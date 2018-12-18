Lenovo выпустила первый в мире смартфон с оперативной памятью 12 ГБ

Lenovo представила Lenovo Z5 Pro GT, ставший первым в мире смартфоном с 12 ГБ оперативной памяти. Также это первый в мире смартфон на базе процессора Snapdragon 855. Производитель уверяет, что на устройстве можно открыть 50 приложений одновременно.

Представлен Lenovo Z5 Pro GT

Компания Lenovo представила смартфон Lenovo Z5 Pro GT, который сумел стать уникальным сразу в двух отношениях. Во-первых, это первый в мире смартфон с оперативной памятью объемом 12 ГБ, во-вторых — первая модель, аппаратной основой для которой послужил процессор Snapdragon 855. В ряде СМИ новинка фигурирует под названием Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition.

Смартфон выполнен в форм-факторе слайдера — экран сдвигается вниз, открывая селфи-камеру. По характеристикам устройство напоминает представленный ранее Lenovo Z5 Pro, за исключением памяти и процессора. Предзаказы на новинку откроются 15 января, старт продаж намечен на 24 января.

Профильные СМИ отмечают, что цены на Lenovo Z5 Pro GT нельзя назвать чрезмерными или неоправданно завышенными. В конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти модель стоит $391. 8 ГБ и 128 ГБ соответственно обойдутся покупателю в $434. За $492 можно получить 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а за $635 — 12 ГБ и 512 ГБ соответственно.

Технические характеристики

Lenovo Z5 Pro GT получил экран Super AMOLED с диагональю 6,39 дюйма, соотношением сторон 19,5:9 и спрятанным под ним сканером отпечатка пальцев. Разрешение дисплея составляет 2340 х 1080 пикселей (формат Full HD+), он занимает 95,06% поверхности передней панели. Рамки по бокам имеют ширину 2,07 мм.

Lenovo Z5 Pro GT стал первым в мире смартфоном с оперативной памятью 12 ГБ

Как было сказано выше, аппаратной основой для устройства стал 8-ядерный Snapdragon 855, выполненный по техпроцессу 7 нм. В процессоре использованы ядра Kryo 485. Одно ядро работает с тактовой частотой до 2,84 ГГц, еще три — до 2,42 ГГц, и оставшиеся четыре — до 1,8 ГГц. За графику отвечает графический процессор Adreno 640.

Новинка представлена в конфигурациях с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной при 128 ГБ постоянной памяти, есть также вариации с 8 ГБ и 256 ГБ, а также с 12 ГБ и 512 ГБ соответственно. Производитель утверждает, что 12 ГБ оперативной памяти позволяют открыть 50 приложений одновременно.

Выдвижная селфи-камера состоит из объектива с разрешением 16 МП и светосилой F/2,2, есть дополнительная линза на 8 МП для распознавания лица. Основная линза Sony IMX519 тыловой камеры получила разрешение 16 МП, вспомогательный сенсор Sony IMX576 — 24 МП, оба имеют светосилу F/1,8. В случае, если съемка производится при плохом освещении, объективы комбинируют четыре пикселя в один.

Смартфон поддерживает две SIM-карты. Емкость аккумулятора составляет 3350 мАч, поддерживается быстрая зарядка. Устройство работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с интерфейсом ZUI 10. Передача данных возможна с помощью модема 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C и NFC. Поддержка стандарта 5G отсутствует.

Дизайн корпуса примечателен отделкой из углеродного волокна под стеклянным покрытием. Распределение красного и черного цветов по бокам профильные СМИ сравнивают с обычным оформлением спортивных машин. Габариты новинки составляют 155,12 мм × 73,04 мм × 9,3 мм при весе 210 г.