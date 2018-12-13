Запущены курсы по разработке приложений для отечественной мобильной ОС

На базе Академии информационных систем будут проводиться учебные курсы по разработке приложений для отечественной мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS RUS. Это новый, но не единственный подобный проект. «Открытая мобильная платформа» уже организовала и поддерживает несколько программ по обучению и повышению квалификации специалистов, которые участвуют в формировании экосистемы российской мобильной ОС.

На что нацелен новый курс

Академия информационных систем (АИС) и компания «Открытая мобильная платформа» заключили соглашение о проведении учебных курсов по разработке приложений для Sailfish Mobile OS RUS. Они направлены на подготовку квалифицированных разработчиков, обладающих навыками создания комплексных бизнес-приложений для доверенной отечественной мобильной операционной системы и удовлетворяющих требованиям корпоративных заказчиков.

«Sailfish Mobile OS RUS основана на принципах сотрудничества и партнёрства. Совместно с нашими технологическими партнёрами мы активно развиваем экосистему приложений и считаем, что это имеет первостепенное значение. От разработчиков корпоративного ПО требуются высокие профессиональные навыки и специализированные знания, – рассказал Павел Эйгес, генеральный директор «Открытая мобильная платформа». – Сотрудничество с Академией информационных систем, обладающей большим опытом в качественном обучении технических специалистов, позволит нашим партнерам оперативно нарастить компетенции в разработке ПО для Sailfish Mobile OS RUS, а нашим заказчикам – быстрее и эффективнее проводить цифровую трансформацию, используя доверенные мобильные решения на базе Sailfish Mobile OS RUS».

Начиная с 1996 г. на базе Академии информационных систем прошли обучение свыше 12 тыс. слушателей

Как заявляется, в ходе курса будут рассматриваться инструменты разработки, принципы проектирования и реализации интерфейса пользователя, доступные системные API. Программа обучения ориентирована на три дня интенсивных занятий, включая предоставление необходимых теоретических знаний и практическую работу. Слушатели, успешно прошедшие итоговое тестирование, получат официальный сертификат разработчика ПО для Sailfish Mobile OS RUS и удостоверение о повышении квалификации АИС.

«Важнейшей составляющей для любой компании является высококвалифицированные, грамотные специалисты, реагирующие на малейшие изменения, связанные с постоянным технологическим прогрессом. Примером таких изменений является запрос корпораций на появление доверенных мобильных операционных систем, обеспечивающих безопасную работу с бизнес-данными. Для этого компания «Открытая мобильная платформа» предоставляет отечественные решения на основе Sailfish Mobile OS RUS, тем самым создавая спрос на профильных разработчиков. Мы планируем его удовлетворить, используя свой опыт организации учебных программ, – отметил Юрий Малинин, директор Академии информационных систем. – После запуска курса для разработчиков ПО, возможно появление других направлений обучения по Sailfish Mobile OS RUS, нацеленных на более полное раскрытие возможностей инновационной российской ОС и продуктов на её основе с высоким классом защищенности».

Академия информационных систем (АИС) – профессиональный учебный центр подготовки и переподготовки руководителей и специалистов в области информационных технологий, информационной безопасности и бизнеса в России. Создана в 1996 г. За это время по курсам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки АИС прошли обучение свыше 12 тыс. слушателей.

На базе учебного центра ведется подготовка по программам, согласованным с ФУМО по ИБ, ФСТЭК России, ФСБ России, Банком России, Минэнерго, рядом отраслевых организаций и союзов работодателей РФ.

Где еще ведется обучение

Компания «Открытая мобильная платформа», разработчик доверенной отечественной мобильной операционной системы, уже организовала и поддерживает ряд проектов, направленных на обучение и повышение квалификации специалистов, которые участвуют в формировании экосистемы Sailfish Mobile OS RUS.

На платформе корпоративного обучения Unicraft подготовлен онлайн-курс для повышения квалификации разработчиков. Он направлен на изучение основных технологий, применяемых при создании приложений: от использования инструментов разработки до реализации системных служб.

Схожий, но более фундаментальный курс по созданию приложений для мобильных устройств, сформирован на базе профильных вузов. Его основная цель – подготовка студентов, способных принять участие как в исследовательских, так и в индустриальных проектах ОМП и её партнёров. Обучение по этому курсу уже проходит в вузах нескольких регионов России: ПетрГУ, ОмскГУ, СибАДИ, ННГУ, МФТИ, ЯрГУ, Университет Иннополис.