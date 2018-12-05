Обновление Windows 10 превращает в кирпичи самые мощные ноутбуки Microsoft

Обновление Windows 10 заставляет Surface Book 2 выдавать «синий экран смерти». Деинсталляция обновления может помочь, но может и «превратить компьютер в кирпич». Пользователи жалуются, что Microsoft не протестировала собственное обновление на своем же флагмане.

«Экран смерти» на Surface Book 2

Последнее кумулятивное обновление Windows 10 вызывает на флагманских устройствах Microsoft Surface Book 2 «синий экран смерти». На это жалуются пользователи на форумах поддержки Microsoft и ресурсе Reddit. Обновление, выпущенное для Windows 10 версии 1803, получило номер KB4467682.

По словам пострадавших владельцев компьютеров, после обновления ОС выдает ошибку «SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED». Некоторые пользователи Reddit смогли справиться с проблемой, деинсталлировав обновление. Другие же сообщают, что деинсталляция просто превратила их Surface Book 2 в «кирпич». У некоторых в ходе перезагрузки вслед за деинсталляцией снова появлялся «синий экран смерти».

Пользователи ведут дискуссии на тему того, проверяет ли Microsoft собственные обновления на своих же устройствах. «Я получил синий экран смерти на моем Surface Book 2 и вычислил, что это из-за KB4467682. Казалось бы, это одна из первых платформ, на которой они тестируют обновление — из-за репутационных рисков превращения их флагманских устройств в кирпичи с помощью их же флагманского ПО. Очень разочаровывает», — пишет пользователь Reddit.

Англоязычные СМИ в контексте возникшей проблемы обращают внимание на высокую стоимость Surface Book 2, которая делает ситуацию еще более обидной для пользователей. В России Surface Book 2 с диагональю экрана 15 дюймов на «Яндекс.Маркете» можно найти по цене от 172 тыс. руб. до 259,99 тыс. руб., с диагональю 13,5 дюймов — по цене от 85 тыс. руб. до 210 тыс. руб. Представив эти устройства в октябре 2017 г., компания назвала их своими самыми мощными ноутбуками.

Представив Surface Book 2, Microsoft назвала их своими самыми мощными ноутбуками

Один из пользователей, доискиваясь причин происходящего, указывает, что время выхода KB4467682 совпало с выпуском обновления прошивки для Surface Book 2, которое включало в себя несколько обновлений для драйверов Intel.

Microsoft пока никак не прокомментировала происходящее, за исключением того, что представитель компании поблагодарил пользователя, обратившего внимание на проблему на форуме поддержки. Также он порекомендовал для решения проблемы использовать образ восстановления системы, подключив его через USB.

Опасные обновления Windows 10

Напомним, совсем недавно одно из обновлений Windows 10, появившееся в начале октября, приводило к безвозвратному удалению пользовательских файлов на некоторых компьютерах. Уничтожению подвергалось содержимое библиотек Windows 10: документы, изображения, видео- и аудиофайлы. Если пользователь самостоятельно не озаботился созданием резервной копии перед выполнением обновления ОС, файлы могли быть потеряны навсегда.

Столкнувшись с многочисленными жалобами пользователей, Microsoft была вынуждена приостановить распространение October Update 2018 до выяснения всех обстоятельств. Затем компания сообщила, что может восстановить утраченные файлы пользователей. Для этого владельцам компьютеров рекомендовалось запустить откат системы. Если это не поможет — например если в компьютере отключено создание автоматических точек восстановления, а вручную пользователь их не создавал — возможность вернуть файлы специалисты технической поддержки Microsoft исследовали с помощью удаленного подключения к пострадавшей машине.