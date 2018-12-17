На российские рабочие станции будут предустанавливать российскую ОС

Компьютеры «Таволга Терминал», созданные на базе процессоров «Байкал-Т», будут поставляться заказчикам с предустановленным дистрибутивом ОС «Альт», который был разработан специально для этих устройств. Клиенты смогут сразу развернуть рабочее место с ОС и комплектом офисных программ.

Российским компьютерам — российскую ОС

На российские компьютеры «Таволга терминал» будет предустанавливаться отечественная ОС «Альт рабочая станция», и уже в таком виде устройства будут поставляться заказчикам. Соответствующее соглашение было подписано компаниями «Базальт СПО» и «Т-платформы». Таким образом, клиент сразу сможет приступить к работе на ПК, оперативно развернув готовое рабочее место.

Для «Таволга терминал» в «Базальт СПО» был разработан специальный дистрибутив ОС «Альт». В состав дистрибутива входят собственно ОС и набор офисного ПО, включающий в себя редакторы текста, таблиц, презентаций, графики и видео, а также средства для сканирования документов, веб-браузер, почтовое приложение и т. д. Напомним, в конце 2017 г. для «Таволга терминал» был адаптирован пакет офисных приложений «Мой офис».

Директор по развитию «Т-платформы» Светлана Легостаева отмечает, что интерес клиентов к решениям компании, выполненным на базе отечественных процессоров, растет, а круг разработчиков, которые создают для них ПО, расширяется.

Гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов сообщил, что его компания продолжит в дальнейшем развивать ОС для устройств, созданных на основе процессоров «Байкал-Т», к которым относится «Таволга терминал». Также планируется создать ОС для устройств на базе «Байкал-М».

Что такое «Таволга терминал»

В феврале 2016 г. CNews писал, что «Т-платформы» заменили в своем защищенном моноблоке для госорганов процессоры Intel на отечественные «Байкал-Т1», выпустив новую модель «Таволга терминал», которая стала для «Байкалов» первым массовым пользовательским устройством на их основе. Устройство может быть использовано в качестве рабочей станции под управлением ОС Linux Debian 8, а также как «тонкий клиент» в терминальном режиме.

На российские компьютеры «Таволга Терминал» будет предустанавливаться отечественная ОС «Альт рабочая станция»

В первом варианте компьютер может оснащаться любыми совместимыми с Linux прикладными программами, такими как пакет офисных приложений LibreOffice, браузер Firefox и др. Во втором — возможно обеспечение удаленного доступа к любым приложениям через веб-браузер или с использованием протоколов удаленного рабочего стола, таких как RDP или VNC. Точный набор прикладного ПО зависит от запросов заказчика.

Устройство с встроенным экраном с диагональю 21,5 дюйма, разрешением Full HD и матрицей IPS, может подключаться как к стандартной сети Gigabit Ethernet, построенной по технологии 1000BASE-T, так и к оптоволоконной сети.

Напомним, процессор «Байкал-Т1» был разработан российской компанией «Байкал электроникс». В ходе разработки была использована архитектура MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), которая реализует концепцию RISC — то есть, предназначена для процессоров с сокращенным набором команд.

ОС для российских процессоров

В конце 2017 г. компания «Базальт СПО» запустила линейку ОС, способных работать с отечественными процессорами разных архитектур. К преимуществам продукта разработчики относят то, что инфраструктура разработки позволяет для каждого процессора собрать программный код, который отдает команды процессору сразу на его языке. В частности, на процессоре «Эльбрус» ОС «Альт» работает в «нативном» режиме — без эмуляции команд архитектуры x86. Как поясняют в «Базальт СПО», это позволяет существенно повысить производительность, при выполнении некоторых задач — «до сотен процентов».

Другим преимуществом является то, что в состав ОС «Альт» входят свободные компоненты, аналогичные службам каталогов Microsoft Active Directory и средствам организации совместной работы Microsoft Exchange, таким как Samba DC/Free IPA и SoGo. Это способствует упрощению миграции на отечественное ПО, отмечают разработчики.

Линейка ОС «Альт» основывается на российском репозитории «Сизиф», который развивается и контролируется лицами из России, без иностранного влияния. «Сизиф» позволяет создавать, модернизировать и осуществлять поддержку ОС. Его зарубежными аналогами являются Debian, Red Hat и SUSE. Поскольку «Сизиф» независим от других репозиториев, ОС «Альт» должны избежать проблем с непрерывностью жизненного цикла, которые возникают, например, при нестыковке во времени выхода новых версий и внесения в них последних изменений.