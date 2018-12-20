Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля
21 февраля 2019 г. CNews проведет в Москве конференцию «Искусственный интеллект 2019»
Понятие искусственного интеллекта зародилось еще в 70-х годах прошлого века как общее название компьютерных алгоритмов, способных производить действия, доступные до этого лишь человеку: распознавать образы и звуки, анализировать и принимать решения и так далее. Одним из направлений развития систем искусственного интеллекта стало машинное обучение – наделение компьютера возможностью самосовершенствования в процессе выполнения определенной функции.
Искусственный интеллект и машинное обучение могут применяться в самых разных сферах. Это обработка текстовой информации – распознавание, автоматический перевод, редактирование и даже понимание т.д. Это работа с образами – распознавание документов, предметов, их анализ, извлечение информации и т.д. Это распознавание и понимание речи, обработка и анализ информации, выдача экспертных рекомендаций. И, конечно, робототехника – создание андроидов, готовых взять на себя функции, которые до этого выполнял человек.
Новая волна интереса к искусственному интеллекту возникла недавно – около 5 лет назад на фоне активно развивающейся цифровизации и появления реальной возможности использовать такие технологии для повышения прибыльности бизнеса. Сегодня среди самых популярных кейсов в этой области – чат-боты и голосовые помощники, системы распознавания и извлечения информации из самых разных источников, системы, автоматизирующие выполнение рутинных операций, а также постепенно завоевывающие рынок беспилотные автомобили.
- Что входит в понятие искусственного интеллекта?
- Какое влияние он уже оказывает на деятельность человека?
- Какие технологии уже нашли себе применение?
- Какова их эффективность?
- Какие технологии будут наиболее активно развиваться в ближайшие годы?
- Какие отрасли могут сделать огромный скачок в развитии благодаря искусственному интеллекту?
- В каких направлениях роботы смогут полностью заменить человека?
- Можно ли полностью доверять искусственному интеллекту?
- Есть ли предел машинному обучению?
- Какие кейсы с использованием ИИ уже успешно работают?
- Какие новые сферы применения ИИ могут появиться в будущем?
- Существует ли риск «восстания машин»?
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Искусственный интеллект 2019».
Докладчики и участники:
Сергей Черкасов, руководитель Департамента директ-маркетинга блока почтового бизнеса ФГУП «Почта России»;
Ильдар Бикташев, руководитель отдела по развитию каналов сбора данных и Центрального хранилища данных почтовых адресов Департамента директ-маркетинга Блока почтового бизнеса, ФГУП «Почта России»;
Юрий Сирота, руководитель департамента Искусственного интеллекта и анализа данных, «Уралсиб»;
Анджей Аршавский, директор, анализ данных и математическое моделирование, НЛМК;
Ярослав Шуваев, руководитель направления развития перспективных продуктов «Ак Барс цифровые технологии»;
Михаил Комстачев, директор департамента эксплуатации и ИТ сервиса, Росбанк;
Александр Гогленков, директор по стратегии – начальник управления, управление стратегических проектов, Ингосстрах;
Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;
Кирилл Алифанов, директор по информационным технологиям, «Уралкалий»;
Андрей Кравченко, директор по цифровой трансформации ДИТ, «Банк ВТБ»;
Антон Мясин, управляющий директор, Газпромбанк;
Михаил Потапкин, ИТ директор, MSD;
Денис Яфясов, директор по сопровождению информационных систем, «Страховой дом ВСК»;
Олег Чевкота, начальник отдела ИТ, «Мосэнерго»;
Олеся Смирнова, начальник управления, СК «Росгосстрах»;
Николай Хмелевский, начальник Управления ИТ, «Газпромнефть Бизнес-сервис».
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.