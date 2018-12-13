Скончалась дочь русских эмигрантов, создавшая первый в мире текстовый процессор

Скончалась Эвелин Березин, которая изобрела первую в мире систему бронирования билетов и первый текстовый процессор. Разработанный ею аппарат Data Secretary позволял редактировать и форматировать текст, благодаря чему снял огромную нагрузку с американских секретарей, до этого работавших на пишущих машинках.

Скончалась Эвелин Березин

В США в возрасте 93 лет ушла из жизни Эвелин Березин (Evelyn Berezin) — создательница первой в мире системы бронирования билетов и первого текстового процессора. Издание Quartz называет ее одной из самых важных фигур в истории технологий, о которой тем не менее никто не слышал.

Березин родилась в 1925 г. в Бронксе, районе Нью-Йорка, в семье иммигрантов из России еврейского происхождения. Получив в 1945 г. степень по физике в Нью-Йоркском университете, Березин заинтересовалась зарождавшимися на тот момент компьютерными технологиями. Ее коньком стало создание компьютерных сетей специального назначения. В 1962 г., работая в компании Teleregister, она создала автоматизированную систему бронирования билетов для United Airlines — первую в своем роде.

Текстовый процессор

Несколько лет спустя в связи с гендерными ограничениями, характерными для 1960-х, Березин некоторое время не могла найти работу, поэтому решила основать собственную компанию. Так в 1969 г. на свет появился стартап Redactron. Он и занялся созданием первого в мире текстового процессора.

Через два года стартап выпустил на рынок устройство Data Secretary, автоматизировавшее создание документов в офисах. Компактностью прибор напоминал маленький холодильник, издавал шум, у него не было экрана, в качестве клавиатуры и принтера использовалась пишущая машинка IBM Selectric. Головка принтера была размером с мяч для гольфа. Data Secretary был создан на базе 13 полупроводниковых чипов, некоторые из которых Березин разработала самостоятельно.

Скончалась разработчица Эвелин Березин

Тем не менее, Data Secretary дал возможность удалять, копировать, редактировать и форматировать фрагменты текста, что очень упростило работу секретарей, которых на тот момент в США было 6% от всей рабочей силы, пишет New York Times. Впоследствии у аппарата появился экран для отображения текста и отдельный принтер, увеличились кэш и скорость, уменьшились консоли и т. д.

Redactron продала юридическим фирмам и различным корпорациям 10 тыс. таких аппаратов по цене $8 тыс. каждый. Однако в 1976 г. Березин была вынуждена продать бизнес, так как конкурирующая IBM наводнила рынок аналогичными устройствами, такими как Osborne, Wang, Tandy и Kaypro.

Женщина в технологической отрасли

«Очень немногие женщины идут в сферу высоких технологий, потому что она их пугает, но они, вероятно, встретили бы здесь меньшее сопротивление при устройстве на работу, чем во многих других областях. Я проработала в этой отрасли почти 20 лет и чувствую, что способна работать лучше, чем 99% людей, которых я здесь видела», — заявила Березин New York Times в 1975 г.

Известно, что когда Березин, еще до основания собственного стартапа, пыталась в 1960 г. устроиться на Нью-Йоркскую биржу, ей отказали. Менеджер по рекрутингу извиняющимся тоном пояснил, что на этой работе ей придется периодически бывать на «полу» биржевой ямы среди трейдеров, а выражения, которые там используются, «не для женских ушей».

Эвелин Березин известна как создатель первого в мире текстового процессора

Отметим, что на отделение физики в Нью-Йоркский университет девушка также решилась поступать не сразу, несмотря на горячее желание. Физика считалась в те времена неподходящим занятием для женщины, поэтому сначала в 1941 г. Березин поступила на экономический факультет, и только позднее смогла получить стипендию на изучение физических наук.

«Мисс Березин, серьезная женщина с тихим голосом, тем не менее, временами говорит как системный инженер (которым она является), менеджер по продажам (которым она является) и изобретатель изощренного продукта (которым она является). Очевидно, что это женщина, которая стоит на высоком уровне в сфере, где представители ее пола все еще являются редкостью на любом уровне», — писал журналист New York Times Леонард Слоан (Leonard Sloane) в 1972 г.

В дальнейшем Березин, автор девяти патентов в сфере технологий, выступала членом правления нескольких компаний, а также научным сотрудником Музея компьютерной истории. В 2011 г. была включена в Зал славы женщин в технике.

«Почему эта женщина не знаменита? Без мисс Березин не было бы ни Билла Гейтса, ни Стива Джобса, ни интернета, ни текстовых процессоров, ни электронных таблиц; ничего, что хоть отдаленно сближает бизнес с XXI веком», — писал британский писатель и предприниматель Гвин Хедли (Gwyn Headley) в 2010 г.