Хитроумный хакер обчистил кредитки клиентов с помощью устрашающего самодельного агрегата

Мошенник самостоятельно изготовил хитроумный агрегат, с помощью которого менял голос до неузнаваемости, и выдавал себя за банковских работников. Когда-то тот же человек был знаменитым музыкальным промоутером сделал лондонскую клубную субкультуру круглосуточной

Простые атаки со сложным устройством

53-летний британец Тони Малдауни-Колстон (Tony Muldowney Colston) был приговорен судом к 20 месяцам тюрьмы за несколько случаев банковского мошенничества с использованием технических средств.

Средство, получившее название «Полуавтоматическая телефонная машина для проведения социальной инженерии в отношении банков» (Semi-automatic Social Engineering Bank Telephone Machine) выглядит несколько загадочно.

Угрожающего вида агрегат, поначалу вызывающий ассоциации со взрывными устройствами, на деле помогал Малдауни-Колстон изменять свой голос до неузнаваемости и выдавать себя за банковских служащих, в том числе женского пола.

В остальном атаки были очень простыми в исполнении: он звонил клиентам банков и выведывал у них ключевые данные, необходимые для доступа к банковским счетам. По данным следствия, он смог заработать таким образом около $500 тыс.

Самодельный аппарат для изменения голоса использовался для обмана клиентов банков

«Эту атаку даже сложно назвать высокотехнологичной, хотя агрегат выглядит как “безумное изобретение”, — говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SECConsultServices. — Доступные данные не позволяют судить, чем он был лучше программных средств для изменения голоса, но, вероятно, у мошенника-изобретателя были свои соображения на этот счет. В остальном это вполне обычный пример, насколько эффективной остается социальная инженерия».

От Понтия к Пилату

Дело в отношении мошенника было возбуждено еще в январе 2018 г. 13 июня его арестовали. При обыске обнаружились 32 кредитные карты и таблица, содержавшая имена, адреса, ссылки на аккаунты электронной почты и телефонные номера членов закрытого клуба в Лондоне. По-видимому, они и стали жертвами мошенника.

В октябре он признал вину по всем 11 пунктам обвинения, а 12 декабря был приговорен почти к двум годам тюремного заключения.

Это уже далеко не первый раз, когда Тони Малдауни-Колстон попадает в поле зрения полиции. Его лишь недавно выпустили из тюрьмы, куда он попал за аналогичное преступление: вместе с группой хакеров он похитил банковские карты 24 тысяч клиентов банка Barclays и вытянул с его счетов около 1,3 млн фунтов. Как видно, на свободе он не засиделся.

Бывшая знаменитость

В конце 1980-х он под именем Тони Колстон-Хэйтера (Tony Colston-Hayter) - организовывал в Лондоне крупномасштабные рейвы, войдя тем самым в историю как один из самых успешных промоутеров танцевальной музыки, при непосредственном участии которого клубная культура Лондона стала круглосуточной.

Однако его успех длился недолго: после того, как пошли новости о смертях рейверов от передозировки "экстази", подпольные танцевальные мероприятия стали поводом для "моральной паники" в СМИ и "излюбленной" мишенью для полицейских рейдов.

Тем не менее, Колстон-Хэйтера ещё долгие годы после этого называли «королём эйсид-хауса».

