1755-1769,8/1850- 1864,8 1739,8-1755/183 4,8-18501769,8-1785/186 4,8-1880 Забайкальский край (за исключением территории Агинского Бурятског о округа) 904,8-909/949,8-954910,2-911,2/955,2-956,2 1740-1746,8/1835- 1841,8 904-904,8/949-949,8912,8-915/957,8-960 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935894,2-904/939,2-949 1710-1724,8/1805- 1819,8 1739,8-1762,8/18 34,8-1857,81777,4-1785/187 2,4-1880 "Сибинтертелеком" ("дочка" МТС") - 890-894,2/935-939,2 909-910,2/954-955,2911,2-912,8/956,2-957,8 «Сибинтертелеком»(«дочка» МТС)- 1746,8-1755/184 1,8-1850 Агинский Бурятский округ Забайкальского края 904,8-909/949,8-954910,2-911,2/955,2-956,2 1740-1746,8/1835- 1841,8 904-904,8/949-949,8912,8-915/957,8-960 880,1-880,7/925,1-925,7888,1-890/933,1-935894,2-904/939,2-949 1710-1724,8/1805- 1819,8 1755- 1785/185 0-1880 "Сибинтертелеком" ("дочка" МТС) - 890-894,2/935-939,2 909-910,2/954-955,2911,2-912,8/956,2-957,8 «Сибинтертелеком»(«дочка» МТС)-1746,8-1755/184 1,8-1850 Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район Красноярского края 880,1-882,1/925,1-927,1887,9-890/932,9-935904,8-911/949,8-956 1770-1785/1865-1880 894,2-899,2/939,2-944,2 1725,2-1740/182 0,2-1835 899,2-904,8/944,2-949,8911-913/956-958 1755-1770/1850-1865 890-894,2/935-939,2 913-915/958-960 1710- 1725,2/18 05-1820,21740- 1755/183 5-1850 Усть- Ордынский Бурятский округ Иркутско й область 901,4-907,8/946,4-952,8 1740-1755/1835-1850 893,6-894,2/938,6-939,2910-915/955-960 1770- 1785/186 5-1880 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935894,2-901,4/939,2-946,4 1755-1770/1850-1865 890-893,6/935-938,6907,8-910/952,8-955 1710- 1740/180 5-1835 Эвенкийский муниципальный район Красноярского края 909,8-915/954,8-960 894,2-901,4/939,2-946,4 1710- 1725/180 5-1820 890-894,2/935-939,2901,4-902,4/946,4-947,4 1725-1739,8/1820- 1834,8 902,4-909,8/947,4-954,8 1739,8-1770/183 4,8-1865 Республика Саха (Якутия) 890-894,2/935-939,2904,8-908/949,8-953 910-915/955-960 1725-1735,2/1820-1830,21755-1767,2/1850- 1862,2 904-904,8/949-949,8 908-908,6/953-953,6 1737,8-1755 /183 2,8-1850 880,1-890/925,1-935894,2-904/939,2-949 1710-1725/1805- 18201735,2- 1737,8/1830, 2-1832,8 908,6-910/953,6-955 1767,2- 1785/186 2,2-1880 Приморский край 899,8-907,8/944,8-952,8911-915/956-960 1725-1740/1820-1835 890-894,2/935-939,2909,8-911/954,8-956 1710- 1725/180 5-1820 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935894,2-899,8/939,2-944,8907,8-909,8/952,8-954,8 1740-1755/1835-1850 «Акос»(«дочка» Tele2)- 1770-1785/1865-1880 Хабаровский край 890-894,2/935-939,2899,2-904,4/944,2-949,4905,2-907/950,2-952911,6-913,6/956,6-958,6 1710-1724,8/1805- 1819,81740-1755/1835-1850 1724,8-1740/181 9,8-1835 880,1-890/925,1-935894,2-899,2/939,2-944,2907-911,6/952-956,6913,6-915/958,6-960 1770- 1785/186 5-1880 Амурская область 890-894,2/935-939,2899,2-904,2/944,2-949,2906-908,4/951-953,4912,4-914,4/957,4-959,4 1729,6- 1746,4/1824, 6-1841,4; 1725,0- 1729,6/1820, 0-1824,61746,4- 1755,0/1841, 4-1850,0 904,2-906/949,2-951911,4-911,8/956,4-956,8 1755- 1770/185 0-1865 880,1-881,9/925,1-926,9887,9-890/932,9-935894,2-899,2/939,2-944,2908,4-911,4/953,4-956,4911,8-912,4/956,8-957,4914,4-915/959,4-960 1710-1725/1805-1820 1770- 1785/186 5-1880 Камчатский край (за исключением территории Корякского округа) 907,2-915/952,2-960 1740-1755/1835-1850 1755-1770/185 0-1865 880,1-890/925,1-935894,2-904/939,2-949 1725-1740/1820-1835 890-894,2/935-939,2904-907,2/949-952,2 1710-1725/180 5-18201710- 1725/180 5-1820 Магаданская область 899,8-908,2/944,8-953,2 1740-1755/1835-1850 1710- 1725/180 5-1820 880,1-890/925,1-935894,2-899,8/939,2-944,8908,2-913,2/953,2-958,2 1755-1770/1850-1865 890-894,2/935-939,2913,2-915/958,2-960 1725- 1740/182 0-18351770- 1785/186 5-1880 Сахалинская область 895,6-904/940,6-949 1725-1740/1820-1835 904-905/949-950 1740- 1755/183 5-1850 880,1-881,9/925,1-926,9 886,1-895,6/931,1-940,6 905-910/950-955 1710-1725/1805-1820 910-915/955-960 1755- 1785/185 0-1880 Еврейская АО 907,2-915/952,2-960 1740-1755/1835-1850 902,2-907,2/947,2-952,2 1725- 1740/182 0-1835 880,1-902,2/925,1-947,2 1755- 1785/185 0-1880 Корякский округ Камчатского края 907,2-915/952,2-960 904-905,2/949-950,2 1740- 1755/183 5-1850 880,1-890/925,1-935894,2-904/939,2-949 1725-1740/1820-1835 1755- 1785/185 0-1880 Чукотский АО 910-915/955-960 1740-1755/1835-1850 905,2-907,6/950,2-952,6 1725- 1740/182 0-1835 880,1-900,2/925,1-945,2 1710-1725/1805-1820 900,2-905,2/945,2-950,2907,6-910/952,6-955 1755- 1785/185 0-1880

Источник: CNews Analytics

Первоначально частоты для сотовой связи выделялись ГКРЧ в рамках частных решений – отдельно для каждого оператора. В 2012 г. комиссия приняла обобщенное решение для частот в диапазоне 1800 МГц. В 2014 г. обобщенное решение было принято и для частот в диапазоне 900 МГц. В 2016 г. оба этих решения были объединены в одно обобщенное решение ГКРЧ.

В 2009 г. ГКРЧ разрешила использовать диапазон 900 МГц для строительства сетей третьего поколения сотовой связи (3G) стандарта UMTS. В 2013 г. ГКРЧ разрешила использовать диапазон 1800 МГц для сетей четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE.

В 2014 г. ГКРЧ разрешила строить сети LTE и в диапазоне 900 МГц. Принцип, когда частоты, выданную под одну технологию, можно использовать и для другой технологии, называется технологической нейтральностью.

Почему для технологии EGSM следует вводить технейтральность

Если бы обобщенное решение ГКРЧ было принято и в отношении частот для EGSM, это не только бы облегчило работу регулирующих органов, но и ввело бы принцип технологической нейтральности на соответствующие частоты.

Следовательно, сотовые операторы смогли бы использовать имеющиеся у них смежные полосы частот для EGSM и для PGSM под строительство сетей LTE. В диапазоне 900 МГц сети LTE должны работать по технологии FDD (разделение приема и передачи по частотам), в связи с чем операторам необходимо иметь две парные полосы частот. Поэтому данный диапазон пока для сетей LTE в России практически не использовался.