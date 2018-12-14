В России создали ПО для «уберизации» автомоек, применяемое в BP, Total и Shell

Петербургская компания First Line Software разработала ПО для «уберизации» работы бесконтактных автомоек. Проект выполнен по заказу голландской Car-Wash-Marketing.

First Line Software создала ПО для бесконтактных автомоек

Петербургская компания First Line Software (FLS) разработала ПО для «уберизации» работы бесконтактных автомоек с помощью алгоритмов визуального распознавания, расказали CNews в компании. Разработка осуществлялась по заказу голладской компании Car-Wash-Marketing (CWM). Стоимость разработки составляет 160-200 тыс. евро.

Программа работает на базе технологии распознавания автомобильных номеров. Камеры-считыватели устанавливаются перед боксами городских автомоек. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Non-Stop CarWash, привязать к нему банковскую карту и зарегистрировать номерной знак автомобиля.

Активировать и оплачивать мойку со смартфона. Для мытья автомобиля можно не выходить из машины и даже не открывать окно.

Что приложение Non-Stop CarWash дает пользователю

Когда автомобиль подъедзжает к боксу, камера распознает его номер, и система автоматически запускает мойку. У CWM есть тарифный план с фиксированной ценой в месяц, который предполагает безлимитное количество моек в рамках абонентской платы.

Разработанное в Питере ПО для «уберизации» бесконтактных автомоек создано по заказу голландской Car-Wash-Marketing, работающей с BP, Total и Shell

Через личный кабинет пользователи могут просматривать информацию с детализацией по ценам, акциям, скидкам, прокладывать маршруты с учетом расположения станций, видеть, сколько дней прошло с последней мойки. Оплата осуществляется также через приложение, на базе защищенной платформы для финансовых транзакций CarWash Wallet.

Что новая платформа дает бизнесу

Как утверждают создатели приложения, владельцев бизнеса платформа избавляет от бумажного делопроизводства. Менеджмент получает отчеты о трафике, загруженности моек и поведении потребителей, а также систему лояльности, позволяющую наладить персональное взаимодействие, информировать о специальных предложениях. Платформа находится в облаке и доступна с любых устройств.

Сейчас к платформе Non-Stop CarWash подключено около 100 автомоек. С платформой сотрудничают компании BP, Total и Shell. Каждая автомойка, зарегистрированная в системе, на текущий момент обладает активной базой, насчитывающей 2-3 тыс. подписчиков. ежедневно через приложение услугами автомоек пользуются 6-7 тыс. автомобилей.

В компании Car-Wash-Marketing сообщили, что опыт по созданию платформы с двумя компаниями-разработчиками оказался неудачным. Но сотрудничество с FLS оказалось успешным благодаря «интерактивному agile-подходу и широкому диапазону технологических экспертиз».

«Наша платформа не только упрощает доступ к услуге бесконтактной мойки, обеспечивает прозрачность и управляемость бизнеса, но и меняет рынок, - заявил основатель стартапа Car-Wash-Marketing Берни Осборн (Berny Osborne). - Также как появление Uber многократно увеличило количество поездок на такси, решения Car-Wash-Marketing стимулируют рост числа использования станций бесконтактной мойки, делая процесс увлекательным за счет простоты использования и элементов геймификации, интегрированных в программы лояльности».

Какие еще зарубежные проекты реализовала First Line Software

Компания First Line Software имеет богатый опыт разработок для зарубежных заказчиков. В числе прочего компания принимала участие в разработке телемедицинского приложения Yapili по оказанию медицинских онлайн-консультаций жителям Африканских стран, прототипа системы мониторинга социальных медиа в рамках сотрудничества с центром инноваций Университета Лейдена, ПО для линейки часов швейцарской What Watch, геотрекера iTraq и мобильного приложения для создания винтажных фотографий Timera.