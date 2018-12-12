Рынку ноутбуков обещан крах в начале 2019 года

Тайваньские контрактные производители бьют тревогу: нехватка чипов Intel и торговая война между Китаем и США могут еще ускорить падение рынка ноутбуков в первом полугодии 2019. В плюсе останется разве что сектор игровых машин.

Дефицит чипов и подвешенные торговые отношения

Тайваньские контрактные производители (ODM), выпускающие ноутбуки для многих мировых брендов, с большим пессимизмом комментируют перспективы своего бизнеса в первой половине 2019 года.

Большинство производителей опасается значительного дальнейшего сокращения объемов заказов, сообщил тайваньский деловой портал The Digitimes по ссылкой на собственные индустриальные источники, пожелавшие остаться анонимными.

Источники называют две ключевые причины, по которым рынок ноутбуков будет сокращаться в ближайшее полугодие. Прежде всего, основной причиной является продолжающийся дефицит процессоров производства Intel.

Второй ключевой причиной источники называют ряд неопределенностей для бизнеса, создаваемых непрекращающейся торговой войной между США и Китаем.

Дефицит становится хроническим

В июне 2018 г. CNews сообщал о том, что несоблюдение графика поставок процессоров Intel нового поколения еще летом привело к срыву анонсов ряда новых моделей ноутбуков от компаний HP, Dell, Lenovo, Acer и Asus, ранее запланированных на второе полугодие 2018 г. Кроме того, ситуация с задержками поставок новых процессоров Intel побудила ряд компаний еще летом пересмотреть свои производственные планы на 2018 г. в сторону сокращения заказов, что по цепочке отразилось на всех смежных предприятиях по выпуску комплектующих.

Процессоры Intel с нормами 10 нм появятся не раньше 2019 года

Спустя полгода ситуация с дефицитом новых чипов Intel продолжает оставаться удручающей. Большинство тайваньских ODM испытывают сокращение заказов с начала ноября. По данным источников The Digitimes, в первом квартале 2019 года многие ожидают еще большего – до двузначных процентных чисел, последовательного сокращения поставок по сравнению с объемами годом ранее – именно по причине недостаточных объемов поставок подходящих моделей процессоров.

В дополнение, в наступающем году продажи бытовой и компьютерной техники в сезон Лунного нового года («китайский новый год», в 2019 г. выпадает на 5 февраля), скорее всего, покажут сокращение по сравнению с результатами 2018 года: по мнению источников The Digitimes, виной тому – более слабые нежели ожидалось ранее показатели китайской экономики.

На коне – только геймерский сектор

Единственный, кто не подвержен влиянию неблагоприятных для других сегментов рынка ноутбуков факторов – это сектор мощных портативных ПК для геймеров, отмечают источники. Процессоры, применяемые в таких ноутбуках, поставляются на рынок в достаточных количествах, и недостатка в них в обозримом будущем не предвидится.

Еще одним существенным фактором, который придаст рынку игровых ноутбуков дополнительный импульс, является анонс нового поколения мобильных графических процессоров RTX20 компании Nvidia, который ожидается в начале января 2019 г. в рамках международной выставки CES 2019 в Лас Вегасе.

Ожидаемая линейка новой мобильной графики Nvidia RTX20

По данным источников, Nvidia сможет начать официальные продажи нового поколения дискретных графических ускорителей для ноутбуков (RTX 2070 Mobility, RTX 2070 Max-Q Mobility, RTX 2060 Ti Mobility, RTX 2060 Mobility, RTX 2050 Ti Mobility и RTX 2050 Mobility) уже к концу января, что станет поводом для выпуска обновленных линеек игровых моделей и подстегнет продажи в этом секторе в первом полугодии 2019 г.

Пока что доходы падают

Большинство тайваньских ODM сообщили о снижении доходов за ноябрь по сравнению с предыдущим месяцем. Только Quanta Computer смогла обеспечить последовательный рост продаж на 7,38%. При этом ноябрьская выручка Quanta составила 110,82 млрд новых тайваньских долларов ($3,59 млрд), или 17,01% прироста год к году.

Месячный объем поставок компании в штучном выражении составил 3,2 млн ноутбуков, оставшись на уровне предыдущего месяца. Индустриальные источники связывают увеличение выручки Quanta с увеличением поставок новых ноутбуков MacBook Air и умных часов Watch компании Apple.

Компания Compal Electronics рапортовала о ноябрьской выручке в размере 95,45 млрд новых тайваньских долларов ($309,7 млн), что меньше на 3,74% чем месяцем ранее и на 1,65% год к году. В штучном выражении компания поставила 3,4 млн ноутбуков, что немного больше, чем 3,3 млн в октябре.

Выручка Wistron за ноябрь составила 77,01 млрд новых тайваньских долларов ($249,9 млн), что на 15,95% больше чем месяцем ранее, однако на 13,58% меньше в годовом исчислении. Снижение выручки Wistron в ноябре, по данным источников, с большой вероятностью связано со снижением объемов заказов на новые iPhone.

Выручка Inventec в ноябре составила 40,86 млрд новых тайваньских долларов ($132,6 млн), снизившись на 11,57% в месячном исчислении и на 9,28% в годовом исчислении. Поставки ноутбуков компании за месяц немного снизились с октября до 1,6 млн штук. По прогнозу компании, выручка за четвертый квартал 2018 года снизится на 5%.

Причины дефицита процессоров Intel

Впервые процессоры Intel Core восьмого поколения были анонсированы в 2017 г. Изначально были представлены архитектурные решения на базе оптимизированной версии седьмого поколения (Kaby Lake R) с нормами технологического процесса 14 нм. В апреле Intel объявил о выпуске нового поколения процессоров для ноутбуков с архитектурой Coffee Lake H, включая мощный чип Core i9-8950HK для игровых портативных ПК. Эти чипы также производится с соблюдением норм технологического процесса 14 нм с некоторыми усовершенствованиями.

Переход на выпуск процессоров с нормами техпроцесса 10 нм изначально планировался в Intel еще в 2015 г., однако затем сроки неоднократно сдвигались – сначала на 2017 г., затем на второе полугодие 2018 г.

В конце апреля 2018 г. на конференции по финансовым результатам за I кв. 2018 г. сообщалось, что компания откладывает начало массового производства чипов по техпроцессу 10 нм до неопределенной даты в 2019 г., при этом в Intel не исключили, что массовое производство может начаться даже во второй половине 2019 г. В качестве причины задержки указывался недостаточный уровень выхода полезной продукции при производстве чипов по техпроцессу 10 нм.