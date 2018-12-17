В России прошли «крупнейшие в истории» выборы через блокчейн

В Саратовской области прошли выборы на 40 тыс. избирателей с использованием блокчейн-платформы для голосования Polys. Организаторы утверждают, что по количеству участников это самые масштабные в истории выборы, проведенные через блокчейн. Явка составила 38%.

«Крупнейшие в истории» блокчейн-выборы

В России состоялись выборы в Молодежный парламент при Саратовской областной думе, при проведении которых была задействована система онлайн-голосований Polys, основанная на блокчейне. Поскольку в выборах участвовало более 40 тыс. граждан, организаторы называют их «крупнейшим в истории» онлайн-голосованием с применением блокчейна. Проект Polys развивается в рамках бизнес-инкубатора «Лаборатории Касперского».

Для выборов было оборудовано 110 избирательных участков, где можно было проголосовать с помощью подключенных к Polys аппаратов. Кроме того, осуществить свое волеизъявление пользователи могли с личных мобильных устройств.

Голосование проводилось более чем в 45 избирательных округах одновременно. Средняя явка на выборах достигла 36%, то есть реально проголосовало 14932 человека из 40 тыс. Избирательная процедура заняла семь часов, включая время, необходимое для обработки результатов. Они были оглашены сразу после подсчета голосов.

Как поясняет руководитель проекта Polys Роман Алешкин, преимущество Polys заключается в том, что благодаря блокчейну исключаются накрутка голосов и подделка результатов выборов. Кроме того, голоса избирателей шифруются, за счет чего невозможно узнать, кто за кого голосовал — эту информацию не сможет получить ни организатор голосования, ни хакер.

Председатель молодежной избирательной комиссии Саратовской области Виктория Беликова отмечает, что Polys сделал избирательный процесс более привлекательным для молодежи. Помимо собственно выборов, организаторы голосования провели среди избирателей опрос на тему, хотят ли они в будущем увидеть блокчейн-формат на выборах различного уровня. 83% участников ответили утвердительно.

Как работает Polys

Polys — это распределенная система, то есть результаты и другие данные о голосовании хранятся не на одном сервере, а на всех устройствах, подключенных к сети. Если в избирательном процессе допускается нарушение, об этом становится известно всем проголосовавшим. Для обработки голосов Polys использует умные контракты Ethereum.

В России состоялось крупнейшее в истории онлайн-голосование через блокчейн

Polys может применяться в некоммерческих организациях, учебных заведениях и компаниях, которые хотят узнать мнение своих сотрудников из офисов в разных городах. Исходный код платформы был выложен для ознакомления на ресурс GitHub. Кроме того на сайте polys.me любой пользователь интернета может бесплатно провести собственное электронное голосование.

Организатору голосования на выбор предлагаются три способа авторизации участников. Голосующие могут получить защищенные ссылки на указанные ими электронные ящики или же проголосовать на любом устройстве с помощью уникального кода, сгенерированного платформой. Для открытого голосования используются специальные ссылки или QR-коды — проголосовать может каждый, кто их увидит.

Что касается дизайна интерфейса и индивидуальных настроек авторизации, то здесь «Лаборатория» обещает модифицировать Polys под конкретного заказчика. Возможна также интеграция платформы с другими сервисами. Авторство проекта принадлежит бизнес-инкубатору «Лаборатории» — подразделению, которое работает со стартапами и инновациями, как своими, так и чужими.

Что такое Ethereum и блокчейн

Ethereum — это открытая платформа, позволяющая использовать блокчейн вместо традиционной юридической процедуры при проведении денежных и других операций. Идею платформы сформулировал в 2013 г. канадский программист российского происхождения Виталик Бутерин, основатель журнала Bitcoin Magazine. В июле 2015 г. платформа начала работу.

У платформы есть своя криптовалюта — Ether. Авторы проекта позиционируют ее не только как собственно валюту, а как средство для фиксирования сделок с помощью так называемых умных контрактов. В таком контракте оговариваются условия сделки, и он записывается в блокчейн, что делает безопасным заключение сделки с непроверенным партнером.

Блокчейн («цепочка блоков») — это технология, лежащая в основе криптовалюты Bitcoin. Она представляет собой аналог публичной книги приходно-расходных операций. Когда пользователь системы решает совершить транзакцию, он объявляет об этом всем участникам системы, и данные о его транзакции записываются в блок. Когда блок достигает определенных размеров, он записывается в конец цепочки блоков.

Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, копии которой имеются во множестве компьютеров пользователей всего мира, что делает ее взлом непосильной задачей. Транзакции записываются в блок с использованием цифровых подписей участников сделки. Чтобы встроить блок в цепочку, применяется идентификатор, рассчитываемый в ходе сложных математических операций.