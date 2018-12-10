Российским чиновникам запретили использовать шрифты Times New Roman, Arial и Courier New

Правообладатель Times New Roman и других популярных шрифтов запретил их использование в российских госучреждениях. Шрифты могут применяться на отдельном ПК или для печати документов, но их нельзя передавать с компьютера на компьютер, а также использовать для создания электронных документов или программных продуктов.

Запрет на шрифты

Служащим российских госучреждений придется отказаться от использования распространенных шрифтов типа Times New Roman, Arial, Courier New и т. д. Компания Monotype Imaging, которой принадлежат права на данные шрифты, отказалась предоставить лицензии на их использование в российском ПО. В качестве причины компания указала санкции, введенные США против России, сообщает информационное агентство URA.RU.

Что именно запрещено

В российские госучреждения было разослано методическое пособие, в котором детально разъясняется, для чего именно больше не могут быть использованы популярные иностранные шрифты. Их по-прежнему можно применять на отдельно взятом компьютере, в том числе распечатывать с него созданные документы.

Однако копировать шрифты на другие компьютеры и передавать в другие организации отныне запрещено. Также их нельзя применять для создания электронных документов формата PDF/A и других, равно как и использовать в веб-приложениях.

Выход из положения

В пособии российским чиновникам предлагается решить проблему, перейдя на российское ПО. При этом рекомендуется сменить и ОС, и пакет офисных программ. Служащим госучреждений советуют применять вместо шрифтов Monotype Imaging российские шрифты или зарубежные, но распространяющиеся по открытой лицензии.

В методичке указано, что новые шрифты, которые выберут для использования чиновники, должны быть максимально похожи на запрещенные. В противном случае структура документов в ходе применения нового шрифта будет искажена. Чиновникам рекомендуют такие шрифты как PT Astra и Liberation.

Российским чиновникам запретили использовать Times New Roman

Примечательно, что шрифт Times New Roman в российских вооруженных силах является основным шрифтом составления служебных документов на листах формата А4. Об этом говорится в разделе «Правила оформления служебных документов» в «Справочнике офицера» за 2017 г.

Чем занимается Monotype Imaging

Monotype Imaging — американская компания, основанная в в 1887 г. Толбертом Ланстоном (Tolbert Lanston). Базируется в городе Уоберн в штате Массачусетс. Основными направлениями деятельности компании являются разработки в сфере верстка текста и дизайна шрифтов. Созданные Monotype Imaging шрифты нашли широкое применение в электронных устройствах. В компании были разработаны такие востребованные шрифты как Times New Roman, Gill Sans, Arial, Bembo и Albertus.

Начиная с 2006 г. Monotype Imaging совершила ряд приобретений, в результате чего под ее контроль перешли компании Linotype, Planetweb, Ascender, Bitstream и FontShop. В итоге покупатель получил права на множество популярных шрифтов, созданных этими разработчиками: Helvetica, ITC Franklin Gothic, Optima, Avant Garde, Palatino, FF DIN и др.

По условиям сделки с Bitstream Monotype Imaging получила права на сайт MyFonts, на котором продаются шрифты. Сайт используется многими независимыми разработчиками для поиска шрифтов для своих продуктов. В 2000 г. Monotype Imaging выпустила Fontwise — первое ПО, предназначенное для поиска лицензированных и не лицензированных шрифтов на персональных компьютерах.