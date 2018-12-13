Скончалась дочь русских эмигрантов, создавшая первый в мире текстовый процессор
Скончалась Эвелин Березин, которая изобрела первую в мире систему бронирования билетов и первый текстовый процессор. Разработанный ею аппарат Data Secretary позволял редактировать и форматировать текст, благодаря чему снял огромную нагрузку с американских секретарей, до этого работавших на пишущих машинках.
Скончалась Эвелин Березин
В США в возрасте 93 лет ушла из жизни Эвелин Березин (Evelyn Berezin) — создательница первой в мире системы бронирования билетов и первого текстового процессора. Издание Quartz называет ее одной из самых важных фигур в истории технологий, о которой тем не менее никто не слышал.
Березин родилась в 1925 г. в Бронксе, районе Нью-Йорка, в семье иммигрантов из России еврейского происхождения. Получив в 1945 г. степень по физике в Нью-Йоркском университете, Березин заинтересовалась зарождавшимися на тот момент компьютерными технологиями. Ее коньком стало создание компьютерных сетей специального назначения. В 1962 г., работая в компании Teleregister, она создала автоматизированную систему бронирования билетов для United Airlines — первую в своем роде.
Текстовый процессор
Несколько лет спустя в связи с гендерными ограничениями, характерными для 1960-х, Березин некоторое время не могла найти работу, поэтому решила основать собственную компанию. Так в 1969 г. на свет появился стартап Redactron. Он и занялся созданием первого в мире текстового процессора.
Через два года стартап выпустил на рынок устройство Data Secretary, автоматизировавшее создание документов в офисах. Компактностью прибор напоминал маленький холодильник, издавал шум, у него не было экрана, в качестве клавиатуры и принтера использовалась пишущая машинка IBM Selectric. Головка принтера была размером с мяч для гольфа. Data Secretary был создан на базе 13 полупроводниковых чипов, некоторые из которых Березин разработала самостоятельно.
Тем не менее, Data Secretary дал возможность удалять, копировать, редактировать и форматировать фрагменты текста, что очень упростило работу секретарей, которых на тот момент в США было 6% от всей рабочей силы, пишет New York Times. Впоследствии у аппарата появился экран для отображения текста и отдельный принтер, увеличились кэш и скорость, уменьшились консоли и т. д.
Redactron продала юридическим фирмам и различным корпорациям 10 тыс. таких аппаратов по цене $8 тыс. каждый. Однако в 1976 г. Березин была вынуждена продать бизнес, так как конкурирующая IBM наводнила рынок аналогичными устройствами, такими как Osborne, Wang, Tandy и Kaypro.
Женщина в технологической отрасли
«Очень немногие женщины идут в сферу высоких технологий, потому что она их пугает, но они, вероятно, встретили бы здесь меньшее сопротивление при устройстве на работу, чем во многих других областях. Я проработала в этой отрасли почти 20 лет и чувствую, что способна работать лучше, чем 99% людей, которых я здесь видела», — заявила Березин New York Times в 1975 г.
Известно, что когда Березин, еще до основания собственного стартапа, пыталась в 1960 г. устроиться на Нью-Йоркскую биржу, ей отказали. Менеджер по рекрутингу извиняющимся тоном пояснил, что на этой работе ей придется периодически бывать на «полу» биржевой ямы среди трейдеров, а выражения, которые там используются, «не для женских ушей».
Отметим, что на отделение физики в Нью-Йоркский университет девушка также решилась поступать не сразу, несмотря на горячее желание. Физика считалась в те времена неподходящим занятием для женщины, поэтому сначала в 1941 г. Березин поступила на экономический факультет, и только позднее смогла получить стипендию на изучение физических наук.
«Мисс Березин, серьезная женщина с тихим голосом, тем не менее, временами говорит как системный инженер (которым она является), менеджер по продажам (которым она является) и изобретатель изощренного продукта (которым она является). Очевидно, что это женщина, которая стоит на высоком уровне в сфере, где представители ее пола все еще являются редкостью на любом уровне», — писал журналист New York Times Леонард Слоан (Leonard Sloane) в 1972 г.
В дальнейшем Березин, автор девяти патентов в сфере технологий, выступала членом правления нескольких компаний, а также научным сотрудником Музея компьютерной истории. В 2011 г. была включена в Зал славы женщин в технике.
«Почему эта женщина не знаменита? Без мисс Березин не было бы ни Билла Гейтса, ни Стива Джобса, ни интернета, ни текстовых процессоров, ни электронных таблиц; ничего, что хоть отдаленно сближает бизнес с XXI веком», — писал британский писатель и предприниматель Гвин Хедли (Gwyn Headley) в 2010 г.