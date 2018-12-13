Новый флагман Samsung Galaxy 10+ оказался дороже iPhone XS Max. Опрос

Неоднозначная ценовая политика

Рассекречена предварительная стоимость смартфонов Samsung линейки Galaxy S10, новых флагманов корейского вендора образца 2019 г. Топовый представитель серии рискует стать самым дорогим смартфоном 2019 г., ориентированным на массового потребителя – даже Apple iPhone XS Max окажется дешевле в сравнении с ним, сообщает портал Gizmodo. Цена Samsung Galaxy S10 Plus будет достигать $1765 против $1450 за самую дорогую версию флагмана Apple.

Состав линейки и рекомендуемая стоимость

Серия Samsung Galaxy S10, в отличие от поколений S8 и S9, будет состоять не из двух, а из трех моделей с различиями в первую очередь в диагонали экранов. Младшим представителем линейки станет S10 Lite – безрамочный моноблок с экраном Infinity на базе матрицы Super AMOLED с диагональю 5,8 дюйма. Это прямой потомок нынешнего флагмана S9.

В базовой версии Samsung Galaxy S10 Lite объем встроенной памяти составит 128 ГБ. За смартфон в такой комплектации попросят $845.

Следом за S10 Lite идет обычный Galaxy S10, заменитель модели S9+. Экран здесь увеличен до 6,1 дюйма по диагонали, и версия со 128 ГБ памяти обойдется покупателю в $1010. Смартфон также выйдет в комплектации с памятью на 512 ГБ по цене $1260.

Предполагаемый дизайн смартфонов Samsung Galaxy S10

Замыкает линейку моноблок Galaxy S10 Plus, наделенный экраном с диагональю 6,4 дюйма. Его цена – $1135 за 128 ГБ, $1385 за 512 ГБ и невероятные $1765 за встроенную память объемом 1 ТБ (терабайт). Для сравнения, смартфон Apple iPhone XS Max с 512 ГБ постоянной памяти оценен в США в $1450, а младшая модель на 64 ГБ обойдется в $1100. У iPhone XS Max экран смартфона располагает диагональю 6,5 дюйма.

Примечательно, что все цены указаны за модели без поддержки сотовых сетей пятого поколения (5G): оснащенные соответствующими модемами смартфоны поступят в продажу немного позже официального релиза и будут стоить еще дороже.

Заметим, что ежегодный рост стоимости новых смартфонов Apple привел к резкому снижению спроса на них. К примеру, в III квартале 2018 г. компания продала около 46,9 млн телефонов, всего на 589 тыс. больше, чем годом ранее. Для лидера рынка прирост ничтожный, и Apple это прекрасно понимает: начиная с IV квартала 2018 г. она больше не будет публиковать статистику продаж, чтобы не расстраивать инвесторов.

Интерес к iPhone 2018 модельного года оказался еще слабее: продажи просели настолько, что Apple пришлось срочно сократить производство моделей XR, XS и XS Max и вернуть на конвейер прошлогодний iPhone X.

Даты анонса и старта продаж

Вопреки ранее доступной информации, Samsung не станет проводить анонс Galaxy S10 на выставке CES 2019 в январе в Лас-Вегасе (США). На MWC 2019 в последних числах февраля смартфоны тоже не появятся – их представят немного раньше, 20 февраля 2019 г. в рамках отдельного мероприятия Samsung Unpacked.

Со дня анонса до момента релиза пройдет сравнительно немного времени: первые партии S10 поступят в магазины 8 марта 2019 г., но пока не сообщается, в каких именно странах. Сроки прибытия новых корейских флагманов в Россию пока не установлены, равно как и рекомендуемая их стоимость на российском рынке.

Особенности аппаратной части и прошивки

В моделях Galaxy S10 Samsung сделает ставку на полностью безрамочный экран Infinity нового поколения, но при этом не станет экспериментировать с выдвижными камерами, как это сделала Xiaomi в своем актуальном флагмане Mi Mix 3, представленном в октябре 2018 г. Новые S10 получат классический моноблочный форм-фактор, а фронтальную фотокамеру Samsung интегрирует прямо в дисплей – в нем будет заранее подготовлено отверстие круглой формы. Соответствующий опыт у Samsung уже есть – несколько дней назад она представила первый такой смартфон Galaxy A8s, готовящийся к поступлению в продажу в январе 2019 г.

Но, если у S10 и S10 Lite будет лишь один вырез под селфи-камеру, то в S10 Plus их количество удвоится. Кроме того, в старшей модификации ожидается присутствие основной камеры, состоящей из четырех модулей: в S10 их будет три, а параметры камеры в S10 Lite пока не раскрываются.

В плане программного обеспечения смартфоны смогут порадовать новой графической оболочкой One UI, представленной в октябре 2018 г. и пришедшей на смену интерфейсу Experience UI, применяющемуся в смартфонах серии S9. Новая оболочка, по заверениям Samsung, будет потреблять меньше ресурсов и работать стабильнее и быстрее. One UI установят поверх мобильной ОC Google Android 9 Pie.

Основу смартфонов серии Galaxy S10 составят два процессора – это представленный в декабре 2018 г. Snapdragon 855 за авторством американской компании Qualcomm и Exynos 9820 – продукт собственной разработки Samsung. Первый производится по нормам 7-нанометрового техпроцесса, а второй задействует 8-нанометровую технологию.

Наличие того или иного процесса в смартфоне будет определено регионом его распространения: как показала практика, в Россию Samsung завозит модификации на Exynos.

Конкуренты Galaxy S10

В 2019 г. флагманские смартфоны со схожей с S10 аппаратной начинкой предложат многие крупные производители, в первую очередь китайские. В начале весны Xiaomi анонсирует новый Mi 9 с процессором Qualcomm Snapdragon 855, в мае OnePlus выпустит новый OP7 на том же чипе, а компания Huawei выведет на рынок новых представителей P-серии с 7-нанометровым процессором Kirin 980 собственной разработки. Вопрос лишь в стоимости всех этих устройств. Для сравнения, модели Huawei P20, Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6 на старте продаж стоили от $650, $420 и $530 соответственно, тогда как Samsung Galaxy S9 в базовой версии оценивался в $720.