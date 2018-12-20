OnePlus выпускает нового «убийцу флагманов» с суперкамерой

Компания OnePlus работает над новым флагманским смартфоном OnePlus 7, выпуск которого запланирован на май 2019 г. Предварительный дизайн устройства уже рассекречен, и он весьма оригинален.

Совершенно новый дизайн

Смартфон OnePlus 7, одно из самых ожидаемых устройств 2019 г., попало в кадр неизвестному фотографу, запечатлевшему его в офисе компании OnePlus. Потенциального «убийцу флагманов» (Flagship Killer), как называла свои смартфоны сама OnePlus по причине их сравнительно низкой стоимости, можно увидеть на экране для презентаций и в руках исполнительного директора компании Пита Лау (Pete Lau). Снимком поделился индийский пользователь Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) в своем Twitter, сообщает портал NDTV.

С точки зрения внешности за последние несколько лет это совершенно новый для OnePlus смартфон – он не похож ни на OnePlus 6 и 6Т 2018 г., ни на OnePlus 5 и 5Т, вышедшие в 2017 г. Небольшое сходство есть с моделью OnePlus One образца 2014 г., но все-таки больше всего новый «убийца флагманов» напоминает модель Nokia Lumia 1020 – устройство 2013 г. на базе платформы Windows Phone 8. Смартфон почти шестилетней давности уже тогда обладал 41-мегапиксельным сенсором, ксеноновой вспышкой и объективом Zeiss с 6 элементами и оптической стабилизацией.

Сходство с камерофоном Nokia заметно по дизайну основной камеры OnePlus 7, занимающей немало место на тыльной панели корпуса и выделяющейся черным цветом окантовки. Лицевая сторона смартфона при этом лишь частично открыта для глаз, и доступный ракурс не позволяет разглядеть то, как расположена фронтальная камера – в каплевидном вырезе а-ля OnePlus 6T или же в небольшом круглом отверстии прямо в экране – тренде, заданном Huawei и Samsung.

Программно-аппаратные возможности

В связи с тем, что до анонса OnePlus 7 остается еще значительное количество времени, его технические характеристики пока не раскрываются. Единственное исключение – это центральный процессор: смартфон соберут на базе новейшего Qualcomm Snapdragon 855, восьмиядерного чипа с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G). Прочие спецификации, как и финальный вариант дизайна, станут известны ближе ко дню проведения презентации.

Первое появление флагмана OnePlus 7 на публике

Но, если с характеристиками все более-менее ясно, поскольку OnePlus 7 не будет слишком уж сильно отличаться от своих основных конкурентов в лице Xiaomi Mi 9 и Samsung Galaxy S10, то вопрос розничной стоимости пока остается открытым. Первые три смартфона этого производителя (OnePlus One, 2 и 3) официально назывались производителем «убийцами флагманов», что отражалось в их заметно более низкой стоимости по сравнению с «одноклассниками». Для примера, OnePlus 2 на момент выхода летом 2015 г. стоил $400, а в мае 2016 г., за месяц до релиза OnePlus 3, подешевел до $260. В то же время Apple iPhone 6S в минимальной комплектации с 16 ГБ постоянной памяти, вышедший осенью 2015 г, стоил $650, а Samsung Galaxy S6 того же 2015 г. на момент старта продаж оценивался и вовсе в немалые $850. Стоимость грядущих смартфонов Samsung линейки Galaxy S10, к слову, уже известна, а цена остальных флагманов 2019 г. – вопрос пока открытый.

Nokia Lumia 1020 образца 2013 г. - прообраз OnePlus 7

Разрыв в стоимости современных OnePlus 6T, Samsung S9 и iPhone XS тоже весьма ощутимый: $550, $720 и $1000 соответственно за самые доступные комплектации. Свои актуальные модели OnePlus уже не называет «убийцами флагманов», чему есть объяснение. С одной стороны, OnePlus 6T существенно дешевле новинок Samsung и Apple, но, с другой стороны, у китайской компании Xiaomi есть еще более доступные решения с очень похожими возможностями: Mi 8 за $420 и Pocophone F1 за $300.

Или все же не OnePlus7?

Смартфон, с которого все началось - OnePlus One, вышедший в 2014 г.

Пока анонс OnePlus 7 не состоялся, существует вероятность того, что на снимке запечатлен именно он, даже несмотря на присутствие в кадре Пита Лау. OnePlus сейчас ведет разработку своего первого смартфона с модулем 5G.

Тем не менее, Пит Лау ранее подтверждал, что гаджет не станет прямым потомком OnePlus 6T и получит свой оригинальный дизайн, передовую на момент выхода электронную начинку и высокую стоимость. Его анонс ожидается весной 2019 г., без уточнения даты или хотя бы месяца. Итого, компания, фактически, параллельно работает над двумя разными смартфонами, и на вопрос, какой из них запечатлен на фотографии, определенного ответа пока нет.