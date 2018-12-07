Хакер с рекордным сроком заключения доставлял себе дроном в тюрьму ИТ-гаджеты

Хакер Iceman рискует получить новый срок за доставку нелегальных грузов на территорию исправительного учреждения. Для контрабанды использовался беспилотник, купленный на деньги с краденых дебетовых карт.

13 лет мало?

Знаменитый хакер Макс Рэй Батлер (Max Ray Butler), также известный как Макс Рэй Вижн и Iceman, с помощью дронов доставлял на территорию тюрьмы в Луизиане нелегальные грузы. Iceman уже отбывает срок за компьютерные преступления. Теперь ему грозит провести в застенках дополнительное время.

Следствие предъявило Iceman обвинения по девяти пунктам: его обвиняют в формировании хитроумной схемы по контрабанде с использованием краденого смартфона, краденых банковских данных и относительно дешевого беспилотника, который доставлял на территорию тюрьмы запрещенные предметы.

Макс Рэй Батлер был экспертом и консультантом по компьютерной безопасности, которого в 2007 г. арестовали по обвинению в краже около двух миллионов номеров кредитных карт, а также за управление подпольным форумом CardersMarket, на котором хакеры могли торговать друг с другом этим товаром. Батлер израсходовал в общей сложности $86 млн на мошеннические покупки. В итоге он получил рекордный по тем временам срок — 13 лет. Впрочем, позднее как минимум два других хакера получили более длительные сроки — Альберт Гонсалес (Albert Gonzales) и Роман Селезнев. Первого приговорили к 20 годам, второго — к 27 годам тюрьмы.

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Прокуроры утверждают, что еще в 2014 г. Вижн тайком доставил на территорию исправительного учреждения смартфон T-Mobile My-Touch, с которого выходил в интернет. Мало того, с его помощью он смог получить доступ к уже украденным номерам дебетовых карт. Оттуда с помощью сервисов MoneyGram и WesternUnion и сопутствующих мобильных приложений Вижн переводил деньги другим арестантам Федерального исправительного центра в Окдэйле, в котором содержится он сам.

Хакер прямо из тюрьмы скоординировал доставку контрабанды дроном





Сокамерник Батлера Джейсон Дэйн Тидуэлл (Jason Dane Tidwell) обвиняется в том, что на полученные деньги он купил беспилотный аппарат, который в апреле 2016 г. был использован для контрабанды еще одного смартфона и других объектов на территорию тюрьмы.

Администрация учреждения узнала об операции на следующий день, а позднее еще один заключенный — Филлип Тайлер Хэммонс (Phillip Tyler Hammons) — признался в соучастии в этом преступлении и назвал Батлера человеком, который планировал ее проведение. Хэммонс указал, что контрабанду на дрон грузили некие неизвестные пока подельники Вижна.

В итоге Вижну предъявили пять эпизодов мошенничества с использованием электронных средств сообщения, один эпизод владения номерами украденных кредитных карт, один эпизод владения контрабандой в тюрьме и два эпизода преступного сговора.

Обвинители ожидаемым образом усмотрели в подобных действиях перспективы доставки на территорию тюрьмы летального оружия, а администрация учреждения заявила, что будет препятствовать подобному всеми возможными способами.

На предварительных слушаниях Вижн заявил о своей полной невиновности. 20 декабря 2018 г. состоится первое заседание суда по новому делу.

«Хочешь поймать преступника, думай, как преступник, — эта мантра криминалистов здесь тоже вполне применима, — говорит Олег Галушкин, директор по информационной безопасности компании SECConsultServices. — Идею доставлять контрабанду на территории исправительных учреждений с помощью беспилотников даже нельзя назвать особо оригинальной, так что почти удивительно, что знаменитому хакеру удавалось почти два года прятать смартфон и, в итоге, успешно произвести доставку контрабанды. По идее он должен быть первым подозреваемым при подобных инцидентах».



