Россиянин отсудил компенсацию за взрыв в штанах iPhone SE

CNews узнал, что у жителя Костромы Эрика Доронина ушел год на взыскание компенсации за взорвавшийся у него в брюках "серый" iPhone SE и химические ожоги 2-3 степени. В России судебные дела о горящих смартфонах редки: пострадавшие часто не идут в суд или же в процессе натыкаются на нюансы экспертизы.

Выскочил из машины в горящей одежде

В Костроме завершилось необычное судебное дело: у местного жителя за рулём в брюках взорвался iPhone SE и загорелась одежда. После трёх недель больничного и постоянных перевязок он подал иск на 3 млн руб. против «Эппл рус», но получил только 70 тыс. руб. от местного продавца. В таких историях главное сохранять чеки о покупке телефонов, так как производитель и его представитель в РФ умывают руки: ответственность будет нести магазин, особенно если телефон ввезен не официально. Пострадавший сообщил CNews, что состояние его ноги ухудшилось, она до сих пор болит — в начале 2019 г. он снова пойдёт в суд.

Взрыв случился еще весной 2017 г.: в 9 часов утра Эрик Доронин — у него с партнером юридическая контора — ехал на работу на автомобиле. Неожиданно смартфон в кармане брюк взорвался, следует из материалов дела, которое нашел CNews. В разговоре с CNews Эрик Доронин сказал, что ехал на скорости около 40 км/ч по неасфальтированной дороге рядом с коттеджами, рядом много детей шло в школу по дороге без тротуара: «Хорошо, что взрыв случился не на оживленной улице и что у меня после участия в боевых действиях высокий болевой порог — иначе всё могло закончиться трагично; другой не смог бы увести машину в сторону».

Он почувствовал сильную боль в области левого бедра, и, увидев на брюках пламя, выскочил из машины, пытаясь его потушить. Он вытащил из кармана горящий телефон и попытался снять с себя горящую одежду. Прохожие помогли ему потушить огонь и оказали первую помощь.

Эрик Доронин в башне Burj Khalifa. На сайте его конторы сказано,

что он «служил на различных должностях в правоохранительных органах», юридический стаж с 1995 г.

Такие происшествия случаются регулярно по всему миру, о них часто сообщают СМИ — бывало такое и в России, но судебных дел с подобным вредом здоровью от «айфонов» не было. Доронин, будучи юристом, зафиксировал ущерб и подал в суд на ООО «Эппл рус» как представительство Apple Inc. Моральный ущерб он оценил в 3 млн руб., стоимость брюк — в 8 тыс. руб., расходы за судмедэкспертизу — в размере 1597 руб. и «штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке в размере 50% от суммы, присужденной в его пользу».

Что сделал юридически грамотный пострадавший

На следующий день после ЧП состояние Доронина ухудшилось, «он практически не мог самостоятельно передвигаться, обратился за медицинской помощью в травмпункт». В травматологическом отделении больницы Костромы ему поставили диагноз «химический инфицированный ожог 2-3 степени».

У австралийца Гарета Клира в 2016 г. случилось похожее ЧП с ожогами третьей степени, он ехал во время взрыва на велосипеде. То есть повреждения Доронина могли выглядеть примерно так.

Фото из твиттера Гарета Клира

Рана на ноге Доронина постоянно кровоточила, болела и не заживала, а экспертиза оценила, что причинен вред здоровью средней тяжести — из-за необходимости перевязок он оформил больничный на срок более трех недель. Рассматривался даже вопрос «необходимости вмешательства пластического хирурга».

«Вследствие пережитого потрясения истец опасается пользоваться телефоном, подносить его к голове, класть в карман, брать его с собой. Ввиду наличия увечья на его бедре истец испытывает дискомфорт и моральные страдания, находясь в общественных местах, где необходимо переодеваться».

Одновременно Доронин обратился в магазин «Доктор Яблоков» (ООО «Инвест»), где до этого купил Apple iPhone SЕ 16Gb Space Grey за 30990 руб. с чехлом за 1 990 руб. Телефон был на гарантии, и в тот же день без проведения экспертизы ему поменяли телефон на новый такой же.

«Цвет» телефона освободил Apple от ответственности

Со ссылками на законодательство о защите прав потребителя судья Евгений Морев в своем решении указал, что ответственность за причиненный покупателю вред несут продавец и производитель. Однако он отказался признавать «Эппл рус» производителем — хотя сама Apple прислала двух своих юристов с выпиской из договора с Apple Inc., согласно которая «Эппл рус» представляет калифорнийскую корпорацию как изготовителя на территории таможенного Союза ЕАЭС (в него входит Россия).



Ключевым моментом оказалось следующее: юристы «Эппл рус» дали судье свою справку, что телефон не предназначен для реализации на территории РФ и официально на территорию РФ не ввозился. Также выяснилось, что по данным ФТС «таможенное декларирование телефонного аппарата с вышеуказанными реквизитами не осуществлялось». Но как это повлияло на взрывоопасность iPhone SE, в пресс-службе Apple не ответили CNews. Юристы компании в костромском суде пытались доказать, что «возгорание произошло по причине ненадлежащей эксплуатации телефона, а именно использования автомобильного зарядного устройства». Доронин на это заявил CNews, что никогда не пользовался автомобильной зарядкой

Поэтому судья Морев прямо порекомендовал судиться с магазином и в марте 2018 г. отказал Доронину в иске. Вторая его попытка завершилась в августе-2018 мировым соглашением с «Доктором Яблоковым».

Ирландский офис Apple предлагал €25 тыс., но делал это без уважения

Сумма компенсации по мировому соглашению составила лишь 70 тыс. руб., сказал CNews гендиректор и владелец магазина Егор Сурин. Его партнер, юрист Евгений Разин отметил, что «таких исков не было в России», и Apple не хочет платить за вред, причиненный их техникой. Разин при этом заверил CNews, что телефон, «конечно, не серый» и был ввезен официально. Однако на карте авторизованных магазинов Apple в Костроме «Доктора Яблокова» нет. Кроме того, по тексту первого решения суда, представитель «Инвеста» именно «как частное лицо обратился в авторизованный сервисный центр компании Apple — ООО «Сервисный центр «Вирт», расположенный в Ярославле, с целью проведения ремонта вышеуказанного телефона».

Эрик Доронин признался CNews, что представлял себя на процессе сам, и если бы вёл процесс для клиента, то «сделал бы всё обстоятельнее». Какие он совершил ошибки, собеседник не сказал, однако сообщил, что в начале 2019 года — после того как утрясется реформа апелляционных и кассационных судов — подаст новый иск против структур Apple.



Эрик Доронин на курорте La Mer Dubai

«Услуги пластического хирурга предлагали, но я даже переломы раньше особо не лечил. Планирую сделать татуировку, когда пройдет боль — рана периодически вскрывается. Нога до сих пор болит, даже когда кошка садится. Это же химико-термический ожог, все равно что отравляющим веществом кожу опрыскали. У меня есть еще одна экспертиза, по тяжким последствиям — обращусь в суд в связи увеличением тяжести вреда здоровью. Ответчиком, думаю, будет ирландская структура Apple, с которой я вел переписку — есть и записи, и предложения денег, я не приобщал это еще в суде. Они предлагали 25 тыс. евро. Почему я не согласился? Они стали всякую тягомотину... не понравилась их форма разговора. Причем они "Эппл рус" не ставят в известность, абсолютно игнорируют. А то, что телефон был неофициально ввезен (предназначен для рынка Сингапура), к делу о причинении вреда здоровью это не имеет отношения. Они признали этот телефон своим продуктом», — рассказал Доронин CNews.



Он сообщил, что от выданного магазином iPhone SE он избавился — теперь со смартфоном на Android.