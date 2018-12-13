Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 2019 года

14 февраля 2019 г. в Москве CNews проводит конференцию «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху».

Согласно прогнозам Gartner, в 2018 г. мировой рынок ИКТ вырастет на 3,5%, в то время как его облачный сегмент – на 21%. Аналитики ожидают, что такая картина сохранится как минимум до 2020 г.

На сегодняшний день использование облачных технологий фактически превратилось в стандарт организации ИТ-инфраструктуры компаний всех отраслей и масштабов. Российский рынок IaaS растет на 65-75% в год и фактически вытеснил из ЦОДов такую еще недавно популярную услугу как colocation. Существенно медленнее, но тем не менее быстрее ИТ-рынка в целом, развивается и SaaS – темпы роста этого сегмента находятся на уровне 15%. Постепенно развиваются и другие облачные сервисы, такие как PaaS и т.д.

В России работает достаточно много опытных поставщиков облачных решений. Бурное развитие технологии привело к тому, что в конце 2018 г. аналитики объявили о грядущем дефиците мощностей в дата-центрах Москвы.

Все более зрелыми становятся и заказчики облачных сервисов. Сегодня они все чаще используют их не просто для размещения уже имеющейся инфраструктуры, но и для развития новых направлений, таких как аналитика больших данных, предиктивная аналитика, интернет вещей и машинное обучение. В ближайшие годы это приведет к дальнейшему роста спроса на облачные сервисы.

Как развивался мировой облачный рынок в 2018 г.?

Какие основные события произошли на российском облачном рынке?

Как меняются требования заказчиков?

Какие сервисы предлагают им облачные провайдеры?

Какова роль государства в развитии облачного рынка?

Каковы перспективы развития IaaS, SaaS и PaaS?

Появится ли в России собственный Amazon?

Как выбрать поставщика облачных услуг?

Каким будет российский облачный рынок в 2019 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.