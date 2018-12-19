Экспортеры ИТ-услуг добились от властей налоговых льгот

Компании, занятые экспортом ИТ-услуг, добились от властей, чтобы им, также как и экспортерам товаров, возвращался НДС на расходы, понесенные на территории России. Минфин уже подготовил и разместил для общественного обсуждения соответствующий законопроект.

Законопроект Минфина

Минфин подготовил и опубликовал для общественного обсуждения законопроект, который поставит экспортеров ИТ-услуг в одинаковое положение с экспортерами товаров с точки зрения обложения их расходов НДС. В настоящий момент компаниям, оказывающим ИТ-услуги зарубежным клиентам — например, по разработке ПО — не возвращают НДС, которым были обложены их расходы на территории России.

В тоже время, производителям товаров возвращается НДС на расходы в России, когда их товары уходят на экспорт. В случае принятия законопроекта поставщики ИТ-услуг также будут получать НДС обратно в случае экспорта услуги.

Законопроект носит название «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования механизма обложения налогом на добавленную стоимость операций в целях развития цифровой экономики в России». Текст законопроекта можно найти на портале regulation.gov.ru, общественное обсуждение продлится до 11 января 2019 г.

Следует отметить, что экспортеры ИТ-услуг сами выступили инициаторами изменений в законодательстве, подав соответствующее предложение в Российский экспортный центр. Предложение было внесено в рамках Национального проекта поддержки экспорта. Опрошенные Экспертным центром электронного государства представители отрасли полагают, что принятие закона поспособствует росту конкурентоспособности российских компаний и увеличению объемов экспорта.

Пояснения авторов

Как поясняют в сопроводительных документах авторы законопроекта, он позволит применять налоговый вычет сумм НДС, предъявляемых налогоплательщику при приобретении товаров, работ, услуг или имущественных прав, если они используются для оказания отдельных электронных услуг, а также услуг по разработке ПО, его адаптации и модификации, если местом реализации товаров не признается территория России.

Минфин подготовил законопроект о налоговых льготах для экспортеров ИТ-услуг

В настоящий момент применять налоговый вычет сумм НДС по отношению к этим товарам, работам и услугам невозможно, поясняют авторы проекта. Решить эту проблему можно только путем внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс, утверждают они.

На кого распространяются новые правила

Согласно тексту законопроекта, под новые правила подпадает реализация исключительных прав на «изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау)», а также прав на лицензирование перечисленных результатов интеллектуальной деятельности.

Также под новые нормы подпадает оказание услуг по разработке ПО, его адаптации и модификации, и доступу к нему. Под представлением доступа к ПО понимается размещение этого ПО правообладателем на собственным или арендованном оборудовании и обеспечение возможности использовать это ПО через интернет без передачи серверной части.