Новые iPad Pro идут в продажу с погнутыми корпусами. Apple говорит, что это нормально

В Apple отмахнулись от проблем пользователей с изогнутыми корпусами планшетов iPad Pro 2018 года, назвав их «побочным эффектом» техпроцесса.

«Это не проблема, это особенность»

Компания Apple официально подтвердила, что ей известно о слегка изогнутых алюминиевых шасси некоторых планшетов iPad Pro модельного ряда 2018 года. В Apple назвали это «побочным эффектом» технологического процесса изготовления, который никоим образом не отразится на свойствах устройства и не окажет негативного воздействия на его производительность при практическом использовании по прошествии времени.

Иными словами, в Apple не признают изогнутость корпусов новых iPad Pro 2018 в качестве дефекта изделия, сообщил онлайн-портал The Verge со ссылкой на официальный комментарий представителей компании.

Официальное заявление компании стало ответом на участившиеся жалобы пользователей новых iPad Pro в соцсетях и на форуме портала MacRumors. В своих сообщениях пользователи планшетов iPad Pro 2018 отмечают кривизну металлического корпуса планшета или даже его изогнутость, возникшую без малейшего силового воздействия на устройство, без признаков неаккуратного обращения.

Планшет iPad Pro 2018 года выпуска

В Apple также подтвердили тот факт, что деформация корпуса планшетов может иметь место как у наиболее доступной базовой 11-дюймовой модели по цене от $799, так и у самой дорогой 12,9-дюймовой версии планшета с накопителем 1 ТБ и сотовым модемом LTE по цене $1899.

«Не баг, а фича»

Судя по характеру жалоб, некоторые пользователи планшетов iPad Pro 2018 уверены в том, что изгиб корпуса у iPad Pro появился постепенно – в результате обычного ежедневного использования или транспортировки устройства в рюкзаке. Некоторые пользователи, напротив, настаивают на том, что изначально получили свои планшеты iPad Pro искривленными «из коробки».

Пример деформации корпуса iPad Pro 2018

В официальном заявлении Apple поясняется, что небольшой изгиб корпуса может проявляться в процессе производства iPad Pro в результате механического взаимодействия одновременно остывающих металлических и пластиковых элементов корпуса планшета.

В заявлении Apple также уточняется, что взаимная усадка металлических и пластиковых компонентов в некоторых случаях может проявиться не сразу и повлиять на форму корпуса позже. По словам автора статьи в The Verge, искривление корпуса его 11-дюймового iPad Pro стало заметно по прошествии двух недель после покупки. После обращения с претензией в Apple предложили заменить устройство и показать дефектный планшет команде разработчиков. Однако после замены устройства на новый 11-дюймовый iPad Pro в фирменном магазине компании в Бруклине автор заметил изгиб алюминиевого шасси планшета сразу же после открытия упаковочной коробки.

Еще один изогнутый iPad Pro 2018

Особую тревогу деформация корпуса вызывает у пользователей iPad Pro 2018 со встроенным модулем LTE, поскольку в ряде случаев изгиб корпуса расположен непосредственно на тонкой пластиковой полоске, которой разделены две алюминиевые стороны планшета – именно здесь располагается антенна сотового модуля.

В официальном заявлении Apple нет никаких специфических упоминаний о том, что обнаруженный дефект ограничен моделями iPad Pro с сотовыми модулями, однако некоторые пользователи моделей с Wi-Fi также отметили искривление корпусов новых планшетов.

Даже если механический дефект корпуса является лишь косметическим и никак не влияет на работоспособность устройства, многие пользователи высказывают свое негодование в том плане, что репутация Apple всегда базировалась на лучшей в индустрии точности изготовления, высоком качестве финальной отделки и безупречном внешнем виде гаджетов.

Выгнутый корпус iPad Pro 2018 на ровной поверхности

Всем, кого раздражает дефект корпуса планшета, предлагается без каких-либо проблем вернуть iPad Pro или обменять его на другой в фирменном магазине Apple Store или у авторизованного дилера в течение 14 дней со дня покупки. Тем не менее, пока нет полной ясности, каким образом будет осуществляться обмен в рамках этих правил. Так, в интернете уже есть ряд сообщений о том, что сотрудники магазинов настаивают на факте случайного повреждения и замене по гарантии AppleCare+ (с частичным вычетом стоимости).

Как заявили в Apple, в настоящее время в компании наблюдают средний ожидаемый уровень возвратов планшетов iPad Pro 2018 года выпуска. Несмотря на то, что достаточно большой по площади 11-дюймовый iPad Pro весит почти полкилограмма, в Сети еще не было сообщений о том, что устройство вышло из строя по причине изгиба корпуса, отмечают в The Verge. В Apple также наставивают, что опасения по поводу жесткости шасси iPad Pro не имеют оснований и в компании полностью уверены в надежности устройства.

Предыдущие случаи проблем с гаджетами Apple

Летом 2016 г. в смартфонах iPhone 6 и iPhone 6 Plus обнаружилась проблема с работой сенсорного экрана, который либо плохо распознавал касания, либо вовсе этого не делал.

Как выяснилось, причиной проблемы стало изменение дизайна печатной платы смартфона, на которой, помимо прочей электроники, размещен контроллер сенсорного экрана. После неизбежных в процессе эксплуатации ударов устройства, микрочип контроллера смещался с дальнейшим ухудшением контакта с печатной платой. В iPhone 6s и 6s Plus компания перенесла контроллер сенсорного экрана с главной печатной платы в сам дисплей.

Позже к проблемам шестого поколения iPhone добавились проблемы с низкой прочностью корпуса iPhone 6 Plus, из-за чего он деформировался после того, как пользователь разместил его в заднем кармане брюк и немного посидел на нем.

Деформация недостаточно прочного корпуса iPhone 6 Plus

В те дни интернет пестрел снимками деформированных аппаратов. В итоге Apple пришлось усилить шасси смартфонов. До этого в октябре 2013 г. появлялись сообщения об аналогичной деформации модели iPhone 5s.