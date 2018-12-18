Крымских абонентов лишают сотовой связи из-за долгов перед Huawei и ZTE? Расследование

Сотовые абоненты «Крымтелеком» и «Севмобайла» в последние месяцы испытывают проблемы со связью. Как выяснил CNews, проблема может быть связана с действиями поставщиков телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE. Крымские операторы неофициально используют их оборудование и якобы не оплатили вовремя лицензии.

Сбои в работе «Крымтелекома» и «Севмобайла»

Сотовая сеть телекоммуникационного оператора «Крымтелеком» с начала декабря 2018 г. работает с перебоями. Как говорится в сообщении оператора, это связано с работами по модернизации сети. Двумя месяцами ранее, в октябре, сбой 2018 г. наблюдался в работе 3G-сети сотового оператора «Севтелекомсвязь» (торговая марка «Севмобайл»).

Республика Крым и город Севастополь - разные субъекты федерации, находящиеся на полуострове Крым. После воссоединения Крыма и России в в 2014 г., власти этих субъектов создали собственных операторов фиксированной связи - «Крымтелеком» и «Севастополь-Телеком» соответственно.

Услуги сотовой связи «Крымтелеком» оказывает самостоятельно. «Севастополь-Телеком» для этой цели создал совместное предприятие - «Севмобайл». «Севастополь-Телеком» владеет 49% долей в «Севмобайл», оставшиеся 51% принадлежат московскому системному интегратору «ИТ-Прогресс», входящему в холдинг «Прогресс».

«Крымтелеком» и «Севмобайл» используют национализированное оборудование украинских телекоммуникационынх компаний: «Укртелекома», крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи, и сотового оператора «Киевстар», вместе с российским «Вымпелкомом» входящего в группу Veon.

Проблемы крымских абонентов со связью

могут быть вызваны действиями Huawei и ZTE, которым операторы не проплатили лицензии

Сеть «Киевстара» в Крыму работала в стандарте GSM на оборудовании шведской Ericsson. Продолжать сотрудничество с крымскими операторами Ericsson не стал. Тем не менее, и «Крымтелеком», и «Севмобайл» не только продолжили работу в стандарте GSM, но и запустили сети стандарта UMTS (третье поколение сотовой связи, 3G). На рынке сразу появились подозрения, что с крымскими операторами сотрудничают китайские поставщики оборудования.

Как Huawei обнулил лицензию «Севмобайла»

Сбой в сети «Севмобайл» был вызван действиями поставщика телекоммуникационного оборудования - китайской Huawei, сообщил CNews источник на телекоммуникационном рынке. Якобы Huawei из-за задолженности оператора на один день обнулил действие его лицензии на ПО.

Об этом же пишут в группе «Мобильная связь в Крыму», размещенной в социальной сети «Вконтакте». Утверждается, что СТС обратился к своим «высоким покровителям в Москве», чтобы Huawei возобновил действие лицензии.

Сотрудник СТС на условиях анонимности пояснил CNews, что лицензия от Huawei не была приостановлена: она изначально была временной, и срок ее действия закончился. Источник в правительстве Севастополя добавляет, что ситуацию удалось разрешить благодаря личным договоренностям гендиректора «Севастополь-Телеком» Ростислава Громова с Huawei.

В то же время официального подтверждения данной версии получить не удалось. Пресс-служба Huawei не ответила на запрос CNews относительно ситуации с «Севмобайлом». Технический директор «Севмобайл» Владимир Ткаченко заявил, что ему вообще не известно о каких-либо сбоях в работе его сети.

Ростислав Громов говорит, что сбой в работе сети СТС был, но он не был связан с Huawei. «У нас - ни у «Севмобайла», ни у «Севастополь-Телекома» - вообще никаких взаимоотношений с Huawei нет, - уверяет Громов. - Покажите мне хоть один документ, где бы говорилось о наших взаимоотношениях с Huawei. Не будьте желтым изданием и не распространяйте слухи».

У «Крымтелекома» скопилась задолженность перед ZTE

Собеседник CNews в правительстве Севастополя говорит, что ситуация в «Крымтелекоме» схожа с ситуацией в «Севмобайле», только, в отличие от севастопольского оператора, «Крымтелеком» пока не смог разрешить данную проблему.

В группе «Мобильная связь в Крыму» уточняют, что проблемы «Крымтелекома» связаны с взаимоотношениями с другим китайским производителем оборудования - ZTE. Утверждается, что ZTE либо обнулил лицензию на оборудование из-за неоплаты, либо подошел к концу срок ожидания оплаты за поставленное в лизинг оборудование.

Источник в правительстве одной из постсоветских непризнанных республик также знает, что у «Крымтелекома» есть задолженность перед ZTE. В результате абоненты оператора испытывают проблемы с дозовном и USSD-запросами, длительное время не работает мобильный интернет, а некоторые SIM-карты вовсе не регистрируются в сети.

Официальной информации о сотрудничестве «Крымтелекома» с ZTE . «Крымтелеком» изначально был госпредприятием, которое прошло акционирование с целью дальнейшей приватизации. В описи имущества «Крымтелекома» присутствует только GSM-оборудование Ericsson. Как резюмируют в группе «Мобильная связь в Крыму», сейчас сотовая сеть «Крымтелекома» работает только на GSM-сети Ericsson, доставшей от «Киевстара», и испытывает огромные проблемы.

«Крымтелеком» и пресс-служба Министерства связи и информации Республики Крым не смогли ответить на запросы CNews по данной ситуации. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский от комментариев отказался. Представитель российского офиса ZTE ограничился заявлением, что Крым не входит в зону интересов корпорации.

Кто виноват: крымские операторы или китайские поставщики

Участники рынки делают разные выводы из крымских событий. Источник CNews на российском телекоммуникационном рынке говорит, что ситуация в Крыму показала уязвимость отечественных операторов связи перед иностранными поставщиками оборудования.

Собеседник издания в правительстве одной из непризнанных постсоветских республик, наоборот, считает, что крымские операторы сами виноваты в появившихся у них проблемах. «Они четыре года не платили за лицензии на оборудование и думали, что так может продолжаться бесконечно», - говорит источник CNews.