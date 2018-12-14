Гендиректор ASUS ушел в отставку

Джерри Шен, проработавший в ASUSTeK 25 лет, займется новым бизнесом в направлении искусственного интеллекта и интернета вещей.

Смена власти

В тайваньской корпорации ASUSTeK наметились кадровые перестановки: ее покинул генеральный директор Джерри Шен (Jerry Shen). Шен занимал эту должность в течение 11 лет, передает портал Engadget, и именно он дал толчок развитию и распространению нетбуков (миниатюрных ноутбуков). создав в 2006 г. самый первый нетбук серии Eee PC.

Уход Джерри Шена никак не связан с его способностями к управлению столь крупной корпорацией: напротив, за 10 лет он добился немалых успехов, сообщает пресс-служба ASUSTeK. Замену Шену уже нашли, но теперь руководить компанией будут сразу два человека.

В 2019 г. (точная дата пока не сообщается) на пост гендиректоров ASUS заступят Сянь-Юэ Сю (S.Y. Hsu) и Самсон Ху (Samson Hu). Сянь-Юэ Сю сейчас занимает пост главы ПК-подразделения ASUSTeK, а Самсон Ху отвечает за сервисное и гарантийное обслуживание продукции ASUSTeK по всему миру. Как сообщается, совет директоров ASUS уже одобрил смену руководства.

Джерри Шен с планшетным компьютером и смартфоном ASUS в руках

Всему виной смартфоны

Глобальные кадровые перестановки в ASUSTeK напрямую связаны с грядущей масштабной реструктуризацией бизнеса корпорации, направленной, в том числе, на минимизацию и компенсации убытков от ее подразделения по производству смартфонов, сообщает Digitimes. По мнению аналитиков издания, именно неудачи мобильного подразделения приведут к серьезному снижению прибыли – остальные подразделения продемонстрируют существенный рост. В частности, спрос на одни только игровые ноутбуки ASUS семейства Republic of Gamers (ROG) в годовом исчислении вырастет на 20%.

С продажами обычных ноутбуков у ASUS все хорошо: к примеру, согласно статистике исследовательской компании Gartner, по результатам третьего квартала 2018 г. она заняла шестое место по объемам продаж с долей рынка в размере 6%. Впереди нее, в порядке увеличения доли рынка, лишь Acer, Apple, Dell, HP и Lenovo.

Глобальный рынок ноутбуков по результатам третьего квартала 2018 г.

Полный отказ от выпуска смартфонов в планы компании пока не входит, однако направление развития этого бизнеса она все же сместит. Упор будет сделан на флагманские и игровые модели с современной и мощной электронной начинкой. Ставка на геймерские модели смартфонов делается потому, что на этом рынке пока не так много игроков: соответствующие устройства предлагают лишь Xiaomi, Razer, ZTE и сама ASUS.

Добавим, что одним из вариантов развития мобильного бизнеса ASUS была покупка тайваньской компании HTC. Руководство ASUS в 2015 г. проявляло интерес к наработкам и активам HTC, но сама HTC опровергла все слухи о продаже компании.

Всего на реорганизацию и покрытие убытков ASUS потратит в пределах $202,5 млн, пишет Digitimes.

Джерри Шен не бросит ASUSTeK

Покинув пост гендиректора ASUSTeK, Джерри Шен, проработавший в компании в общей сложности 25 лет, не станет разрывать отношения с ней и не уйдет к ее конкурентам. Вместо этого он возглавит совершенно новую компанию, основанную не без участия самой ASUSTeK – ее доля в новом проекте составит 30%. Компания будет работать в перспективном, по мнению руководства ASUSTeK направлении AIoT (AI + IoT, искусственный интеллект и интернет вещей). Компания планирует в течение ближайших трех лет стать лидером в этом сегменте. В развитие нового дела ASUSTeK инвестирует около $324 млн.

История ASUSTeK

Компания ASUSTeK основана в Тайване в 1989 г. Штаб-квартира базируется в Тайбэе. По итогам 2017 г. штат компании насчитывал более 17 000 человек, а чистый доход составил $528 млн при выручке $392,8 млрд.

ASUSTeK занимается производством компьютеров, ноутбуков, смартфонов, планшетных компьютеров, мониторов, внешних носителей данных и сетевого оборудования. Помимо этого, ее логотип можно встретить и на компьютерных комплектующих – материнских платах и видеокартах, в том числе и игровых (серии ROG, Strix).

У ASUSTeK есть известная в России дочерняя компания ASRock, основанная в 2002 г. и выпускающая материнские платы для домашних и индустриальных компьютеров, а также для серверов.

Мобильный бизнес ASUSTeK открыла в 2003 г., представив свой первый сотовый телефон J100. Сейчас компания производит смартфоны на базе Android в двух линейках: ZenFone для массового потребителя и ROG для мобильных игроков.

Первый игровой смартфон от ASUS

Серия ROG пока представлена одной моделью ROG Phone, отличающейся в первую очередь богатым набором аксессуаров для гейминга, оригинальным дизайном и особой системой охлаждения GameCool, в основе которой лежит испарительная камера. Смартфон был представлен в июне 2018 г., и сейчас ASUS работает над вторым его поколением.